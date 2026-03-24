Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Especiaria aromática, noz-moscada tem sabor marcante e múltiplas propriedades

RF
Redação Flipar
  • Ela é obtida da semente da Myristica fragrans, uma árvore tropical originária das Ilhas Banda, na Indonésia. Sua casca também é aproveitada, resultando em outra especiaria chamada macis.
    Ela é obtida da semente da Myristica fragrans, uma árvore tropical originária das Ilhas Banda, na Indonésia. Sua casca também é aproveitada, resultando em outra especiaria chamada macis. Foto: Domínio público
  • A noz-moscada foi por muito tempo um dos produtos mais cobiçados do comércio marítimo europeu. Durante os séculos XV e XVI, seu valor era comparável ao do ouro em algumas regiões.
    A noz-moscada foi por muito tempo um dos produtos mais cobiçados do comércio marítimo europeu. Durante os séculos XV e XVI, seu valor era comparável ao do ouro em algumas regiões. Foto: Pixabay
  • Os portugueses foram os primeiros europeus a controlar as ilhas produtoras, mas depois vieram os holandeses, que chegaram a manter monopólio cruel sobre o cultivo. Houve até guerras pela posse dessas ilhas.
    Os portugueses foram os primeiros europeus a controlar as ilhas produtoras, mas depois vieram os holandeses, que chegaram a manter monopólio cruel sobre o cultivo. Houve até guerras pela posse dessas ilhas. Foto: Pixabay
  • Mais tarde, os britânicos levaram mudas para outras partes do mundo, como Índia, Sri Lanka e Caribe, quebrando o monopólio do Sudeste Asiático. Isso permitiu a expansão global da produção.
    Mais tarde, os britânicos levaram mudas para outras partes do mundo, como Índia, Sri Lanka e Caribe, quebrando o monopólio do Sudeste Asiático. Isso permitiu a expansão global da produção. Foto: Pixabay
  • Hoje, os principais produtores de noz-moscada incluem Indonésia, Granada, Índia, Sri Lanka e Papua-Nova Guiné. A Indonésia segue como maior produtora mundial.
    Hoje, os principais produtores de noz-moscada incluem Indonésia, Granada, Índia, Sri Lanka e Papua-Nova Guiné. A Indonésia segue como maior produtora mundial. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A ilha de Granada, no Caribe, é tão marcada pela especiaria que exibe uma noz-moscada na bandeira nacional. A produção ali tem valor cultural e econômico para o país.
    A ilha de Granada, no Caribe, é tão marcada pela especiaria que exibe uma noz-moscada na bandeira nacional. A produção ali tem valor cultural e econômico para o país. Foto: Domínio público
  • A árvore da noz-moscada cresce bem em climas tropicais úmidos, com solo bem drenado e sombra parcial. Pode levar até sete anos para começar a frutificar, mas depois produz por décadas.
    A árvore da noz-moscada cresce bem em climas tropicais úmidos, com solo bem drenado e sombra parcial. Pode levar até sete anos para começar a frutificar, mas depois produz por décadas. Foto: Pixabay
  • A colheita é feita manualmente: os frutos se abrem ao amadurecer, revelando a semente envolta por uma rede avermelhada (macis).
    A colheita é feita manualmente: os frutos se abrem ao amadurecer, revelando a semente envolta por uma rede avermelhada (macis). Foto: Pixabay
  • A secagem e o armazenamento adequados são essenciais para preservar o aroma da noz-moscada.
    A secagem e o armazenamento adequados são essenciais para preservar o aroma da noz-moscada. Foto: Pixabay
  • Na culinária, a noz-moscada é ralada em pequenas quantidades, pois seu sabor é intenso.
    Na culinária, a noz-moscada é ralada em pequenas quantidades, pois seu sabor é intenso. Foto: Pixabay
  • Combina bem com pratos salgados, doces e molhos, sendo muito usada em purês, cremes e gratinados.
    Combina bem com pratos salgados, doces e molhos, sendo muito usada em purês, cremes e gratinados. Foto: Pixabay
  • É tradicional em pratos europeus como o molho bechamel e sobremesas como pudins e tortas.
    É tradicional em pratos europeus como o molho bechamel e sobremesas como pudins e tortas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Na confeitaria, realça uma série de guloseimas, como bolos e biscoitos, além de bebidas como o eggnog.
    Na confeitaria, realça uma série de guloseimas, como bolos e biscoitos, além de bebidas como o eggnog. Foto: Pixabay
  • Já em pratos salgados, confere sofisticação a sopas, recheios e massas, bastando uma pitada.
    Já em pratos salgados, confere sofisticação a sopas, recheios e massas, bastando uma pitada. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Além da culinária, a noz-moscada já foi usada como conservante natural e afrodisíaco em várias culturas. Seu óleo essencial entra na fabricação de perfumes e pomadas com propriedades relaxantes.
    Além da culinária, a noz-moscada já foi usada como conservante natural e afrodisíaco em várias culturas. Seu óleo essencial entra na fabricação de perfumes e pomadas com propriedades relaxantes. Foto: imagem gerada por i.a
  • A medicina tradicional atribui à noz-moscada efeitos digestivos, anti-inflamatórios e sedativos. Entretanto, seu consumo excessivo pode ser tóxico, causando alucinações ou efeitos neurológicos.
    A medicina tradicional atribui à noz-moscada efeitos digestivos, anti-inflamatórios e sedativos. Entretanto, seu consumo excessivo pode ser tóxico, causando alucinações ou efeitos neurológicos. Foto: Pixabay
  • Por isso, recomenda-se usá-la com moderação, preferencialmente ralada na hora. A versão em pó perde aroma rapidamente e pode ter menor qualidade.
    Por isso, recomenda-se usá-la com moderação, preferencialmente ralada na hora. A versão em pó perde aroma rapidamente e pode ter menor qualidade. Foto: Pixabay
  • O comércio da noz-moscada continua relevante globalmente, tanto em forma natural quanto em óleos e extratos. Ela está presente em feiras de especiarias, lojas gourmet e farmácias naturais
    O comércio da noz-moscada continua relevante globalmente, tanto em forma natural quanto em óleos e extratos. Ela está presente em feiras de especiarias, lojas gourmet e farmácias naturais Foto: Pixabay
  • A noz-moscada carrega uma história rica, marcada por disputas coloniais, simbolismos culturais e tradições culinárias. Hoje, permanece um ingrediente valioso e multifacetado
    A noz-moscada carrega uma história rica, marcada por disputas coloniais, simbolismos culturais e tradições culinárias. Hoje, permanece um ingrediente valioso e multifacetado Foto: Domínio público
  • Seu aroma inconfundível e versatilidade tornam a noz-moscada uma das especiarias mais fascinantes do mundo.
    Seu aroma inconfundível e versatilidade tornam a noz-moscada uma das especiarias mais fascinantes do mundo. Foto: Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay