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MIley Cyrus retorna como Hannah Montana em especial de 20 anos da série
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Para celebrar o lançamento, parte do elenco se reuniu em Los Angeles em um evento realizado em 23 de março. Estiveram presentes Miley Cyrus, sua mãe Tish Cyrus, Moisés Arias, intérprete de Rico, Jason Earles, que deu vida a Jackson, e Cody Linley, conhecido por interpretar Jake Ryan. Emily Osment, a Lilly, e Mitchel Musso, o Oliver, não compareceram ao evento. Foto: Reprodução Youtube
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Billy Ray Cyrus, pai de Miley na vida real e na série, também não compareceu. Ele, porém, participou do especial do Disney+. A ausência dele pode estar relacionada ao histórico recente da relação dos dois, que enfrentou turbulências após a separação de Tish e Billy em 2022. Miley ficou do lado da mãe e se afastou do pai, mas os dois retomaram o contato em 2025. Foto: Reprodução X
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Conheça mais sobre a Miley! Nascida em 23 de novembro de 1992, no estado do Tennessee, Miley, cujo nome era Destiny Hope Cyrus, é filha do cantor country Billy Ray Cyrus e de Tish Cyrus. Seus irmãos são Brandi e Trace Cyrus, filhos de Tish com Baxter Neal Helson e adotados por Billy Ray, além de Christopher Cody, Braison Cyrus e Noah Cyrus. Foto: Reprodução X
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Em 2004, Miley Cyrus superou mais de mil candidatas ao conquistar o papel principal de “Hannah Montana”, série do Disney Channel que estreou em 2006 e contou com Billy Ray Cyrus como seu pai também na ficção. A série foi encerrada em 2011, após quatro temporadas no ar. Foto: Divulgação
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O sucesso foi tão grande que a personagem ganhou um filme com lançamento nos cinemas. “Hannah Montana: O Filme” foi lançado em 2009 e teve uma bilheteria de 155 milhões de dólares ao redor do mundo. O longa também trouxe “The Climb” como um dos destaques da trilha sonora. Foto: Divulgação
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A popularidade da série também impulsionou suas trilhas sonoras. O primeiro álbum, lançado em 2006, teve grande sucesso comercial e ajudou a consolidar a Miley como um ícone do pop nos anos 2000. Paralelamente, ela também investiu em sua carreira solo e, em 2008, lançou o álbum “Breakout” e o EP “The Time of Our Lives”, em 2009. Foto: flickr - calmdownlove
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A ruptura com a imagem de estrela da Disney aconteceu em 2013 com o álbum “Bangerz”. As performances mais ousadas e os videoclipes de “We Can’t Stop” e “Wrecking Ball” geraram controvérsia, mas também garantiram à Miley seu primeiro single número um nos Estados Unidos com “Wrecking Ball”. Foto: reprodução
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Sua discografia ainda conta com “Younger Now”, lançado em 2017, “Plastic Hearts”, de 2020, e “Something Beautiful”, de 2025, entre outros. Esses trabalhos trouxeram sucessos como “Malibu”, “Midnight Sky”, “Prisoner”, em parceria com Dua Lipa, “Angels Like You” e “More To Lose”. Lançou também uma música em colaboração com Beyoncé , “II Most Wanted”, que garantiu a ela um Grammy de Melhor Performance Country de Duo ou Grupo em 2025. Foto: Reprodução Youtube
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Em 2022, Miley Cyrus fez um show histórico e emocionante no Lollapalooza Brasil, em São Paulo. Isso porque, no caminho para o Brasil, seu avião foi atingido por um raio, e ela havia perdido seu amigo, o baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, no dia anterior. Durante o show, ela dedicou a ele a música “Angels Like You” e não conseguiu segurar as lágrimas. Foto: Reprodução Instagram @mileycyrus
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Em 2023, Miley lançou o single “Flowers”, do álbum “Endless Summer Vacation”, que conquistou os prêmios de Gravação do Ano e Melhor Performance Solo de Pop no Grammy 2024. Além disso, a música é frequentemente associada ao seu relacionamento com o ator Liam Hemsworth. Foto: Reprodução / YouTube
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Os dois se conheceram durante as filmagens do filme â??A Ã?ltima MÃºsicaâ? e comeÃ§aram a namorar em 2009. ApÃ³s idas e vindas, anunciaram o noivado em 2012, mas se separaram em 2013. Retomaram a relaÃ§Ã£o anos depois e se casaram em dezembro de 2018. O casamento, porÃ©m, durou pouco, eles se separaram em 2019, e o divÃ³rcio foi oficializado em 2020. Foto: DivulgaÃ§Ã£o