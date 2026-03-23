Estilo de Vida
Bajau: o povo que consegue ficar vários minutos submerso
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O povo Bajau, do sudeste asiático, é conhecido pela habilidade de mergulho em apneia e pode permanecer submerso por vários minutos, chegando a cerca de 13 minutos em casos extremos. Foto: Torben Venning/Wikimedia Commons
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Um estudo publicado em 2018 na revista científica Cell apontou que características genéticas, como um baço maior, ajudam a explicar essa capacidade. Foto: Miroslaw Miras por Pixabay
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Os bajaus vivem entre Filipinas, Malásia e Indonésia. Esse grupo desenvolveu adaptações ao longo das gerações. Foto: hazize san/Wikimedia Commons
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As estimativas indicam que o povo Bajau seja composto por cerca de um milhão de pessoas. Eles vivem da pesca e da coleta de peças aquáticas para produzir artesanato. Ou seja, retiram da água sua subsistência. Foto: Obsidian Soul/Wikimedia Commons
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O baço é um órgão vizinho ao estômago que contribui para a reciclagem de glóbulos vermelhos. Aumentado, ele fornece mais oxigênio ao sangue. Foto: DataBase Center for Life Science/Wikimedia Commons
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Pesquisas feitas anteriormente descobriram que mamíferos marinhos aquáticos tem o baço muito maior em comparação a outras espécies. Cientistas identificaram nos bajaus algo semelhant. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
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Para se certificar da mutação, a equipe de estudo coletou amostra genética do povo saluan, que vive na Indonésia. Foto: Imagem de Vanda Debreceni por Pixabay
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No Centro de Geogenética da Universidade de Copenhague (foto), na Dinamarca, o cotejo das amostras apontou que o baço dos bajaus era 50% maior que o dos saluans. Foto: Divulgação
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Na comparação também foi usada amostra de genomas dos chineses han. Todos esses povos viveram sob seleção natural. Foto: Pete Linforth por Pixabay
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Os bajaus vivem nessas áreas do sudeste asiático há mais de mil anos. Segundo pesquisadores, eles mergulham repetidamente por cerca de oito horas por dia, gastando 60% do seu tempo debaixo d'água. O mergulho pode levar de 30 segundos a vários minutos, a profundidades que ultrapassam 70 metros. Foto: Reprodução
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Rasmus Nielsen, da Universidade da Califórnia em Berkeley (foto), disse que foram encontradas 25 diferenças no genoma dos bajaus em relação aos outros povos em análise. Foto: brainchildvn/Wikimedia Commons
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Os participantes do estudo sublinharam que a descoberta pode ajudar no futuro a entender mais a fundo a hipÃ³xia - condiÃ§Ã£o em que as cÃ©lulas ficam com pouco suprimento de oxigÃªnio. Foto: Pexels Turek