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Influência francesa e principal centro econômico do Vietnã: conheça Ho Chi Minh, a antiga Saigon
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Antes de 1975, a cidade era a capital do Vietnã do Sul durante a Guerra do Vietnã e passou a receber o nome atual após a reunificação nacional, em homenagem ao líder revolucionário Ho Chi Minh. Foto: Quang Nguyen vinh/Pixabay
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Hoje, a cidade abriga mais de 14 milhões de habitantes e apresenta um crescimento acelerado, se consolidando como uma das metrópoles mais dinâmicas do Sudeste Asiático. Foto: MinhKTran/Pixabay
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O cotidiano é marcado pelo intenso fluxo de motocicletas, símbolo do ritmo urbano local, por uma economia diversificada e arquitetura que conta a história de sua ocupação e resistência. Foto: Olga Ozik/Pixabay
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O Distrito 1, por exemplo, é conhecido por preservar joias do período colonial francês, como a Catedral de Notre-Dame de Saigon e a Agência Central de Correios, projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel. Foto: vietnam-lt/Pixabay
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Outros de seus principais marcos sÃ£o oÂ PalÃ¡cio da ReunificaÃ§Ã£o, sÃmbolo do fim da guerra e da reunificaÃ§Ã£o do paÃs, a CÃ¢mara Municipal e o Teatro Municipal, tambÃ©m conhecido como Ã?pera.Â Foto: Thomas G./Pixabay
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Ben Thanh Market concentra comércio popular e gastronomia típica, enquanto a Nguyen Hue Boulevard representa o lado moderno e vibrante da vida noturna e cultural de Ho Chi Minh." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Ho-Chi-Minh-Nguyen-Hue-Boulevard-Reproducao-.jpg?20260324123913" width="1114" height="626">
O tradicional Ben Thanh Market concentra comércio popular e gastronomia típica, enquanto a Nguyen Hue Boulevard representa o lado moderno e vibrante da vida noturna e cultural de Ho Chi Minh. Foto: Reproduc?a?o/DokoDemoDoor
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Arranha-céus modernos como a Bitexco Financial Tower, o Palácio da Independência e o Landmark 81 — o edifício mais alto do Vietnã — contribuem para simbolizar a ascensão econômica vietnamita.
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Arranha-céus modernos como a Bitexco Financial Tower, o Palácio da Independência e o Landmark 81 — o edifício mais alto do Vietnã — contribuem para simbolizar a ascensão econômica vietnamita.Foto: Tron Le/Unsplash
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O Museu dos Vestígios da Guerra e o Museu de História da Cidade de Ho Chi Minh são pontos turísticos feitos para preservar o passado recente do país e são dois dos lugares mais procurados pelos visitantes estrangeiros." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/War_Remnants_Museum_HCMC_front-e1774284836512.jpg?20260324123915" width="1114" height="626">
O Museu dos Vestígios da Guerra e o Museu de História da Cidade de Ho Chi Minh são pontos turísticos feitos para preservar o passado recente do país e são dois dos lugares mais procurados pelos visitantes estrangeiros. Foto: Wikimedia Commons/Prenn
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Para os amantes da gastronomia, a cidade é um paraíso sensorial; as calçadas são repletas de banquinhos de plástico onde se servem o autêntico Ph?, o sanduíche Bánh Mì e o café com leite condensado e gelo, pilares da cultura local. Foto: Wikimedia Commons/Andy Li
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Cortada pelo rio Saigon, a metrópole também serve como porta de entrada para o Delta do Mekong e os históricos Túneis de Cu Chi, utilizados durante o conflito e hoje abertos à visitação turística. Foto: Wikimedia Commons/Thomas Schoch
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Apesar da modernização, a cidade até hoje preserva templos tradicionais, bairros históricos e avenidas marcadas pela influência francesa do período colonial, que ocorreu entre meados do século 19 e 1954. Foto: Imagem de laurelnurse por Pixabay