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Função e hierarquia institucional podem diferenciar igrejas, basílicas e catedrais; entenda

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Redação Flipar
  • Essencialmente, toda catedral e toda basílica é uma igreja, mas nem toda igreja pode reivindicar os outros títulos. Veja a seguir as diferenças e pontos em comum entre essas construções religiosas!
    Essencialmente, toda catedral e toda basílica é uma igreja, mas nem toda igreja pode reivindicar os outros títulos. Veja a seguir as diferenças e pontos em comum entre essas construções religiosas! Foto: Pixabay
  • Uma igreja é o termo mais amplo e designa qualquer templo dedicado ao culto cristão e à reunião de fiéis, independentemente de tamanho, importância histórica ou função administrativa.
    Uma igreja é o termo mais amplo e designa qualquer templo dedicado ao culto cristão e à reunião de fiéis, independentemente de tamanho, importância histórica ou função administrativa. Foto: Sam Balye/Unsplash
  • Uma igreja pode ser simples ou grandiosa, localizada em bairros pequenos ou em grandes centros urbanos. Em geral, é o espaço onde a comunidade local se reúne para celebrações religiosas regulares.
    Uma igreja pode ser simples ou grandiosa, localizada em bairros pequenos ou em grandes centros urbanos. Em geral, é o espaço onde a comunidade local se reúne para celebrações religiosas regulares. Foto: Flickr Hans Permana
  • Já a catedral tem uma importância administrativa elevada, pois é a sede oficial de um bispo e representa o centro administrativo de uma diocese. O nome vem da palavra “cátedra”, que significa a cadeira do bispo, símbolo de sua autoridade espiritual.
    Já a catedral tem uma importância administrativa elevada, pois é a sede oficial de um bispo e representa o centro administrativo de uma diocese. O nome vem da palavra “cátedra”, que significa a cadeira do bispo, símbolo de sua autoridade espiritual. Foto: dolcece/Pixabay
  • Sendo assim, toda catedral é uma igreja, mas nem toda igreja é uma catedral. As catedrais costumam ter grande importância histórica e arquitetônica, embora isso não seja uma exigência obrigatória.
    Sendo assim, toda catedral é uma igreja, mas nem toda igreja é uma catedral. As catedrais costumam ter grande importância histórica e arquitetônica, embora isso não seja uma exigência obrigatória. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Muitas catedrais se destacam por sua imponÃªncia e papel simbÃ³lico na vida religiosa regional. Na prÃ¡tica, uma diocese possui diversas igrejas, mas apenas uma catedral.
    Muitas catedrais se destacam por sua imponÃªncia e papel simbÃ³lico na vida religiosa regional. Na prÃ¡tica, uma diocese possui diversas igrejas, mas apenas uma catedral. Foto: Alex costa maciel/WikimÃ©dia Commons
  • Por outro lado, o tÃ­tulo de basÃ­lica Ã© uma distinÃ§Ã£o de honra concedida pelo Papa a templos que possuem relevÃ¢ncia histÃ³rica, espiritual ou arquitetÃŽnica singular. Existem dois tipos principais: as maiores, localizadas em Roma, e as menores, espalhadas pelo mundo.
    Por outro lado, o tÃ­tulo de basÃ­lica Ã© uma distinÃ§Ã£o de honra concedida pelo Papa a templos que possuem relevÃ¢ncia histÃ³rica, espiritual ou arquitetÃŽnica singular. Existem dois tipos principais: as maiores, localizadas em Roma, e as menores, espalhadas pelo mundo. Foto: Joaquim Alves Gaspar/WikimÃ©dia Commons
  • Esse reconhecimento pode ocorrer por diversos motivos, como a presença de relíquias importantes, a ligação com eventos marcantes ou a intensa devoção popular.
    Esse reconhecimento pode ocorrer por diversos motivos, como a presença de relíquias importantes, a ligação com eventos marcantes ou a intensa devoção popular. Foto: Livioandronico2013/Wikimédia Commons
  • Uma basílica também continua sendo uma igreja em sua função básica de local de culto. No entanto, nem toda basílica é uma catedral, e nem toda catedral é uma basílica. Em alguns casos raros, um mesmo templo pode acumular os dois títulos ao mesmo tempo.
    Uma basílica também continua sendo uma igreja em sua função básica de local de culto. No entanto, nem toda basílica é uma catedral, e nem toda catedral é uma basílica. Em alguns casos raros, um mesmo templo pode acumular os dois títulos ao mesmo tempo. Foto: JEROME CLARYSSE/Pixabay
  • A principal diferença entre essas construções está em sua função e reconhecimento institucional dentro da hierarquia religiosa. Estruturalmente, as três compartilham elementos comuns, como o altar, a nave e o batistério, refletindo uma linguagem simbólica de transcendência e comunidade.
    A principal diferença entre essas construções está em sua função e reconhecimento institucional dentro da hierarquia religiosa. Estruturalmente, as três compartilham elementos comuns, como o altar, a nave e o batistério, refletindo uma linguagem simbólica de transcendência e comunidade. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Erik Pedersen
  • Em várias cidades, essas construções também funcionam como marcos históricos e culturais importantes. Além disso, costumam atrair visitantes interessados em arte, história e espiritualidade.
    Em várias cidades, essas construções também funcionam como marcos históricos e culturais importantes. Além disso, costumam atrair visitantes interessados em arte, história e espiritualidade. Foto: Sean Jahansooz/Unsplash
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