A fala de Javier Bardem no Oscar que dividiu opiniões

A frase chamou a atenção do público e ganhou grande repercussão nas redes sociais. Além disso, antes e durante a cerimônia, ele usou um broche escrito "Não à guerra". Como observou a revista "Variety", o momento gerou reações variadas, com parte das pessoas elogiando a posição do artista. Foto: Reprodução de vídeo / El Mundo