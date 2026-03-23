Cevada vai além da cerveja: conheça usos e benefícios na alimentação

A cevada ajuda no emagrecimento por ser rica em fibras, que formam um tipo de gel do estômago, aumentando o tempo de digestão dos alimentos. Ela mantém a saúde dos olhos por conter luteína e zeaxantina, carotenoides presentes na retina que protegem os olhos contra os danos causados pelos radicais livres Foto: Timo1974/Wikimédia Commons