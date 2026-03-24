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Versátil e extremamente resistente: conheça as propriedades e os usos mais comuns do silicone
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Conhecido por sua flexibilidade, resistência e durabilidade, o silicone é formado principalmente por silício, oxigênio e outros elementos químicos. Ele é capaz de suportar tanto altas quanto baixas temperaturas sem perder suas propriedades. Foto: Wikimedia Commons/CMetz18
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Na indústria da construção civil, o silicone é comumente utilizado como selante e adesivo devido à sua excelente capacidade de vedação para impedir infiltrações de água e ar, além de proteger contra raios UV. Foto: Wikimedia Commons/Vis M
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Também é comum em utensílios domésticos, como formas culinárias, espátulas e recipientes resistentes ao calor, aproveitando os benefícios de sua flexibilidade e antiaderência. Foto: Melina Bronca/Unsplash
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Na medicina, por exemplo, o silicone é empregado na fabricação de próteses mamárias, implantes faciais e dispositivos médicos diversos. Na indústria automotiva, o material é utilizado em mangueiras, juntas e componentes que exigem alta resistência térmica. Foto: Freepik/nensuria
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No setor eletrônico, o silicone funciona como isolante elétrico e protetor contra umidade. Além disso, o material está presente em cosméticos, como cremes, shampoos e maquiagens, ajudando a melhorar a textura e a espalhabilidade dos produtos. Foto: Ana azuria/Unsplash
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Apesar de seguro em muitas aplicações, o uso do silicone deve sempre seguir normas técnicas específicas, principalmente na área médica. Sua versatilidade faz com que seja considerado um dos polímeros sintéticos mais úteis da atualidade. Foto: Behar Zenuni/Unsplash