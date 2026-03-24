Economia
Prepare o bolso: cidades com custo de vida elevado no Brasil
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Diversos fatores influenciam na pesquisa do custo de vida: educação, saúde, alimentação, habitação, lazer e transporte, além de entretenimento, entre outros. Foto: Wikimedia Commons/Mariordo
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O Expatistan é uma plataforma online que compara o custo de vida entre cidades e países ao redor do mundo. O site reúne dados colaborativos, enviados por usuários, sobre preços de itens do dia a dia, como alimentação, transporte, moradia e lazer. Foto: Marcello Sokal por Pexels
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Veja agora quais são as cidades que aparecem como caras para se viver, exigindo despesas elevados em diversos aspectos do dia a dia. Foto: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil
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FLORIANÓPOLIS (SC)- Destino muito procurado por qualidade de vida e belas paisagens. A alta demanda, inclusive de novos moradores, pressiona o mercado imobiliário. Custos com aluguel, serviços e alimentação tendem a ser elevados. Foto: Beto Quissak/Wikipedia
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BELO HORIZONTE (MG) - Cidade com vida cultural intensa e crescimento constante. A valorização de bairros centrais e regiões nobres encarece a moradia. Alimentação e serviços acompanham o ritmo urbano e elevam os gastos. Foto: Rogier Want - wikimedia commons
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PORTO ALEGRE (RS) - Capital com infraestrutura completa e forte atividade econômica regional. Os custos de serviços e alimentação são elevados em áreas centrais. A demanda urbana mantém o custo de vida em patamar mais alto. Foto:
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BRASÍLIA- Capital federal com renda média mais alta e forte presença do setor público. O custo de serviços e moradia acompanha o padrão da cidade planejada. Alimentação e transporte também podem pesar no orçamento. Foto:
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CAMPINAS (SP) - Importante polo tecnológico e universitário do interior paulista. A concentração de empresas e renda eleva os preços de imóveis e serviços. A cidade combina desenvolvimento econômico com custo mais alto. Foto: Habita Class/Pixabay
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SANTOS (SP) - Cidade litorânea com boa qualidade de vida e forte atividade portuária. A procura por moradia próxima à praia impulsiona os preços dos imóveis.Serviços e alimentação também refletem essa valorização. Foto: Foto: Divulgação
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SÃO PAULO (SP) - Maior centro financeiro do país, concentra empresas, empregos e serviços de alto padrão. A forte demanda por moradia eleva os preços, especialmente em regiões centrais. Custos com transporte, alimentação e lazer também pesam no dia a dia. Foto: Arquivo/Agência Brasil
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RIO DE JANEIRO (RJ) - A combinação de turismo, localização e áreas valorizadas encarece o custo de vida. Bairros próximos ao mar têm aluguéis elevados e serviços mais caros. Lazer e alimentação também acompanham esse padrão mais alto. Foto: wikimedia commons Arne Müseler