Relembre personalidades que morreram vítimas da Covid-19

Vale recordar que os primeiros casos de COVID-19 surgiram em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, onde também foi registrada a primeira morte oficial no dia 9 de janeiro de 2020. O avanço rápido da doença levou ao isolamento da cidade em 23 de janeiro, mas o vírus já havia começado a se espalhar pelo mundo, e o primeiro caso fora da China foi confirmado na Tailândia em 13 de janeiro. Foto: Reprodução Google Street View