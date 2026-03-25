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Transparência e durabilidade: saiba por que o acrílico é muito utilizado nas áreas da arquitetura e da saúde

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Redação Flipar
  • Quimicamente conhecido como polimetilmetacrilato (PMMA), ele destaca por sua alta transparência, que permite uma grande passagem de luz, além de apresentar boa resistência ao impacto e às condições climáticas adversas.
    Quimicamente conhecido como polimetilmetacrilato (PMMA), ele destaca por sua alta transparência, que permite uma grande passagem de luz, além de apresentar boa resistência ao impacto e às condições climáticas adversas. Foto: Tom/Pixabay
  • Por ser fácil de moldar e cortar, o acrílico é bastante empregado na fabricação de placas de sinalização, vitrines, divisórias e peças de decoração. No setor da comunicação visual, é comum em letreiros luminosos, displays e painéis publicitários.
    Por ser fácil de moldar e cortar, o acrílico é bastante empregado na fabricação de placas de sinalização, vitrines, divisórias e peças de decoração. No setor da comunicação visual, é comum em letreiros luminosos, displays e painéis publicitários. Foto: Reproduc?a?o
  • Na área da construção civil e arquitetura, aparece em coberturas, claraboias e elementos de acabamento moderno. O material também é utilizado na produção de aquários, lentes ópticas e protetores de máquinas.
    Na área da construção civil e arquitetura, aparece em coberturas, claraboias e elementos de acabamento moderno. O material também é utilizado na produção de aquários, lentes ópticas e protetores de máquinas. Foto: Freepik/wirestock
  • Na indústria automobilística, pode ser encontrado em lanternas e componentes transparentes; já na área da saúde, o acrílico é empregado na produção de próteses dentárias, incubadoras neonatais e barreiras de proteção hospitalar.
    Na indústria automobilística, pode ser encontrado em lanternas e componentes transparentes; já na área da saúde, o acrílico é empregado na produção de próteses dentárias, incubadoras neonatais e barreiras de proteção hospitalar. Foto: Helena Jankovi?ová Ková?ová/Pixabay
  • Outra aplicação frequente ocorre em móveis contemporâneos, como mesas e cadeiras com aparência leve e sofisticada. Por ser reciclável em alguns processos industriais, o acrílico também pode contribuir para práticas mais sustentáveis quando corretamente reaproveitado.
    Outra aplicação frequente ocorre em móveis contemporâneos, como mesas e cadeiras com aparência leve e sofisticada. Por ser reciclável em alguns processos industriais, o acrílico também pode contribuir para práticas mais sustentáveis quando corretamente reaproveitado. Foto: Cadeiras de acri?lico - Reproduc?a?o/Acrilmarco
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