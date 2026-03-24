Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Estradas japonesas recebem cápsulas autônomas no lugar de caminhões

RF
Redação Flipar
  • A iniciativa visa não apenas a revolucionar a logística no país, mas também reduzir congestionamentos e emissões de gases poluentes.
    A iniciativa visa não apenas a revolucionar a logística no país, mas também reduzir congestionamentos e emissões de gases poluentes. Foto: reprodução/youtube
  • O projeto prevê o uso de faixas adicionais, canteiros centrais e até estruturas subterrâneas, permitindo que essas cápsulas circulem sem interferir no trânsito regular.
    O projeto prevê o uso de faixas adicionais, canteiros centrais e até estruturas subterrâneas, permitindo que essas cápsulas circulem sem interferir no trânsito regular. Foto: Reprodução/youtube
  • Depósitos automatizados ao longo da rota realizarão carregamento e descarregamento de mercadorias de forma autônoma, utilizando empilhadeiras automáticas e drones.
    Depósitos automatizados ao longo da rota realizarão carregamento e descarregamento de mercadorias de forma autônoma, utilizando empilhadeiras automáticas e drones. Foto: Reprodução/youtube
  • Segundo uma estimativa do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão, até 2030 o país terá uma queda de 34% na capacidade de transporte em razão da aposentadoria de motoristas e escassez de novos profissionais.
    Segundo uma estimativa do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão, até 2030 o país terá uma queda de 34% na capacidade de transporte em razão da aposentadoria de motoristas e escassez de novos profissionais. Foto: Colton Jones/Unsplash
  • A construção de um trecho experimental de 500 km entre Tóquio e Osaka está prevista para 2027, e a plena implementação para a década de 2030.
    A construção de um trecho experimental de 500 km entre Tóquio e Osaka está prevista para 2027, e a plena implementação para a década de 2030. Foto: Reprodução/youtube
  • O Japão vê a expectativa de vida aumentar constantemente acompanhada de uma queda acentuada na taxa de natalidade. E isso também vem causando outro problema: nove milhões de casas foram abandonadas.
    O Japão vê a expectativa de vida aumentar constantemente acompanhada de uma queda acentuada na taxa de natalidade. E isso também vem causando outro problema: nove milhões de casas foram abandonadas. Foto: - Reprodução do Youtube Canal maigomika
  • No país asiático, essas residências desocupadas são denominadas de “akiya”, termo que se referia às construções em áreas rurais. De acordo com dados do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação do Japão, 14% dos imóveis residenciais do país estão
    No país asiático, essas residências desocupadas são denominadas de “akiya”, termo que se referia às construções em áreas rurais. De acordo com dados do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação do Japão, 14% dos imóveis residenciais do país estão "às moscas". Foto: Reprodução do Youtube Canal maigomika
  • Cada vez mais são encontradas “akiya” em grandes centros urbanos, como na própria capital Tóquio. Por tradição, as
    Cada vez mais são encontradas “akiya” em grandes centros urbanos, como na própria capital Tóquio. Por tradição, as "akiya" costumam ser herdadas e isso explica parte do problema. Com a queda nas taxas de natalidade, há muitos casos em que não há uma nova geração para receber o imóvel. Foto: Reprodução do Youtube
  • Em relação às moradias nas áreas rurais, ainda há cada vez mais casos de herdeiros desinteressados em permanecer nessas localidades, preferindo migrar para grandes centros urbanos.
    Em relação às moradias nas áreas rurais, ainda há cada vez mais casos de herdeiros desinteressados em permanecer nessas localidades, preferindo migrar para grandes centros urbanos. Foto: Reprodução do Instagram @yamashitaphoto
  • Muitos proprietários optam por não modernizar os imóveis porque fica mais barato mantê-los, ainda que envelhecidos.
    Muitos proprietários optam por não modernizar os imóveis porque fica mais barato mantê-los, ainda que envelhecidos. Foto: Reprodução do Youtube
  • Uma consequência problemática do fato de haver tantas casas abandonadas é o aumento dos riscos à segurança em situações de desastres naturais.
    Uma consequência problemática do fato de haver tantas casas abandonadas é o aumento dos riscos à segurança em situações de desastres naturais. Foto: Reprodução do Youtube
  • Como o Japão é muito suscetível a terremotos e tsunamis, a falta de manutenção de tantos imóveis torna mais complexas as operações de resgate e reconstrução de cidades.
    Como o Japão é muito suscetível a terremotos e tsunamis, a falta de manutenção de tantos imóveis torna mais complexas as operações de resgate e reconstrução de cidades. Foto: Imagem Pikbest
  • Existem ainda os riscos sociais associados à segurança pública e à preservação do meio ambiente. É um quadro que pode deteriorar a qualidade de vida nessas cidades.
    Existem ainda os riscos sociais associados à segurança pública e à preservação do meio ambiente. É um quadro que pode deteriorar a qualidade de vida nessas cidades. Foto: Reprodução de vídeo CBS NEWS
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay