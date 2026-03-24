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Bolos de chocolate: delícias com um toque especial em diferentes países
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No Brasil, o bolo de brigadeiro é um clássico. Preparado com chocolate ao leite e finalizado com uma camada generosa de brigadeiro cremoso, se destaca pela facilidade de preparo e pelo sabor irresistível. Veja alguns bolos de chocolate que são muito apreciados em diferentes países. Foto: Reprodução do site cooknenjoy.com/bolo-vulcao-de-brigadeiro/
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Chocotorta (Argentina): Sobremesa clássica da Argentina, muito popular em festas e encontros familiares. A preparação é simples, não exige forno, e a sobremesa é montada em camadas, semelhante a um tiramisù. Foto: reprodução/redes sociais
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São camadas de biscoito de chocolate embebidos em café ou leite e intercaladas com um creme à base de doce de leite e queijo tipo mascarpone ou cream cheese. Foto: wikimedia commons Javier Prazak
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Texas Sheet Cake (EUA): É um bolo de chocolate típico do sul dos Estados Unidos, conhecido por ser feito em uma forma larga e rasa, o que lhe confere uma camada fina e mais úmida. Foto: reprodução/instagram
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Tradicionalmente, o bolo — ainda morno — é coberto com uma cobertura de chocolate quente que é despejada por cima, criando uma camada cremosa que se funde levemente com a massa, proporcionando uma textura marcante. Foto: reprodução/youtube
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Sacher-Torte (Áustria): Essa é uma famosa torta de chocolate austríaca, criada em 1832 por Franz Sacher, um jovem confeiteiro de Viena, para uma ocasião especial da corte austríaca. Foto: reprodução/instagram
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A receita tradicional consiste em duas camadas de um bolo mais denso, com uma fina camada de geleia de damasco, e coberto com uma cobertura de chocolate escuro. Geralmente, é servido com chantilly. Foto: Stefanie Laubscher por Pixabay
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Molten Chocolate Cake (EUA): Também conhecido como Lava Cake, é uma sobremesa de chocolate famosa por seu interior cremoso e fluido que escorre ao ser cortada. Foto: reprodução/youtube
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Durante o processo de cozimento, o exterior do bolo fica firme, enquanto o centro permanece derretido, criando o efeito de “lava” de chocolate quente. Foto: reprodução/youtube
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Torta Garash (Bulgária): Sobremesa clássica da Bulgária, criada no fim do século 19 pelo confeiteiro húngaro Károly Garash. É feito principalmente com chocolate amargo e nozes. Foto: reprodução/instagram
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A torta é composta de finas camadas de bolo de nozes, que são unidas por um creme de chocolate. A cobertura também leva chocolate amargo. Foto: reprodução/instagram
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Mississippi Mud Pie (EUA): A torta foi criada em homenagem aos leitos lamacentos do rio Mississippi. É feita sobre uma base de biscoito de chocolate triturado ou massa de chocolate. Foto: reprodução/youtube
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Em seguida, vêm camadas cremosas que podem incluir recheio de pudim de chocolate, mousse ou sorvete de chocolate, finalizadas com uma cobertura de chantilly ou marshmallow e raspas de chocolate. Foto: reprodução/youtube
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Torta Tenerina (Itália): Típica da cidade de Ferrara, essa torta foi criada no início dos anos 1900. É conhecida por ter uma crosta fina e levemente crocante por fora, enquanto o interior é úmido e cremoso. Foto: reprodução/instagram
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É uma sobremesa simples, mas sofisticada, muitas vezes servida com uma leve polvilhada de açúcar de confeiteiro ou acompanhada de chantilly para complementar o sabor profundo do chocolate. Foto: reprodução/instagram
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Torta caprese (Itália): Originário da Ilha de Capri, na região da Campânia, esse bolo é feito com chocolate amargo e amêndoas moídas (ou farinha de amêndoas). Muitas vezes, é servida com uma camada de açúcar de confeiteiro polvilhado por cima. Foto: reprodução/instagram
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Além disso, a Torta caprese não leva farinha de trigo, o que lhe confere uma textura bem densa e molhadinha, ideal para quem busca uma sobremesa sem glúten. Costuma ser servida com chantilly ou sorvete. Foto: reprodução/instagram
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Kladdkaka (Suécia): Eleito o melhor bolo de chocolate do mundo, o Kladdkaka tem uma textura pegajosa, lembrando um brownie. Além disso, é conhecido por ter uma crosta levemente crocante por fora. Foto: Dann Aragrim por Pixabay
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Embora seja uma receita com ingredientes simples, essa iguaria sueca tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo! Foto: reprodução/youtube
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