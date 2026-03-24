Bolos de chocolate: delícias com um toque especial em diferentes países

No Brasil, o bolo de brigadeiro é um clássico. Preparado com chocolate ao leite e finalizado com uma camada generosa de brigadeiro cremoso, se destaca pela facilidade de preparo e pelo sabor irresistível. Veja alguns bolos de chocolate que são muito apreciados em diferentes países. Foto: Reprodução do site cooknenjoy.com/bolo-vulcao-de-brigadeiro/