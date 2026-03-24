Comunidade cria curioso “Condomínio das Corujas” em bairro de Rondônia

Aliás, as corujas são aves importantes para o controle de pragas, pois se alimentam de roedores e outros animais que podem causar danos à agricultura. No Brasil, são encontradas cerca de 70 espécies de corujas, como a coruja-buraqueira, a coruja-do-mato e a coruja-das-torres, entre outras. Foto: Kevin Cole - Wikimédia Commons