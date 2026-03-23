Cervejas que são apreciadas nos famosos pubs ingleses
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Inglaterra, algumas cervejas populares são amplamente consumidas em ambientes públicos, especialmente em bares e eventos. Elas costumam estar presentes nas mesas de amigos e frequentadores assíduos dos tradicionais pubs do país. A seguir, veja algumas das mais conhecidas:
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Na Inglaterra, algumas cervejas populares são amplamente consumidas em ambientes públicos, especialmente em bares e eventos. Elas costumam estar presentes nas mesas de amigos e frequentadores assíduos dos tradicionais pubs do país. A seguir, veja algumas das mais conhecidas:Foto: Flickr David Wright
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Guinness: Embora seja irlandesa, a Guinness é uma stout muito consumida nos pubs ingleses, apreciada pelo sabor encorpado.Foto: Reprodução Facebook Vadelata
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Fuller’s London Pride: Uma das bitters mais conhecidas de Londres, famosa pelo equilíbrio entre malte e lúpulo.Foto: Reprodução do X @London_Pride
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Greene King IPA: Muito popular em pubs, é uma pale ale de sabor suave, fácil de beber e encontrada em diversas regiões.Foto: Divulgação
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Boddingtons: Uma pale ale de Manchester com uma textura cremosa, conhecida pelo sabor suave e pelo leve amargor.Foto: Flickr PetiteFamily93
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Old Speckled Hen: Uma English ale famosa por seu sabor maltado e ligeiramente doce, é amplamente consumida.Foto: Flickr zig 2122
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Adnams Ghost Ship: Uma pale ale refrescante com sabor cítrico, popular por seu sabor leve e frutado.Foto: Flickr Sarah Groves
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Carling: Uma lager leve e refrescante, é a marca mais vendida no Reino Unido.Foto: Flivkr mick
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Stella Artois: De origem belga, é bastante consumida na Inglaterra, sendo uma opção fácil de encontrar em pubs e bares.Foto: Flickr Amy Johnson
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Foster’s: Lager de origem australiana que se popularizou no Reino Unido por seu sabor suave e refrescante.Foto: Divulgação
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Heineken: Essa lager holandesa é bastante popular e bem aceita em pubs e festivais.Foto: Flickr lf66
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Peroni Nastro Azzurro: Uma lager italiana, bastante popular em bares e restaurantes ingleses, especialmente em eventos e encontros sociais.Foto: Flickr Daniel Lurie
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Amstel: Outra lager popular e refrescante, fácil de encontrar em pubs e conhecida pelo sabor suave.Foto: Divulgação
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John Smith’s: Uma ale suave e levemente amarga, muito apreciada em pubs e com uma textura cremosa.Foto: Flickr Kevin
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Tennent’s: Lager escocesa que conquistou fãs na Inglaterra, especialmente nas áreas mais ao norte.Foto: Reprodução do facebook Svärten Mugg Taverna
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Doombar: Uma ale tradicional inglesa da região da Cornualha, conhecida pelo sabor maltado e final levemente amargo.Foto: Reprodução do Facebook High Bickington Community Shop
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Camden Hells Lager: Lager artesanal de Londres com influência de estilos alemães, popular entre aqueles que buscam algo local e de alta qualidade.Foto: - Divulgação
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Tribute: Cerveja da Cornualha, uma pale ale leve e frutada, amplamente consumida em eventos e pubs no sul da Inglaterra.Foto: Reprodução do X @StAustellBrew
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Beavertown Neck Oil: Uma IPA leve e refrescante, bastante popular entre os consumidores mais jovens e em pubs que servem opções artesanais.Foto: Divulgação
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