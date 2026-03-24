Michael B. Jordan demonstra afeto por Jesse Plemons no Oscar; veja outras amizades no cinema

Ben Affleck e Matt Damon são amigos desde a infância, em Boston, e transformaram essa parceria em uma das mais célebres de Hollywood. Juntos, escreveram e estrelaram “Gênio Indomável”, que lhes rendeu o Oscar de roteiro original. Desde então, seguem colaborando em projetos e mantendo uma relação marcada por lealdade e apoio mútuo. Foto: Reprodução do Instagram @benaffleckkofficial