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A fala de Javier Bardem no Oscar que dividiu opiniões
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A frase chamou a atenção do público e ganhou grande repercussão nas redes sociais. Além disso, antes e durante a cerimônia, ele usou um broche escrito "Não à guerra". Como observou a revista "Variety", o momento gerou reações variadas, com parte das pessoas elogiando a posição do artista. Foto: Reprodução de vídeo / El Mundo
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Outras, porém, questionaram a presença de temas políticos em eventos de premiação. A fala acabou se tornando um dos episódios mais lembrados da edição 2026 do Oscar. Foto: Reprodução de vídeo / El Mundo
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Javier Bardem, aliás, é um dos atores espanhóis mais reconhecidos internacionalmente. Conheça mais sobre a trajetória dele! Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado; CC-BY-SA
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Nascido em 1º de março de 1969, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Bardem vem de uma família profundamente ligada às artes. Sua mãe, Pilar Bardem, foi uma atriz respeitada. Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
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Antes de se consolidar no cinema, jogou rugby na seleção espanhola e estudou artes plásticas. Com 11 anos, já atuava ao lado da mãe em algumas produções. Foto: Reprodução
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Nos anos 1990, Bardem faturou diversos prêmios de atuação na Europa, antes de ganhar destaque no cinema hollywoodiano. Foto: Reprodução
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Em 1992, contracenou pela primeira vez com sua futura esposa, Penélope Cruz, na comédia romântica "Jamón, jamón". Foto: Reprodução Papo de Cinema
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Um de seus primeiros papéis que tiveram um reconhecimento maior foi em "Carne Trêmula", de 1997, dirigido por Pedro Almodóvar. Foto: Reprodução
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Em 2000, brilhou ao interpretar o escritor cubano Reynaldo Arenas em “Antes do Anoitecer” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Reprodução
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A consagração veio em 2008, quando conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel o icônico vilão Anton Chigurh em “Onde os Fracos Não Têm Vez”. Foto: Reprodução
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Antes disso, Bardem se destacou em outros filmes como "Colateral" e "Mar Adentro", ambos lançados em 2004. Foto: Divulgação/Dreamworks
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Outros papéis marcantes incluem o vilão Raoul Silva em "007 - Operação Skyfall", de 2012, e Juan Antonio na comédia romântica "Vicky Cristina Barcelona", de 2008. Foto: Divulgação
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Em 2010, Bardem viveu Uxbal no drama "Biutiful", papel que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Divulgação
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Mais recentemente, interpretou Stilgar na saga de ficção científica "Duna", de 2021, e "Duna: Parte 2", de 2024. Foto: Divulgação
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Além do cinema, Bardem é engajado politicamente e já defende publicamente causas como os direitos palestinos, como você viu no começo da galeria. Foto: Reprodução