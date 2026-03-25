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Pomerode, Gramado, Blumenau… As festas de Páscoa pelo Brasil

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Redação Flipar
  • O evento baseado em tradições alemãs tornou-se célebre por atrações que foram registradas no Guinness Book, o Livro dos Recordes: o ovo gigante e a árvore decorada com 115 mil casquinhas e que tem 25 metros de altura.
    O evento baseado em tradições alemãs tornou-se célebre por atrações que foram registradas no Guinness Book, o Livro dos Recordes: o ovo gigante e a árvore decorada com 115 mil casquinhas e que tem 25 metros de altura. Foto: Reprodução do Instagram @osterfest
  • A festa acontece no Centro Cultural de Pomerode e, além dos itens badalados, promove apresentações de grupos folclóricos, espaços gastronômicos e tem como símbolos os mascotes Fritz e Frida Hase.
    A festa acontece no Centro Cultural de Pomerode e, além dos itens badalados, promove apresentações de grupos folclóricos, espaços gastronômicos e tem como símbolos os mascotes Fritz e Frida Hase. Foto: Reprodução do Instagram @osterfest
  • Pomerode não é a única cidade brasileira que destaca-se pela festa de Páscoa que atrai turistas pela riqueza de detalhes. O Flipar mostra a seguir outras localidades do país que promovem festas para celebrar a data do calendário cristão.
    Pomerode não é a única cidade brasileira que destaca-se pela festa de Páscoa que atrai turistas pela riqueza de detalhes. O Flipar mostra a seguir outras localidades do país que promovem festas para celebrar a data do calendário cristão. Foto: Divulgação
  • Gramado (RS) - A cidade localizada na Serra Gaúcha tradicionalmente celebra a Páscoa com cenário temático pelas ruas e programação variada, com desfiles, espetáculos e atividades. Entre as atrações está a Parada de Páscoa, na Avenida Borges de Medeiros.
    Gramado (RS) - A cidade localizada na Serra Gaúcha tradicionalmente celebra a Páscoa com cenário temático pelas ruas e programação variada, com desfiles, espetáculos e atividades. Entre as atrações está a Parada de Páscoa, na Avenida Borges de Medeiros. Foto: - Reprodução do Instagram @hotelvovocarolina
  • Blumenau (SC) - A cidade catarinense, conhecida pela maior Oktoberfest do Brasil, tem também em seu calendário eventos de Páscoa no Parque Vila Germânia. A programação oferece atividades culturais, oficinas temáticas e desfiles.
    Blumenau (SC) - A cidade catarinense, conhecida pela maior Oktoberfest do Brasil, tem também em seu calendário eventos de Páscoa no Parque Vila Germânia. A programação oferece atividades culturais, oficinas temáticas e desfiles. Foto: Divulgação
  • Holambra (SP) - A agenda de Páscoa da cidade paulista conta com a Vila da Páscoa, espaço temático com decoração especial para a data e eventos gastronômicos, religiosos e para o público infantil.
    Holambra (SP) - A agenda de Páscoa da cidade paulista conta com a Vila da Páscoa, espaço temático com decoração especial para a data e eventos gastronômicos, religiosos e para o público infantil. Foto: Divulgação
  • Campos do Jordão (SP) - Um dos principais destinos turísticos de São Paulo, em especial no inverno, o município localizado na Serra da Mantiqueira costuma enfeitar suas ruas para a Páscoa com decoração temática e eventos para todas as idades.
    Campos do Jordão (SP) - Um dos principais destinos turísticos de São Paulo, em especial no inverno, o município localizado na Serra da Mantiqueira costuma enfeitar suas ruas para a Páscoa com decoração temática e eventos para todas as idades. Foto: - Divulgação
  • Petrópolis (RS) - A cidade na serra do Rio de Janeiro promove a Páscoa Petrópolis no Palácio de Cristal, no centro da cidade, com atrações musicais, programação infantil e espaço gastronômico.
    Petrópolis (RS) - A cidade na serra do Rio de Janeiro promove a Páscoa Petrópolis no Palácio de Cristal, no centro da cidade, com atrações musicais, programação infantil e espaço gastronômico. Foto: Reprodução do Facebook Acontece na Serra do Rio
  • Canela (RS) - A cidade turística situada na Serra Gaúcha é mais uma situada nessa região que decora com motivos coloridos suas ruas para celebrar a Páscoa anualmente.
    Canela (RS) - A cidade turística situada na Serra Gaúcha é mais uma situada nessa região que decora com motivos coloridos suas ruas para celebrar a Páscoa anualmente. Foto: Reprodução do Facebook Prefeitura Municipal de Canela
  • São Bento do Sul (SC) - A cidade catarinense é mais uma que promove festa de Páscoa com tradição germânica. Decorações e eventos temáticos como o ‘Sabores e Encantos da Páscoa” na Casa Einchendorf.
    São Bento do Sul (SC) - A cidade catarinense é mais uma que promove festa de Páscoa com tradição germânica. Decorações e eventos temáticos como o ‘Sabores e Encantos da Páscoa” na Casa Einchendorf. Foto: Divulgação/Prefeitura de São Bento do Sul
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