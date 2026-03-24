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Christopher Nolan grava “Odisséia” totalmente em IMAX
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Essa nova câmera IMAX, feita em fibra de carbono, é mais leve e compacta, o que possibilita seu uso em diferentes cenários e sets. Ela possui visor integrado, que elimina a necessidade de telas externas, e reduz significativamente o ruído de imagem. A tecnologia permite registrar closes e diálogos com qualidade inédita, algo antes restrito às cenas de ação. Foto: Divulgação
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O uso completo dessa tecnologia IMAX já é considerado um marco técnico que pode revolucionar a indústria cinematográfica. Mas você sabe o que é IMAX e o que diferencia essas salas das salas de cinema convencionais? O formato surgiu em 1970, criado pela empresa canadense IMAX Corporation, com a primeira projeção na Expo ’70, no Japão, e a primeira sala dedicada inaugurada em 1971, em Toronto. Foto: Divulgação
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No Brasil, a primeira exibição IMAX aconteceu em 1997, com a primeira sala aberta em 2009, na cidade de São Paulo. Atualmente, o país conta com salas em várias metrópoles, incluindo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Essas salas possuem design diferenciado e telas maiores, que medem 16,1 metros de altura por 22 metros de largura. Foto: Divulgação
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Os filmes filmados para IMAX utilizam câmeras mais robustas e, geralmente, filmes de 70mm, que captam muito mais detalhes do que os 35mm padrão. A pós-produção é minuciosa, e os diálogos são regravados em estúdio A exibição só é possível em salas específicas, onde projetores potentes e métodos especiais de exibição, aliados a telas curvas, preenchem completamente o campo de visão do espectador. Foto: Divulgação
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Os filmes IMAX atingem resolução de até 18K, campo de visão mais amplo e detalhes mais finos, enquanto os filmes convencionais usam 35 mm e resolução de até 4K. Isso gera experiências cinematográficas tecnicamente e sensorialmente diferentes. O som nas salas IMAX também é superior, com 6 a 12 canais de áudio, em contraste com o 5.1 das salas convencionais, garantindo diálogos claros e uma experiência sonora mais imersiva. Foto: Reprodução Youtube