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Economia

Prepare o bolso: cidades com custo de vida elevado no Brasil

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Redação Flipar
  • Diversos fatores influenciam na pesquisa do custo de vida: educação, saúde, alimentação, habitação, lazer e transporte, além de entretenimento, entre outros.
    Diversos fatores influenciam na pesquisa do custo de vida: educação, saúde, alimentação, habitação, lazer e transporte, além de entretenimento, entre outros. Foto: Wikimedia Commons/Mariordo
  • O Expatistan é uma plataforma online que compara o custo de vida entre cidades e países ao redor do mundo. O site reúne dados colaborativos, enviados por usuários, sobre preços de itens do dia a dia, como alimentação, transporte, moradia e lazer.
    O Expatistan é uma plataforma online que compara o custo de vida entre cidades e países ao redor do mundo. O site reúne dados colaborativos, enviados por usuários, sobre preços de itens do dia a dia, como alimentação, transporte, moradia e lazer. Foto: Marcello Sokal por Pexels
  • Veja agora quais são as cidades que aparecem como caras para se viver, exigindo despesas elevados em diversos aspectos do dia a dia.
    Veja agora quais são as cidades que aparecem como caras para se viver, exigindo despesas elevados em diversos aspectos do dia a dia. Foto: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil
  • FLORIANÓPOLIS (SC)- Destino muito procurado por qualidade de vida e belas paisagens. A alta demanda, inclusive de novos moradores, pressiona o mercado imobiliário. Custos com aluguel, serviços e alimentação tendem a ser elevados.
    FLORIANÓPOLIS (SC)- Destino muito procurado por qualidade de vida e belas paisagens. A alta demanda, inclusive de novos moradores, pressiona o mercado imobiliário. Custos com aluguel, serviços e alimentação tendem a ser elevados. Foto: Beto Quissak/Wikipedia
  • BELO HORIZONTE (MG) - Cidade com vida cultural intensa e crescimento constante. A valorização de bairros centrais e regiões nobres encarece a moradia. Alimentação e serviços acompanham o ritmo urbano e elevam os gastos.
    BELO HORIZONTE (MG) - Cidade com vida cultural intensa e crescimento constante. A valorização de bairros centrais e regiões nobres encarece a moradia. Alimentação e serviços acompanham o ritmo urbano e elevam os gastos. Foto: Rogier Want - wikimedia commons
  • PORTO ALEGRE (RS) - Capital com infraestrutura completa e forte atividade econômica regional. Os custos de serviços e alimentação são elevados em áreas centrais. A demanda urbana mantém o custo de vida em patamar mais alto.
    PORTO ALEGRE (RS) - Capital com infraestrutura completa e forte atividade econômica regional. Os custos de serviços e alimentação são elevados em áreas centrais. A demanda urbana mantém o custo de vida em patamar mais alto. Foto:
  • BRASÍLIA- Capital federal com renda média mais alta e forte presença do setor público. O custo de serviços e moradia acompanha o padrão da cidade planejada. Alimentação e transporte também podem pesar no orçamento.
    BRASÍLIA- Capital federal com renda média mais alta e forte presença do setor público. O custo de serviços e moradia acompanha o padrão da cidade planejada. Alimentação e transporte também podem pesar no orçamento. Foto:
  • CAMPINAS (SP) - Importante polo tecnológico e universitário do interior paulista. A concentração de empresas e renda eleva os preços de imóveis e serviços. A cidade combina desenvolvimento econômico com custo mais alto.
    CAMPINAS (SP) - Importante polo tecnológico e universitário do interior paulista. A concentração de empresas e renda eleva os preços de imóveis e serviços. A cidade combina desenvolvimento econômico com custo mais alto. Foto: Habita Class/Pixabay
  • SANTOS (SP) - Cidade litorânea com boa qualidade de vida e forte atividade portuária. A procura por moradia próxima à praia impulsiona os preços dos imóveis.Serviços e alimentação também refletem essa valorização.
    SANTOS (SP) - Cidade litorânea com boa qualidade de vida e forte atividade portuária. A procura por moradia próxima à praia impulsiona os preços dos imóveis.Serviços e alimentação também refletem essa valorização. Foto: Foto: Divulgação
  • SÃO PAULO (SP) - Maior centro financeiro do país, concentra empresas, empregos e serviços de alto padrão. A forte demanda por moradia eleva os preços, especialmente em regiões centrais. Custos com transporte, alimentação e lazer também pesam no dia a dia.
    SÃO PAULO (SP) - Maior centro financeiro do país, concentra empresas, empregos e serviços de alto padrão. A forte demanda por moradia eleva os preços, especialmente em regiões centrais. Custos com transporte, alimentação e lazer também pesam no dia a dia. Foto: Arquivo/Agência Brasil
  • RIO DE JANEIRO (RJ) - A combinação de turismo, localização e áreas valorizadas encarece o custo de vida. Bairros próximos ao mar têm aluguéis elevados e serviços mais caros. Lazer e alimentação também acompanham esse padrão mais alto.
    RIO DE JANEIRO (RJ) - A combinação de turismo, localização e áreas valorizadas encarece o custo de vida. Bairros próximos ao mar têm aluguéis elevados e serviços mais caros. Lazer e alimentação também acompanham esse padrão mais alto. Foto: wikimedia commons Arne Müseler
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