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Polvilho: origem, características e diferenças entre o doce e o salgado
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Trata-se de um ingrediente naturalmente sem glúten, o que também o torna popular em dietas com restrição a essa proteína." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/01-Polvilho.jpg?20260324120308" width="1114" height="626">
Trata-se de um ingrediente naturalmente sem glúten, o que também o torna popular em dietas com restrição a essa proteína. Foto: Divulgação
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Existem dois tipos principais de polvilho, o doce e o azedo, que se diferenciam principalmente pelo modo de processamento. O polvilho doce é simplesmente o amido da mandioca seco após a extração, mantendo características mais neutras de sabor e aroma. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/02-Polvilho.jpg?20260324120308" width="1114" height="626">
Existem dois tipos principais de polvilho, o doce e o azedo, que se diferenciam principalmente pelo modo de processamento. O polvilho doce é simplesmente o amido da mandioca seco após a extração, mantendo características mais neutras de sabor e aroma. Foto: Divulgação
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Já o polvilho azedo passa por um processo de fermentação antes da secagem, o que altera suas propriedades físicas e sensoriais." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Polvilho.jpg?20260324120308" width="1114" height="626">
Já o polvilho azedo passa por um processo de fermentação antes da secagem, o que altera suas propriedades físicas e sensoriais. Foto: Divulgação
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Na prática, essas diferenças impactam diretamente o resultado das receitas. O polvilho doce tende a proporcionar mais maciez e estrutura, sendo comum em preparações que exigem consistência mais firme. Por outro lado, o polvilho azedo confere leveza e crocância, além de um leve sabor ácido, sendo responsável pelo efeito de expansão em receitas como o biscoito de polvilho." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/03-Polvilho.jpg?20260324120308" width="1114" height="626">
Na prática, essas diferenças impactam diretamente o resultado das receitas. O polvilho doce tende a proporcionar mais maciez e estrutura, sendo comum em preparações que exigem consistência mais firme. Por outro lado, o polvilho azedo confere leveza e crocância, além de um leve sabor ácido, sendo responsável pelo efeito de expansão em receitas como o biscoito de polvilho. Foto: Reprodução do Youtube
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Ambos são ingredientes versáteis e fundamentais na culinária brasileira, especialmente em regiões como Minas Gerais e Goiás. A escolha entre um e outro depende do resultado desejado na receita, e muitas vezes os dois são combinados para equilibrar textura, sabor e elasticidade nas preparações." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/04-Polvilho.jpg?20260324120308" width="1114" height="626">
Ambos são ingredientes versáteis e fundamentais na culinária brasileira, especialmente em regiões como Minas Gerais e Goiás. A escolha entre um e outro depende do resultado desejado na receita, e muitas vezes os dois são combinados para equilibrar textura, sabor e elasticidade nas preparações. Foto: Divulgação