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Descubra as principais constelações do universo, além do Zodíaco
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Essas constelações são não apenas populares por sua beleza e visibilidade, mas também por seu papel na mitologia e navegação ao longo da história humana. Aqui estão algumas das mais conhecidas: Foto: Foto de Lucas Pezeta / Pexels
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Órion: Uma das constelações mais reconhecíveis, especialmente por seu "Cinturão de Órion" formado por três estrelas alinhadas (Mintaka, Alnilam e Alnitak). É conhecida popularmente como 'Três Marias'. Foto: Foto de Marco Milanesi / Pexels
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A constelação de Órion contém Betelgeuse, uma supergigante vermelha, e Rigel, uma supergigante azul. É visível em ambos os hemisférios e está associada ao caçador mitológico grego Órion. Foto: FOTO: By TheStarmon / Wikimedia Commons
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Ursa Maior: Famosa por conter o "Grande Carro" ou "Grande Dipper", um asterismo usado para localizar a Estrela Polar. É uma das maiores constelações do hemisfério norte e tem importância em várias culturas. Foto:
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Ursa Menor: Abriga a Estrela Polar (Polaris), que marca o polo celeste norte. A constelaÃ§Ã£o Ã© frequentemente usada para navegaÃ§Ã£o devido Ã sua localizaÃ§Ã£o constante no cÃ©u. Foto: FOTO: By pithecanthropus4152 / Wikimedia Commons
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Cassiopeia: Reconhecível por seu formato de "W" ou "M", dependendo da posição no céu. Localizada no hemisfério norte, é associada à rainha mitológica Cassiopeia. Foto: FOTO: By Till Credner / Wikimedia Commons
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Cassiopeia, na mitologia grega, era a rainha da Etiópia, esposa de Cefeu e mãe de Andrômeda. Conhecida por sua vaidade, foi punida por Poseidon após afirmar que era mais bela que as Nereidas. Foto:
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Cão Maior: Conhecida por abrigar Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Situada a cerca de 8,6 anos-luz da Terra, é uma estrela binária composta por Sirius A e a anã branca Sirius B. Foto:
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A constelação representa o cão de caça de Órion. Na mitologia grega, ele acompanha o caçador Órion no céu e simboliza a lealdade. Foto:
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Cruz do Sul: Pequena, mas significativa, é uma constelação do hemisfério sul usada para navegação. Seu asterismo em forma de cruz é símbolo de várias nações do hemisfério sul Foto: FOTO: By Naskies at en.wikipedia / Wikimedia Commons
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Centauro: Uma das maiores constelações do céu austral, contém Alfa Centauri, o sistema estelar mais próximo da Terra, Localizado a 4,37 anos-luz, Foto: FOTO: By ESO/WFI (Optical) / Wikimedia Commons
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Ele é composto por três estrelas: Alpha Centauri A e B, que formam um sistema binário, e Proxima Centauri, uma anã vermelha que é a mais próxima do Sol. Proxima Centauri abriga um planeta potencialmente habitável, Proxima b. Foto: FOTO: By Till Credner / Wikimedia Commons
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Lira: Destaca-se pela estrela Vega, uma das mais brilhantes e uma das vértices do Triângulo de Verão. Lira representa a lira de Orfeu na mitologia grega. Foto: FOTO: By Pithecanthropus4152 / Wikimedia Commons
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Orfeu, na mitologia grega, era um lendário poeta e músico, filho da musa Calíope. Com sua lira, encantava humanos, animais e até deuses, sendo conhecido por descer ao submundo para tentar resgatar sua esposa Eurídice. Seu mito simboliza o poder da arte e o amor trágico. Foto: FOTO: Por Ricardo André Frantz / Wikimedia Commons
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Cignus: Conhecida como a "Constelação do Cisne", possui a estrela Deneb, que também faz parte do Triângulo de Verão. Foto: Ji?í Bubení?ek wikimedia commons
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AndrÃŽmeda: Famosa por abrigar a galÃ¡xia de AndrÃŽmeda, a galÃ¡xia espiral mais prÃ³xima da Via LÃ¡ctea. EstÃ¡ ligada Ã princesa AndrÃŽmeda da mitologia grega. Foto: FOTO: Luis Argerich / Flickr
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A princesa Andrômeda, na mitologia grega, era filha de Cassiopeia e Cefeu, rei da Etiópia. Após sua mãe ofender as Nereidas, Andrômeda foi oferecida em sacrifício a um monstro marinho, mas foi resgatada pelo herói Perseu. Foto: FOTO: Andromeda