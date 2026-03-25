Perto dos 80 anos, Patti Smith diz: ‘Consigo lidar com as dores e os incômodos da idade’

“Nunca faria nada de natureza científica para mudar o que sou. E consigo lidar com as dores e os incômodos da idade. Preciso de óculos o tempo todo. Espero viver uma vida longa, porque meu filho e minha filha perderam o pai muito jovens. Sou a única mãe que eles têm”, declarou. Foto: Reprodução do Youtube Canal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon