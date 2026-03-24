Tina Fey apresenta o primeiro programa da versão britânica de “Saturday Night Live”

Ao longo de sua trajetória no programa, conquistou diversos Emmys. Mesmo após deixar o elenco em 2006, voltou em várias ocasiões como convidada, especialmente para satirizar Sarah Palin. Assim, venceu na categoria de melhor roteiro em 2002, além de ganhar como melhor atriz convidada em série de comédia em 2009 e 2016. Em 2025, foi novamente premiada como roteirista pelo especial de 50 anos do SNL. Foto: Reprodução Youtube