Anotações do poeta Paulo Leminski reaparecem após 40 anos

Paulo Leminski nasceu em 24 de agosto de 1944, em Curitiba, e se tornou uma voz original da literatura brasileira do século 20. Ainda adolescente, ele passou um período no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, onde teve contato intenso com filosofia, teologia e literatura clássica, formação que influenciaria profundamente sua obra futura. Foto: Reprodução do Instagram @pauloleminskioficial