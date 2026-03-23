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Cervejas que são apreciadas nos famosos pubs ingleses

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Redação Flipar
  • <p>Na <span class=Inglaterra, algumas cervejas populares são amplamente consumidas em ambientes públicos, especialmente em bares e eventos. Elas costumam estar presentes nas mesas de amigos e frequentadores assíduos dos tradicionais pubs do país. A seguir, veja algumas das mais conhecidas:

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    Na Inglaterra, algumas cervejas populares são amplamente consumidas em ambientes públicos, especialmente em bares e eventos. Elas costumam estar presentes nas mesas de amigos e frequentadores assíduos dos tradicionais pubs do país. A seguir, veja algumas das mais conhecidas:

     Foto: Flickr David Wright
  • <p>Guinness: Embora seja irlandesa, a Guinness é uma stout muito consumida nos pubs ingleses, apreciada pelo sabor encorpado.</p>

    Guinness: Embora seja irlandesa, a Guinness é uma stout muito consumida nos pubs ingleses, apreciada pelo sabor encorpado.

     Foto: Reprodução Facebook Vadelata
  • <p>Fuller’s London Pride: Uma das bitters mais conhecidas de Londres, famosa pelo equilíbrio entre malte e lúpulo.</p>

    Fuller’s London Pride: Uma das bitters mais conhecidas de Londres, famosa pelo equilíbrio entre malte e lúpulo.

     Foto: Reprodução do X @London_Pride
  • <p>Greene King IPA: Muito popular em pubs, é uma pale ale de sabor suave, fácil de beber e encontrada em diversas regiões.</p>

    Greene King IPA: Muito popular em pubs, é uma pale ale de sabor suave, fácil de beber e encontrada em diversas regiões.

     Foto: Divulgação
  • <p>Boddingtons: Uma pale ale de Manchester com uma textura cremosa, conhecida pelo sabor suave e pelo leve amargor.</p>

    Boddingtons: Uma pale ale de Manchester com uma textura cremosa, conhecida pelo sabor suave e pelo leve amargor.

     Foto: Flickr PetiteFamily93
  • <p>Old Speckled Hen: Uma English ale famosa por seu sabor maltado e ligeiramente doce, é amplamente consumida.</p>

    Old Speckled Hen: Uma English ale famosa por seu sabor maltado e ligeiramente doce, é amplamente consumida.

     Foto: Flickr zig 2122
  • <p>Adnams Ghost Ship: Uma pale ale refrescante com sabor cítrico, popular por seu sabor leve e frutado.</p>

    Adnams Ghost Ship: Uma pale ale refrescante com sabor cítrico, popular por seu sabor leve e frutado.

     Foto: Flickr Sarah Groves
  • <p>Carling: Uma lager leve e refrescante, é a marca mais vendida no Reino Unido.</p>

    Carling: Uma lager leve e refrescante, é a marca mais vendida no Reino Unido.

     Foto: Flivkr mick
  • <p>Stella Artois: De origem belga, é bastante consumida na Inglaterra, sendo uma opção fácil de encontrar em pubs e bares.</p>

    Stella Artois: De origem belga, é bastante consumida na Inglaterra, sendo uma opção fácil de encontrar em pubs e bares.

     Foto: Flickr Amy Johnson
  • <p>Foster’s: Lager de origem australiana que se popularizou no Reino Unido por seu sabor suave e refrescante.</p>

    Foster’s: Lager de origem australiana que se popularizou no Reino Unido por seu sabor suave e refrescante.

     Foto: Divulgação
  • <p>Heineken: Essa lager holandesa é bastante popular e bem aceita em pubs e festivais.</p>

    Heineken: Essa lager holandesa é bastante popular e bem aceita em pubs e festivais.

     Foto: Flickr lf66
  • <p>Peroni Nastro Azzurro: Uma lager italiana, bastante popular em bares e restaurantes ingleses, especialmente em eventos e encontros sociais.</p>

    Peroni Nastro Azzurro: Uma lager italiana, bastante popular em bares e restaurantes ingleses, especialmente em eventos e encontros sociais.

     Foto: Flickr Daniel Lurie
  • <p>Amstel: Outra lager popular e refrescante, fácil de encontrar em pubs e conhecida pelo sabor suave.</p>

    Amstel: Outra lager popular e refrescante, fácil de encontrar em pubs e conhecida pelo sabor suave.

     Foto: Divulgação
  • <p>John Smith’s: Uma ale suave e levemente amarga, muito apreciada em pubs e com uma textura cremosa.</p>

    John Smith’s: Uma ale suave e levemente amarga, muito apreciada em pubs e com uma textura cremosa.

     Foto: Flickr Kevin
  • <p>Tennent’s: Lager escocesa que conquistou fãs na Inglaterra, especialmente nas áreas mais ao norte.</p>

    Tennent’s: Lager escocesa que conquistou fãs na Inglaterra, especialmente nas áreas mais ao norte.

     Foto: Reprodução do facebook Svärten Mugg Taverna
  • <p>Doombar: Uma ale tradicional inglesa da região da Cornualha, conhecida pelo sabor maltado e final levemente amargo.</p>

    Doombar: Uma ale tradicional inglesa da região da Cornualha, conhecida pelo sabor maltado e final levemente amargo.

     Foto: Reprodução do Facebook High Bickington Community Shop
  • <p>Camden Hells Lager: Lager artesanal de Londres com influência de estilos alemães, popular entre aqueles que buscam algo local e de alta qualidade.</p>

    Camden Hells Lager: Lager artesanal de Londres com influência de estilos alemães, popular entre aqueles que buscam algo local e de alta qualidade.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Tribute: Cerveja da Cornualha, uma pale ale leve e frutada, amplamente consumida em eventos e pubs no sul da Inglaterra.</p>

    Tribute: Cerveja da Cornualha, uma pale ale leve e frutada, amplamente consumida em eventos e pubs no sul da Inglaterra.

     Foto: Reprodução do X @StAustellBrew
  • <p>Beavertown Neck Oil: Uma IPA leve e refrescante, bastante popular entre os consumidores mais jovens e em pubs que servem opções artesanais.</p>

    Beavertown Neck Oil: Uma IPA leve e refrescante, bastante popular entre os consumidores mais jovens e em pubs que servem opções artesanais.

     Foto: Divulgação
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