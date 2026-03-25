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Relembre personalidades que morreram vítimas da Covid-19
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Vale recordar que os primeiros casos de COVID-19 surgiram em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, onde também foi registrada a primeira morte oficial no dia 9 de janeiro de 2020. O avanço rápido da doença levou ao isolamento da cidade em 23 de janeiro, mas o vírus já havia começado a se espalhar pelo mundo, e o primeiro caso fora da China foi confirmado na Tailândia em 13 de janeiro. Foto: Reprodução Google Street View
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No Brasil, uma das perdas mais impactantes foi a do humorista Paulo Gustavo. Nascido em 1978, ele ficou conhecido por interpretar a personagem Dona Hermínia no filme "Minha Mãe é uma Peça" e pela série "Vai que Cola". Ele morreu em 2021, aos 42 anos, após quase dois meses internado. Foto: Divulgação/TV Globo
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Outra morte que comoveu o país foi a de Tarcísio Meira. Nascido em 1935, foi um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, protagonista de novelas como "Irmãos Coragem" e "O Rei do Gado", além de ter formado um dos casais mais famosos do Brasil com a atriz Glória Menezes. Ele morreu em 2021, aos 85 anos, devido à COVID-19, após um período internado. Foto: Divulgação/ TV Globo
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Nicette Bruno também foi vítima das complicações gerada pelo vírus. Nascida em 1933, se destacou como uma das atrizes mais conhecidas da televisão brasileira, com atuações em novelas como "Éramos Seis" e "Alma Gêmea". Após ficar internada em estado grave, morreu em 2020, aos 87 anos. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr/Wikimidia Commons
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Outra morte que comoveu a todos foi a de Rodrigo Rodrigues. Nascido em 1975, era apresentador esportivo e trabalhou em duas das principais emissoras do segmento no país, ESPN e SporTV. Ele morreu em 2020, aos 45 anos, vítima de trombose venosa cerebral associada à COVID-19. Foto: Reprodução Youtube
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Agnaldo Timóteo, nascido em 1936, construiu uma carreira sólida na música brasileira e conta músicas de sucesso como "Meu Grito", "Os Verdes Campos da Minha Terra" e "A Casa do Sol Nascente". O cantor morreu em 2021, aos 84 anos, após semanas internado devido ao cororanavírus. Foto: Jardiel Carvalho/Wikimida Commons
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Nelson Sargento, nascido em 1924, foi uma figura lendária do samba, um dos maiores nomes da escola de samba Estação Primeira de Mangueirae, durante a carreira, escreveu mais de 400 músicas. Ele morreu em 2021, aos 96 anos, em decorrência de complicações da COVID-19. Foto: divulgação/instagram @nelsonsargentooficial
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Larry King, nascido em 1933, foi um dos jornalistas mais renomados da televisão norte-americana, além de ter sido responsável por milhares de entrevistas históricas ao longo da carreira. Ele morreu em 2021, aos 87 anos, nos Estados Unidos, devido a complicações decorrentes do coronavírus. Foto: Youtube/ Larry King
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Genival Lacerda, nascido em 1931,foi um dos grandes nomes do forró e da música nordestina do Brasil. Ele tem músicas de sucessos como "Severina Xique-Xique", "Radinho e Pilha", "A Radiola", entre outros. Ele morreu em 2021, aos 89 anos, após um tempo internado devido à COVID-19. Foto: Alan Santos/MEC/Wikimidia Commons
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Eduardo Galvão, nascido em 1962, foi um ator muito conhecido e respeitado por sua atuações em novelas da TV Globo como "O Salvador da Pátria", "O Beijo do Vampiro", "A Viagem", "Paraíso Tropical", "O Clone" e diversas outras. Ele morreu em 2020, aos 58 anos, em decorrência da COVID-19. Foto: Bahia Notícias/Wikimidia Commons
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Paulo César Santos, conhecido como Paulinho, nascido em 1952, foi vocalista do grupo Roupa Nova, que tem diversos músicas de sucesso como "Dona", "Linda Demais" e "Whisky a Go-Go". Após um período internado, morreu em 2020, aos 68 anos, vítima de complicações da doença. Foto: Reprodução Youtube