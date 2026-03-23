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Cevada vai além da cerveja: conheça usos e benefícios na alimentação
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Ela, então, fornece muitos benefícios para a saúde, como o emagrecimento, assim como diminui o colesterol "ruim", combate a prisão de ventre e mantém a saúde da tireoide. Foto: - Flickr Ricardo Bernardo
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A cevada é um alimento funcional, rico em fibras, carotenóides e minerais. Entre eles, selênio, zinco e magnésio. Além de nutrientes com propriedades antioxidantes, sacietogênicas, laxantes e hipocolesterolêmicas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Diante disso, ela é comercializada na forma de grãos, flocos ou farinha, sendo utilizada para o preparo de saladas, pães, sopas, massas e risotos, ou na forma solúvel, que é usada como "café de cevada". Foto: Flickr Ricardo Bernardo
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Além disso, a cevada está relacionada principalmente com a produção do malte, o qual é utilizado na indústria cervejeira. No cenário brasileiro, esse uso acontece em grande escala, visto que é um dos países que mais consomem este líquido no mundo. Foto: Flickr Sandra Donoso
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O cultivo da cevada iniciou-se entre 6000 a.C. e 7000 a.C., na área atualmente ocupada no Oriente Médio. Naquela época, era o principal cereal utilizado na alimentação humana, mais tarde substituída pelo trigo. Foto: Flickr Claus Isenberg
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O primeiro indício de cevada domesticada ocorreu em sítios neolíticos Acerâmicos, como no Tel Abu Hureira, na Síria. Ela é cultivada na Coreia desde o período da Cerâmica Mumun (c. 1500-850 a.C.). Foto: Flickr Marco Lucini
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Na Europa Medieval, pão feito de cevada era considerado comida de pessoas humildes, enquanto produtos feitos de trigo eram consumidos pelas classes mais altas. Foto: Flickr Alexandre Siqueira
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Trata-se de uma planta mais sensível que o trigo, sendo intolerante a situações de alagamento. Ela é muito suscetível à acidez e exige solos de boa fertilidade para seu desenvolvimento. Foto: Divulgação
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O grão de cevada apresenta embrião, endosperma e envoltório. O primeiro dá origem a uma nova planta, enquanto o segundo trata-se do tecido de reserva do grão, destacando-se por ser rico em amido. O envoltório garante proteção ao embrião. Foto: Flickr Marco Lucini
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A cevada ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, por ser um cereal rico em zinco e selênio, minerais antioxidantes que combatem os radicais livres. Foto: Flickr Gutifoll
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Por ser rica em beta-glucana, um tipo de fibra que diminui a absorção de gordura no intestino, a cevada é um alimento funcional que diminui os níveis de colesterol “ruim”, LDL, no sangue. Foto: Flickr Claus Isenberg
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A cevada ajuda no emagrecimento por ser rica em fibras, que formam um tipo de gel do estômago, aumentando o tempo de digestão dos alimentos. Ela mantém a saúde dos olhos por conter luteína e zeaxantina, carotenoides presentes na retina que protegem os olhos contra os danos causados pelos radicais livres Foto: Timo1974/Wikimédia Commons
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Assim, as fibras, presentes na cevada, diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue. O cereal pode ser usado no preparo de pães ou bolos. Foto: Reprodução de Youtube
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O café de cevada é uma bebida obtida a partir da torra e moagem de grãos de cevada, que pode ser consumida em substituição ao café tradicional. Foto: Divulgação
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Na medicina tradicional chinesa, a cevada é usada para tratar inflamações, febres, problemas do fígado. Afinal, ela é nutritiva, ligeiramente laxativa, alcalinizante, anti-escorbútica, anti-térmica, depurativa, diurética, emoliente, expectorante, tónica e digestiva. Foto: magem de Pietro Jeng por Pixabay
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O malte é um produto utilizado na fabricação de cerveja, estando relacionado com a coloração dela e o sabor mais intenso. Foto: Shelby L. Bell/Wikimédia Commons
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Dessa forma, ele consiste na germinaÃ§Ã£o artificial do grÃ£o de cevada, processo feito em condiÃ§Ãµes controladas de temperatura e umidade. Para que esse processo aconteÃ§a, Ã© fundamental que o embriÃ£o esteja vivo. Foto: Ra Boe/WikimÃ©dia Commons
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Os ingredientes principais da cerveja são água, malte, lúpulo e levedura. O malte é extraído da cevada, dando dá aroma, sabor, cor, corpo, enquanto o lúpulo é o tempero. Por fim, a levedura come os açúcares e os transforma em álcool e gás carbônico Foto: divulgação