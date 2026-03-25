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A carreira de Keira Knightley entre clássicos da literatura e sucessos do cinema
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Ao longo dos anos, Knightley participou de filmes que alcançaram grande repercussão mundial, transitando entre superproduções e obras mais intimistas. Sua capacidade de alternar diferentes tipos de personagens ajudou a construir uma filmografia diversa e respeitada. Foto: Reprodução do Instagram @keiraknightliy
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Entre trabalhos marcantes e novas produções, a atriz segue mantendo presença constante na indústria, reforçando sua posição como um dos nomes mais influentes do cinema britânico contemporâneo. Saiba mais sobre a brilhante atriz, que já concorreu ao Oscar. Foto: Keira Knightley / Reprodução Youtube
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Keira Knightley, que arrasa corações por onde passa, nasceu em 26 de março de 1985, em Londres, Inglaterra. Filha de atores, desde cedo demonstrou interesse pela atuação e começou sua carreira ainda criança. Foto: Reprodução do Instagram @keiraknightliy
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Assim, apareceu em produções televisivas britânicas, dando o pontapé inicial na atuação. No entanto, foi na adolescência que sua carreira começou a decolar. Foto: Reprodução do Instagram @keiraknightliy
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O primeiro grande papel de Keira Knightley no cinema veio em 2002, quando estrelou o filme "Driblando o Destino". No longa, ela interpretou Jules, uma jovem apaixonada por futebol, que desafia as expectativas sociais e familiares para seguir seu sonho. Foto: divulgação
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No ano seguinte, Keira foi escalada para um papel que mudaria sua trajetória: Elizabeth Swann, na franquia "Piratas do Caribe". O primeiro filme, "A Maldição do Pérola Negra" (2003), foi um enorme sucesso. Foto: divulgação
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Ao lado de Johnny Depp (Jack Sparrow), e Orlando Bloom (Will Turner), Keira brilhou como a destemida Elizabeth Swann. O que começou como a clássica personagem feminina em perigo logo se transformou em algo muito maior. Ela ainda participaria nos três filmes seguintes da franquia. Foto: divulgação
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Keira ganhou grande destaque em filmes de época. Em 2005, protagonizou "Orgulho e "Preconceito, adaptação do romance de Jane Austen. Recebeu elogios da crítica e sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz, ampliando sua reputação em Hollywood. Foto: divulgação
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Depois disso, seguiu em produções históricas como "Desejo e Reparação" (2007), dirigido por Joe Wright, e "A Duquesa" (2008), no qual interpretou Georgiana Cavendish. Apesar da forte ligação com dramas de época, a atriz também demonstra talento em outros gêneros. Foto: divulgação
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Ela participou de "Não Me Abandone Jamais" (2010), baseado no livro de Kazuo Ishiguro, e de "Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo" (2012), ao lado de Steve Carell. No mesmo ano, estrelou Anna Karenina. Foto: divulgação
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Mais tarde, recebeu indicação ao Oscar de atriz coadjuvante por "O Jogo da Imitação" (2014). Posteriormente, atuou em Colette (2018) e, em 2024, estrelou a série "Black Doves", interpretando a espiã Helen Webb. Foto: Divulgação