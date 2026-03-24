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Prender espirro faz mal? Saiba o que dizem os especialistas

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Redação Flipar
  • O espirro é um reflexo natural do corpo para expulsar partículas irritantes das vias respiratórias. Poeira, vírus, bactérias e alergênos são eliminados com esse mecanismo automático.
    O espirro é um reflexo natural do corpo para expulsar partículas irritantes das vias respiratórias. Poeira, vírus, bactérias e alergênos são eliminados com esse mecanismo automático. Foto: imagem gerada por i.a
  • Quando alguém segura o espirro, bloqueia uma liberação rápida de ar que pode atingir alta velocidade. Essa interrupção altera a pressão dentro da cabeça, do nariz e do tórax.
    Quando alguém segura o espirro, bloqueia uma liberação rápida de ar que pode atingir alta velocidade. Essa interrupção altera a pressão dentro da cabeça, do nariz e do tórax. Foto: imagem gerada por i.a
  • Ao fechar a boca e o nariz, a pressão não desaparece, apenas muda de direção. Ela pode se espalhar para os seios da face, ouvidos e garganta.
    Ao fechar a boca e o nariz, a pressão não desaparece, apenas muda de direção. Ela pode se espalhar para os seios da face, ouvidos e garganta. Foto: Mojpe/Pixabay
  • Na maioria dos casos, prender o espirro não causa danos graves. Porém, médicos alertam que, em situações raras, podem ocorrer desconfortos e lesões.
    Na maioria dos casos, prender o espirro não causa danos graves. Porém, médicos alertam que, em situações raras, podem ocorrer desconfortos e lesões. Foto: imagem gerada por i.a
  • Entre os efeitos possíveis estão dor de ouvido, sensação de estalo ou pressão na cabeça. Isso acontece porque o ar pode ser empurrado para a tuba auditiva.
    Entre os efeitos possíveis estão dor de ouvido, sensação de estalo ou pressão na cabeça. Isso acontece porque o ar pode ser empurrado para a tuba auditiva. Foto: imagem gerada por i.a
  • Há relatos médicos de ruptura do tímpano e pequenas lesões na garganta. Esses casos são incomuns, mas mostram que o risco existe.
    Há relatos médicos de ruptura do tímpano e pequenas lesões na garganta. Esses casos são incomuns, mas mostram que o risco existe. Foto: Image by mdjaff on Freepik
  • Também pode ocorrer irritação dos vasos sanguíneos do nariz e dos olhos. Em pessoas mais sensíveis, isso pode gerar vermelhidão ou dor localizada.
    Também pode ocorrer irritação dos vasos sanguíneos do nariz e dos olhos. Em pessoas mais sensíveis, isso pode gerar vermelhidão ou dor localizada. Foto: Divulgação
  • Apesar dos alertas, é importante destacar que a maioria das pessoas prende espirros ocasionalmente sem consequências. O problema está em fazer disso um hábito frequente.
    Apesar dos alertas, é importante destacar que a maioria das pessoas prende espirros ocasionalmente sem consequências. O problema está em fazer disso um hábito frequente. Foto: imagem gerada por i.a
  • Prender o espirro não evita a propagação de germes se não houver proteção adequada. O ideal é espirrar usando um lenço ou o antebraço.
    Prender o espirro não evita a propagação de germes se não houver proteção adequada. O ideal é espirrar usando um lenço ou o antebraço. Foto: imagem gerada por i.a
  • Do ponto de vista social, o constrangimento costuma falar mais alto que a saúde. Muitas pessoas tentam conter o reflexo para evitar olhares ou comentários.
    Do ponto de vista social, o constrangimento costuma falar mais alto que a saúde. Muitas pessoas tentam conter o reflexo para evitar olhares ou comentários. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Especialistas recomendam não bloquear totalmente o espirro. Deixar o ar sair, mesmo que de forma discreta, é mais seguro para o corpo.
    Especialistas recomendam não bloquear totalmente o espirro. Deixar o ar sair, mesmo que de forma discreta, é mais seguro para o corpo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Se não houver lenço por perto, o antebraço funciona como uma barreira eficaz. Ele reduz a dispersão de partículas sem causar pressão interna.
    Se não houver lenço por perto, o antebraço funciona como uma barreira eficaz. Ele reduz a dispersão de partículas sem causar pressão interna. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em resumo, prender o espirro ocasionalmente raramente causa problemas. Ainda assim, permitir que ele aconteça de forma adequada é a opção mais saudável.
    Em resumo, prender o espirro ocasionalmente raramente causa problemas. Ainda assim, permitir que ele aconteça de forma adequada é a opção mais saudável. Foto: imagem gerada por i.a
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