Celebridades e TV
Michael B. Jordan demonstra afeto por Jesse Plemons no Oscar; veja outras amizades no cinema
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Plemons (“Breaking Bad” e “Bugonia”) e Jordan atuaram juntos na série “Friday Night Lights” e são muito amigos há anos. A seguir, o Flipar mostra mais algumas celebridades do cinema que mantêm forte laço de amizade." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/02-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082703" width="1114" height="626">
Plemons (“Breaking Bad” e “Bugonia”) e Jordan atuaram juntos na série “Friday Night Lights” e são muito amigos há anos. A seguir, o Flipar mostra mais algumas celebridades do cinema que mantêm forte laço de amizade. Foto: Reprodução do X@bjordanfiles
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Leonardo DiCaprio e Kate Winslet construíram uma amizade duradoura desde as filmagens de “Titanic”, em 1997. Ao longo dos anos, mantiveram uma relação próxima, marcada por apoio mútuo dentro e fora das telas. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/03-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082703" width="1114" height="626">
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet construíram uma amizade duradoura desde as filmagens de “Titanic”, em 1997. Ao longo dos anos, mantiveram uma relação próxima, marcada por apoio mútuo dentro e fora das telas. Foto: Reprodução do Youtube Canal @SmoothRadio
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Ben Affleck e Matt Damon são amigos desde a infância, em Boston, e transformaram essa parceria em uma das mais célebres de Hollywood. Juntos, escreveram e estrelaram “Gênio Indomável”, que lhes rendeu o Oscar de roteiro original. Desde então, seguem colaborando em projetos e mantendo uma relação marcada por lealdade e apoio mútuo." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/04-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082703" width="1114" height="626">
Ben Affleck e Matt Damon são amigos desde a infância, em Boston, e transformaram essa parceria em uma das mais célebres de Hollywood. Juntos, escreveram e estrelaram “Gênio Indomável”, que lhes rendeu o Oscar de roteiro original. Desde então, seguem colaborando em projetos e mantendo uma relação marcada por lealdade e apoio mútuo. Foto: Reprodução do Instagram @benaffleckkofficial
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Brad Pitt e George Clooney consolidaram uma amizade em Hollywood marcada por bom humor e parceria profissional. Os dois atuaram juntos em filmes como “Onze Homens e um Segredo” e “Queime Depois de Ler”. Fora das telas, são conhecidos pelas brincadeiras públicas e expressão de admiração mútua ao longo dos anos." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/05-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082703" width="1114" height="626">
Brad Pitt e George Clooney consolidaram uma amizade em Hollywood marcada por bom humor e parceria profissional. Os dois atuaram juntos em filmes como “Onze Homens e um Segredo” e “Queime Depois de Ler”. Fora das telas, são conhecidos pelas brincadeiras públicas e expressão de admiração mútua ao longo dos anos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Rai
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Robert De Niro e Al Pacino construíram uma relação de respeito e admiração ao longo de décadas. Eles marcaram gerações em filmes como “O Poderoso Chefão II” e, mais tarde, dividiram cenas em “Fogo Contra Fogo”. A parceria, ainda que pontual nas telas, estendeu-se com uma conexão sólida fora das telas." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082705" width="1114" height="626">
Robert De Niro e Al Pacino construíram uma relação de respeito e admiração ao longo de décadas. Eles marcaram gerações em filmes como “O Poderoso Chefão II” e, mais tarde, dividiram cenas em “Fogo Contra Fogo”. A parceria, ainda que pontual nas telas, estendeu-se com uma conexão sólida fora das telas. Foto: Reprodução do Youtube Canal TNT
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Tom Hanks e Meg Ryan formaram uma das duplas mais carismáticas das comédias românticas dos anos 1990. Eles contracenaram em sucessos como “Sintonia de Amor” e “Mensagem para Você”, criando uma química marcante nas telas. Fora delas," src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/07-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082705" width="1114" height="626">
Tom Hanks e Meg Ryan formaram uma das duplas mais carismáticas das comédias românticas dos anos 1990. Eles contracenaram em sucessos como “Sintonia de Amor” e “Mensagem para Você”, criando uma química marcante nas telas. Fora delas, Foto: Reprodução do Youtube Canal @LegacyStars1
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Pedro Pascal e Oscar Isaac mantêm uma amizade próxima desde o início da carreira. A relação ganhou visibilidade com aparições conjuntas bem-humoradas e entrevistas marcadas por cumplicidade. Ao longo dos anos, os dois seguiram demonstrando apoio mútuo, tornando-se um dos pares mais queridos pelo público." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/08-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082708" width="1114" height="626">
Pedro Pascal e Oscar Isaac mantêm uma amizade próxima desde o início da carreira. A relação ganhou visibilidade com aparições conjuntas bem-humoradas e entrevistas marcadas por cumplicidade. Ao longo dos anos, os dois seguiram demonstrando apoio mútuo, tornando-se um dos pares mais queridos pelo público. Foto: Reprodução do Instagram @pedropascalfanuk
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Tina Fey e Amy Poehler construíram uma amizade sólida iniciada nos bastidores do “Saturday Night Live”. A parceria ganhou força em projetos conjuntos e na condução do Globo de Ouro, onde se destacaram pela sintonia e humor afiado. Fora dos palcos, mantêm uma relação marcada por admiração mútua e colaboração constante." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/09-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082708" width="1114" height="626">
Tina Fey e Amy Poehler construíram uma amizade sólida iniciada nos bastidores do “Saturday Night Live”. A parceria ganhou força em projetos conjuntos e na condução do Globo de Ouro, onde se destacaram pela sintonia e humor afiado. Fora dos palcos, mantêm uma relação marcada por admiração mútua e colaboração constante. Foto: Reprodução do Youtube Canal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
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Drew Barrymore e Cameron Diaz mantêm uma amizade que remonta aos anos 1990, antes mesmo de contracenarem. A parceria ganhou força com “As Panteras”, onde demonstraram grande sintonia dentro e fora das telas. Desde então, seguem próx" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/10-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082708" width="1114" height="626">
Drew Barrymore e Cameron Diaz mantêm uma amizade que remonta aos anos 1990, antes mesmo de contracenarem. A parceria ganhou força com “As Panteras”, onde demonstraram grande sintonia dentro e fora das telas. Desde então, seguem próx Foto: Reprodução do Instagram @camerondiaz
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O diretor Martin Scorsese e o ator Robert De Niro mantêm uma das parcerias mais emblemáticas do cinema, iniciada nos anos 1970. Juntos, realizaram clássicos como “Taxi Driver” e “Touro Indomável”, marcando gerações. A relação profissional evoluiu para uma amizade duradoura, baseada em confiança criativa e admiração mútua." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/11-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082708" width="1114" height="626">
O diretor Martin Scorsese e o ator Robert De Niro mantêm uma das parcerias mais emblemáticas do cinema, iniciada nos anos 1970. Juntos, realizaram clássicos como “Taxi Driver” e “Touro Indomável”, marcando gerações. A relação profissional evoluiu para uma amizade duradoura, baseada em confiança criativa e admiração mútua. Foto: Reprodução do Youtube Canal @filmaesthete
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Quentin Tarantino e Samuel L. Jackson desenvolveram uma parceria marcante desde “Pulp Fiction”, que ajudou a impulsionar a carreira do ator. Ao longo dos anos, voltaram a colaborar em filmes como “Jackie Brown” e “Django Livre”, consolidando uma relação criativa consistente." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/12-Astros-que-sao-amigos.jpg?20260324082708" width="1114" height="626">
Quentin Tarantino e Samuel L. Jackson desenvolveram uma parceria marcante desde “Pulp Fiction”, que ajudou a impulsionar a carreira do ator. Ao longo dos anos, voltaram a colaborar em filmes como “Jackie Brown” e “Django Livre”, consolidando uma relação criativa consistente. Foto: Reprodução do Youtube Canal FilMagicians