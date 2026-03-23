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Estrada na Montanha Tianmen impressiona com curvas fechadas e paisagens vertiginosas

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Redação Flipar
  • <p>Embora seja frequentemente chamada de “a mais sinuosa do mundo”, esse título não é oficial, mas ela continua sendo uma das rotas mais impressionantes e desafiadoras para motoristas e turistas.</p>

    Embora seja frequentemente chamada de “a mais sinuosa do mundo”, esse título não é oficial, mas ela continua sendo uma das rotas mais impressionantes e desafiadoras para motoristas e turistas.

     Foto: Reprodução do X @High0nHistory
  • <p>Apelidada de “Avenida em direção ao Céu”, a estrada é uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de sete anos e com um custo superior a 100 milhões de yuans (cerca de R$ 83 milhões).</p>

    Apelidada de “Avenida em direção ao Céu”, a estrada é uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de sete anos e com um custo superior a 100 milhões de yuans (cerca de R$ 83 milhões).

     Foto: Reprodução do X @CivilEngDis
  • <p>Além de ser um desafio para motoristas corajosos, a estrada é também um destino fascinante que atrai turistas pela sua beleza e dificuldade. Conheça mais sobre esse lugar incrível!</p>

    Além de ser um desafio para motoristas corajosos, a estrada é também um destino fascinante que atrai turistas pela sua beleza e dificuldade. Conheça mais sobre esse lugar incrível!

     Foto: Reprodução do X @VishalQuest
  • <p>A Estrada da Montanha Tianmen foi construída entre 1998 e 2005. De cima, há quem diga que ela parece serpentear as encostas como um dragão.</p>

    A Estrada da Montanha Tianmen foi construída entre 1998 e 2005. De cima, há quem diga que ela parece serpentear as encostas como um dragão.

     Foto: Flickr Andrii Zymohliad
  • <p>Os ônibus turísticos que percorrem o trajeto são conduzidos por motoristas experientes, capazes de lidar com a complexidade da rota.</p>

    Os ônibus turísticos que percorrem o trajeto são conduzidos por motoristas experientes, capazes de lidar com a complexidade da rota.

     Foto: Flickr Matt Shiffler
  • <p>A estrada é um exemplo impressionante de engenharia moderna, integrada ao cenário de penhascos íngremes e vegetação do entorno, que tornam a paisagem deslumbrante e a construção complexa.</p>

    A estrada é um exemplo impressionante de engenharia moderna, integrada ao cenário de penhascos íngremes e vegetação do entorno, que tornam a paisagem deslumbrante e a construção complexa.

     Foto: Reprodução do X @Rafael62216298
  • <p>A fama não é à toa. A Estrada da Montanha Tianmen é considerada uma das mais perigosas do mundo.</p>

    A fama não é à toa. A Estrada da Montanha Tianmen é considerada uma das mais perigosas do mundo.

     Foto: Reprodução do X @Sarah4Trump
  • <p>Para quem prefere evitar dirigir, o teleférico Tianmen, construído pela empresa francesa Poma, oferece uma alternativa segura e panorâmica.</p>

    Para quem prefere evitar dirigir, o teleférico Tianmen, construído pela empresa francesa Poma, oferece uma alternativa segura e panorâmica.

     Foto: Huangdan2060 /Wikimédia Commons
  • <p>Com 7.455 metros de extensão e um desnível de 1.279 metros, o teleférico proporciona vistas aéreas impressionantes da estrada e dos penhascos ao redor.</p>

    Com 7.455 metros de extensão e um desnível de 1.279 metros, o teleférico proporciona vistas aéreas impressionantes da estrada e dos penhascos ao redor.

     Foto: Santiago Diaz - Flickr
  • <p>No topo da Montanha Tianmen está o Heaven Gate, uma fenda natural, de pedra, com 131,5 metros de altura.</p>

    No topo da Montanha Tianmen está o Heaven Gate, uma fenda natural, de pedra, com 131,5 metros de altura.

     Foto: Reprodução do X @Upliftingvision
  • <p>Para chegar até lá, é necessário subir 999 degraus, simbolicamente importantes na cultura chinesa.</p>

    Para chegar até lá, é necessário subir 999 degraus, simbolicamente importantes na cultura chinesa.

     Foto: Reprodução do X @periodistan_
  • <p>O local também oferece trilhas à beira dos penhascos, algumas com piso de vidro, proporcionando uma experiência emocionante e vistas espetaculares da paisagem e da estrada.</p>

    O local também oferece trilhas à beira dos penhascos, algumas com piso de vidro, proporcionando uma experiência emocionante e vistas espetaculares da paisagem e da estrada.

     Foto: Reprodução do X @enciktravel
  • <p>Já a província de Hunan, onde fica a Estrada da Montanha Tianmen, é localizada no sul da China e tem cerca de 67 milhões de habitantes.</p>

    Já a província de Hunan, onde fica a Estrada da Montanha Tianmen, é localizada no sul da China e tem cerca de 67 milhões de habitantes.

     Foto: Pixabay
  • <p>Seu nome, que significa “ao sul do lago”, reflete sua localização ao sul do Lago Dongting, uma das maiores áreas de água doce do país.</p>

    Seu nome, que significa “ao sul do lago”, reflete sua localização ao sul do Lago Dongting, uma das maiores áreas de água doce do país.

     Foto: Reprodução do X @CGTNOfficial
  • <p>A capital da província é Changsha, um centro político, econômico e cultural com uma história que remonta a mais de 3.000 anos.</p>

    A capital da província é Changsha, um centro político, econômico e cultural com uma história que remonta a mais de 3.000 anos.

     Foto: wikimedia commons Huangdan2060
  • <p>A província é famosa por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas majestosas, vales profundos e áreas de planícies férteis.</p>

    A província é famosa por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas majestosas, vales profundos e áreas de planícies férteis.

     Foto: Reprodução do X @ChinaDaily
  • <p>A região de Wulingyuan, por exemplo, é famosa por seus pilares de quartzo, cavernas e cachoeiras, que inspiraram o cenário do filme “Avatar”.</p>

    A região de Wulingyuan, por exemplo, é famosa por seus pilares de quartzo, cavernas e cachoeiras, que inspiraram o cenário do filme “Avatar”.

     Foto: Reprodução do X @XinhuaTravel
  • <p>Outro destaque é o Monte Hengshan, uma das cinco montanhas sagradas da China, reverenciado tanto por sua importância espiritual quanto por sua beleza natural.</p>

    Outro destaque é o Monte Hengshan, uma das cinco montanhas sagradas da China, reverenciado tanto por sua importância espiritual quanto por sua beleza natural.

     Foto: wikimedia commons ??
  • <p>A província foi o berço de grandes pensadores e líderes, como Mao Tsé-tung, o fundador da República Popular da China.</p>

    A província foi o berço de grandes pensadores e líderes, como Mao Tsé-tung, o fundador da República Popular da China.

     Foto: Dominio Publico
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