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Campeãs do nariz torcido: como transformar comidas rejeitadas em pratos saborosos

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Redação Flipar
  • <p>1- Jiló – Esse fruto tem origem na África Ocidental e foi trazido para o Brasil durante o período colonial.</p>

    1- Jiló – Esse fruto tem origem na África Ocidental e foi trazido para o Brasil durante o período colonial.

     Foto: Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay
  • <p>Por ter um sabor amargo, o jiló faz as pessoas torcerem o nariz. Mas ele contém contém carboidratos (3 a 6%), proteínas (1,4%), sais minerais como cálcio, fósforo e ferro e as vitaminas B5 e C.</p>

    Por ter um sabor amargo, o jiló faz as pessoas torcerem o nariz. Mas ele contém contém carboidratos (3 a 6%), proteínas (1,4%), sais minerais como cálcio, fósforo e ferro e as vitaminas B5 e C.

     Foto: Flickr Silvana Passos
  • <p>Dica para tirar o amargor: Preparar o jiló num refogado de manteiga e ervas.</p>

    Dica para tirar o amargor: Preparar o jiló num refogado de manteiga e ervas.

     Foto: Youtube Canal Gostosuras e Travessuras na Cozinha
  • <p>2- Quiabo – Originário da Etiópia, na África, o quiabo é ingrediente em pratos típicos brasileiros, como o caruru (que leva também camarão).</p>

    2- Quiabo – Originário da Etiópia, na África, o quiabo é ingrediente em pratos típicos brasileiros, como o caruru (que leva também camarão).

     Foto: Imagem de Rinki Lohia por Pixabay
  • <p>A baba do quiabo faz muita gente rejeitar o fruto, que, entretanto, tem bastante vitamina A, favorecendo a visão e a pele. Também tem vitaminas do tipo B, vitamina C e ajuda na digestão.</p>

    A baba do quiabo faz muita gente rejeitar o fruto, que, entretanto, tem bastante vitamina A, favorecendo a visão e a pele. Também tem vitaminas do tipo B, vitamina C e ajuda na digestão.

     Foto: Flickr ceumar
  • <p>Para tirar a baba do quiabo e torná-lo mais atraente, deixe o alimento de molho no suco de um limão (ou 100 ml de vinagre) misturado com meio litro de água, durante meia hora. Depois escorra e prepare como preferir.</p>

    Para tirar a baba do quiabo e torná-lo mais atraente, deixe o alimento de molho no suco de um limão (ou 100 ml de vinagre) misturado com meio litro de água, durante meia hora. Depois escorra e prepare como preferir.

     Foto: Youtube Canal Dicas da Mada
  • <p>3- FÃ­gado – Muita gente nÃ£o aguenta nem sentir o cheiro de fÃ­gado de boi.</p>

    3- FÃ­gado – Muita gente nÃ£o aguenta nem sentir o cheiro de fÃ­gado de boi.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/ Receita de Pai
  • <p>Mas essa parte do animal contém selênio, ferro e composto B12 que auxiliam principalmente em casos de anemia.</p>

    Mas essa parte do animal contém selênio, ferro e composto B12 que auxiliam principalmente em casos de anemia.

     Foto: YouTube/Alessandra Santos Pastel
  • <p>Para reduzir a aversão, a dica básica – já popular em muitas residências – é fazer o fígado num refogado de cebola no azeite.</p>

    Para reduzir a aversão, a dica básica – já popular em muitas residências – é fazer o fígado num refogado de cebola no azeite.

     Foto: reprodução tudogostoso.com.br
  • <p>4- Moela – Essa parte do estômago dos bois causa muita aversão também pelo cheiro e pelo aspecto fibroso.</p>

    4- Moela – Essa parte do estômago dos bois causa muita aversão também pelo cheiro e pelo aspecto fibroso.

     Foto: Youtube Canal top Cozinha
  • <p>A moela é muito rica em zinco, ajudando na proteção do organismo contra doenças. Reforça a imunidade.</p>

    A moela é muito rica em zinco, ajudando na proteção do organismo contra doenças. Reforça a imunidade.

     Foto: Divulgação Bruno de Lima
  • <p>Há maneiras de ‘disfarçar’ a moela: colocando numa farofa ou usando, por exemplo, como recheio de um frango assado.</p>

    Há maneiras de ‘disfarçar’ a moela: colocando numa farofa ou usando, por exemplo, como recheio de um frango assado.

     Foto: Youtube Canal Chef Taico
  • <p>5- Dobradinha – O bucho (estômago) do boi também tem no odor o principal motivo de rejeição (além, também, do aspecto gelatinoso).</p>

    5- Dobradinha – O bucho (estômago) do boi também tem no odor o principal motivo de rejeição (além, também, do aspecto gelatinoso).

     Foto: Dobradinha - swperman wikimedia commons
  • <p>A dobradinha tem proteínas, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, entre outros.</p>

    A dobradinha tem proteínas, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, entre outros.

     Foto: Divulgação Prefeitura de Caruaru - Elvis Edson - Flick R
  • <p>Para atenuar o odor, dá para cozinhar a dobradinha com suco de limão ou vinagre e só depois temperar com alho, cebola, cheiro verde e orégano.</p>

    Para atenuar o odor, dá para cozinhar a dobradinha com suco de limão ou vinagre e só depois temperar com alho, cebola, cheiro verde e orégano.

     Foto: Flickr Nelson Cardoso
  • <p>Com essas dicas, esses alimentos rejeitados ficam mais aceitáveis para o gosto geral, com a vantagem de que, além de nutritivos, eles não são caros.</p>

    Com essas dicas, esses alimentos rejeitados ficam mais aceitáveis para o gosto geral, com a vantagem de que, além de nutritivos, eles não são caros.

     Foto: YouTube/Receitas do Kanu
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