Estilo de Vida
Leves no bolso: destinos mais baratos para viver no Brasil
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9º lugar - Ji-Paraná (Rondônia) - A cidade é conhecida como Coração de Rondônia por causa de sua localização no centro do estado. Foto: - Divulgação Pref. Ji-Paraná
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A cidade ocupa uma área de 6.897 km² e tem 130 mil habitantes. Fica a 170m de altitude e 373 km de distância da capital Porto Velho Foto: - Divulgação Pref. Ji-Paraná
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8º lugar - Imperatriz do Maranhão (MA) - A cidade tem importância na produção de energia e conta com o setor de construção civil como uma das forças econômicas. Foto: Divulgação Pref. Imperatriz do Maranhão
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A cidade ocupa 1.368 km² e tem 360 mil habitantes. Fica a 95m de altitude e a 626 km da capital São Luís Foto: Itamar Filmmaker / Pref. Imperatriz do Maranhão
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7º lugar - Viçosa (MG) - A cidade, na Zona da Mata Mineira, é vocacionada para a Educação, sede da Universidade Federal de Viçosa. Foto: Divulgação Pref. Viçosa
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A cidade ocupa 299 km², com 80 mil habitantes. Fica a 648m de altitude e a 230 km da capital Belo Horizonte. Foto: Divulgação Pref. Viçosa
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6º lugar - Teixeira de Freitas (BA) - Embora seja mais nova que outras cidades do extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas se consolidou como a principal da região. Foto: reprodução Youtube
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A cidade ocupa 31 km² e tem 164 mil habitantes. Fica a 109m de altitude e a 800 km da capital Salvador. Foto: edson765 wikimedia commons
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5º lugar - Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul) - Conhecida como Capital Estadual do Calçado. Foto: Samuel Quintana CMNH
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A cidade ocupa 233 km² e tem 247 mil habitantes. Fica a 57m de altitude, bem baixa, e a apenas 42 km da capital Porto Alegre. Foto: Claitonmedina - wikimedia commons
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4º lugar - Uberaba (Minas Gerais) - Fica no chamado Triângulo Mineiro, com forte vocação na Agropecuária. Foto: Divulgaçõa Pref. Uberaba
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A cidade ocupa 4.523 km²e tem 340 mil habitantes. Fica a 823m de altitude e a 481 km da capital Belo Horizonte. Foto: Neto Talmeli/Pref. Uberaba
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3º lugar - Mossoró (Rio Grande do Norte) - É considerada a capital do Semiárido brasileiro. Foto: Marcos Elias de Oliveira Júnior - wikimedia commons
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A cidade ocupa 2.099 km² (sendo 74 km² em área urbana) e tem 303 mil habitantes. Fica a 281 km da capital Natal. Foto: Célio Duarte/Secom PMM
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2º lugar - Anápolis (Goiás) - Cidade se firmou como um polo industrial, com destaque para o ramo farmacêutico. Tem uma logística privilegiada, sendo cortada por diversas estradas. Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis
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A cidade ocupa 933 km² com 396 mil habitantes; Fica a 1.167m de altitude e a apenas 48 km da capital Goiânia. Foto: Samuel Rosa/Pref. Anapolis
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1º lugar - A cidade mais barata do país é Guaratinguetá (São Paulo) - Importante centro de comércio e de prestação de serviços do Vale do Paraíba. Foto: Luciano Romeiro Dinamarco - wikimedia commons
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A cidade tem 752 km², com 121 mil habitantes. Fica a 530m de altitude e a 175 km da capital São Paulo. Foto: Wkimedia commons