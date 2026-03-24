Polvilho: origem, características e diferenças entre o doce e o salgado

Na prática, essas diferenças impactam diretamente o resultado das receitas. O polvilho doce tende a proporcionar mais maciez e estrutura, sendo comum em preparações que exigem consistência mais firme. Por outro lado, o polvilho azedo confere leveza e crocância, além de um leve sabor ácido, sendo responsável pelo efeito de expansão em receitas como o biscoito de polvilho. Foto: Reprodução do Youtube