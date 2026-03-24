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Versátil e extremamente resistente: conheça as propriedades e os usos mais comuns do silicone

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Redação Flipar
  • Conhecido por sua flexibilidade, resistência e durabilidade, o silicone é formado principalmente por silício, oxigênio e outros elementos químicos. Ele é capaz de suportar tanto altas quanto baixas temperaturas sem perder suas propriedades.
    Conhecido por sua flexibilidade, resistência e durabilidade, o silicone é formado principalmente por silício, oxigênio e outros elementos químicos. Ele é capaz de suportar tanto altas quanto baixas temperaturas sem perder suas propriedades. Foto: Wikimedia Commons/CMetz18
  • Na indústria da construção civil, o <span class=silicone é comumente utilizado como selante e adesivo devido à sua excelente capacidade de vedação para impedir infiltrações de água e ar, além de proteger contra raios UV." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Silicone_sealant_02-e1774291521232.jpg?20260324113904" width="1114" height="626">
    Na indústria da construção civil, o silicone é comumente utilizado como selante e adesivo devido à sua excelente capacidade de vedação para impedir infiltrações de água e ar, além de proteger contra raios UV. Foto: Wikimedia Commons/Vis M
  • Também é comum em utensílios domésticos, como formas culinárias, espátulas e recipientes resistentes ao calor, aproveitando os benefícios de sua flexibilidade e antiaderência.
    Também é comum em utensílios domésticos, como formas culinárias, espátulas e recipientes resistentes ao calor, aproveitando os benefícios de sua flexibilidade e antiaderência. Foto: Melina Bronca/Unsplash
  • Na medicina, por exemplo, o silicone é empregado na fabricação de próteses mamárias, implantes faciais e dispositivos médicos diversos. Na indústria automotiva, o material é utilizado em mangueiras, juntas e componentes que exigem alta resistência térmica.
    Na medicina, por exemplo, o silicone é empregado na fabricação de próteses mamárias, implantes faciais e dispositivos médicos diversos. Na indústria automotiva, o material é utilizado em mangueiras, juntas e componentes que exigem alta resistência térmica. Foto: Freepik/nensuria
  • No setor eletrônico, o silicone funciona como isolante elétrico e protetor contra umidade. Além disso, o material está presente em cosméticos, como cremes, shampoos e maquiagens, ajudando a melhorar a textura e a espalhabilidade dos produtos.
    No setor eletrônico, o silicone funciona como isolante elétrico e protetor contra umidade. Além disso, o material está presente em cosméticos, como cremes, shampoos e maquiagens, ajudando a melhorar a textura e a espalhabilidade dos produtos. Foto: Ana azuria/Unsplash
  • Apesar de seguro em muitas aplicações, o uso do silicone deve sempre seguir normas técnicas específicas, principalmente na área médica. Sua versatilidade faz com que seja considerado um dos polímeros sintéticos mais úteis da atualidade.
    Apesar de seguro em muitas aplicações, o uso do silicone deve sempre seguir normas técnicas específicas, principalmente na área médica. Sua versatilidade faz com que seja considerado um dos polímeros sintéticos mais úteis da atualidade. Foto: Behar Zenuni/Unsplash
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