Estilo de Vida
Estradas japonesas recebem cápsulas autônomas no lugar de caminhões
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A iniciativa visa não apenas a revolucionar a logística no país, mas também reduzir congestionamentos e emissões de gases poluentes. Foto: reprodução/youtube
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O projeto prevê o uso de faixas adicionais, canteiros centrais e até estruturas subterrâneas, permitindo que essas cápsulas circulem sem interferir no trânsito regular. Foto: Reprodução/youtube
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Depósitos automatizados ao longo da rota realizarão carregamento e descarregamento de mercadorias de forma autônoma, utilizando empilhadeiras automáticas e drones. Foto: Reprodução/youtube
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Segundo uma estimativa do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão, até 2030 o país terá uma queda de 34% na capacidade de transporte em razão da aposentadoria de motoristas e escassez de novos profissionais. Foto: Colton Jones/Unsplash
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A construção de um trecho experimental de 500 km entre Tóquio e Osaka está prevista para 2027, e a plena implementação para a década de 2030. Foto: Reprodução/youtube
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O Japão vê a expectativa de vida aumentar constantemente acompanhada de uma queda acentuada na taxa de natalidade. E isso também vem causando outro problema: nove milhões de casas foram abandonadas. Foto: - Reprodução do Youtube Canal maigomika
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No país asiático, essas residências desocupadas são denominadas de “akiya”, termo que se referia às construções em áreas rurais. De acordo com dados do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação do Japão, 14% dos imóveis residenciais do país estão "às moscas". Foto: Reprodução do Youtube Canal maigomika
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Cada vez mais são encontradas “akiya” em grandes centros urbanos, como na própria capital Tóquio. Por tradição, as "akiya" costumam ser herdadas e isso explica parte do problema. Com a queda nas taxas de natalidade, há muitos casos em que não há uma nova geração para receber o imóvel. Foto: Reprodução do Youtube
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Em relação às moradias nas áreas rurais, ainda há cada vez mais casos de herdeiros desinteressados em permanecer nessas localidades, preferindo migrar para grandes centros urbanos. Foto: Reprodução do Instagram @yamashitaphoto
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Muitos proprietários optam por não modernizar os imóveis porque fica mais barato mantê-los, ainda que envelhecidos. Foto: Reprodução do Youtube
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Uma consequência problemática do fato de haver tantas casas abandonadas é o aumento dos riscos à segurança em situações de desastres naturais. Foto: Reprodução do Youtube
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Como o Japão é muito suscetível a terremotos e tsunamis, a falta de manutenção de tantos imóveis torna mais complexas as operações de resgate e reconstrução de cidades. Foto: Imagem Pikbest
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Existem ainda os riscos sociais associados à segurança pública e à preservação do meio ambiente. É um quadro que pode deteriorar a qualidade de vida nessas cidades. Foto: Reprodução de vídeo CBS NEWS
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