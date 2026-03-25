Descubra as principais constelações do universo, além do Zodíaco

Orfeu, na mitologia grega, era um lendário poeta e músico, filho da musa Calíope. Com sua lira, encantava humanos, animais e até deuses, sendo conhecido por descer ao submundo para tentar resgatar sua esposa Eurídice. Seu mito simboliza o poder da arte e o amor trágico. Foto: FOTO: Por Ricardo André Frantz / Wikimedia Commons