Saiba por que é perigoso descartar pilhas no lixo comum

Outro fator de risco é o potencial de incêndio e explosão. Pilhas descartadas incorretamente podem reagir com outros materiais no lixo, especialmente em ambientes com altas temperaturas ou compactação de resíduos, gerando faíscas ou até pequenos focos de incêndio em caminhões de coleta e áreas de descarte. Esse tipo de ocorrência coloca em risco trabalhadores da limpeza urbana e aumenta os danos ambientais. Foto: Divulgação