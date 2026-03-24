Alana Cabral vence Revelação no “Melhores do Ano 2025” e se destaca na Globo

Alana é a filha do meio de Ayrton, gerente comercial, e de Amanda, proprietária de uma casa de festas. Seu irmão mais velho, Tom, também já trabalhou como ator. Ela iniciou a carreira artística aos seis anos, após ser descoberta por um olheiro que se encantou com seu perfil, pois buscava uma garota negra para ampliar a representatividade do concurso “Miss Arujá”. Foto: Reprodução Instagram /@alanacabral