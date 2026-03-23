Engenharia avançada: Rodovia dos Imigrantes ‘flutua’ sobre Mata Atlântica
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O trecho de serra, com cerca de 20 km, é marcado por viadutos elevados que chegam a dezenas de metros acima do vale.Foto: Reprodução do Flickr DORVAL FAGUNDES
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Alguns trechos dos viadutos, com curvas amplas e progressivas, chegam a atingir 80 metros de altura.Foto: Divulgação
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Essa geometria permite manter velocidade controlada mesmo em um ambiente conhecido pela neblina frequente e pelas chuvas intensas que desafiam motoristas.Foto: Divulgação
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Para gerenciar esses riscos climáticos, a rodovia conta com um robusto aparato tecnológico, incluindo estações meteorológicas e painéis informativos em tempo real.Foto: Divulgação
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Em dias de visibilidade crítica, a operação de comboios liderada pela Polícia Rodoviária garante que os veículos transitem em baixa velocidade, buscando evitar acidentes.Foto: Reprodução do Flickr Fernando Sacco Fotografia
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Vista do alto, a estrada parece flutuar sobre o verde da floresta, criando um contraste visual que ajudou a transformá-laFoto: Domínio Público/Wikimédia Commons
em presença constante em reportagens e estudos de engenharia.
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Além dos viadutos, os túneis escavados na rocha são parte essencial do projeto, especialmente na pista mais recente, onde longos trechos subterrâneos ajudaram a preservar a vegetação.Foto: Reprodução do Flickr marcelo fenolio
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Além disso, sistemas de tratamento de água foram implementados para garantir que os resíduos das obras não contaminassem os cursos hídricos naturais.Foto: Reprodução do Youtube Canal Drone São Paulo
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Os esforços renderam à via a certificação ISO 14001 e o reconhecimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento.Foto: Divulgação
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Integrante do Sistema Anchieta-Imigrantes, a rodovia conecta a Região Metropolitana de São Paulo à Baixada Santista, servindo cidades como Santos, São Vicente e Praia Grande.Foto: Reprodução do Youtube Canal Drone São Paulo
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O futuro da rodovia aponta para uma expansÃ£o ainda mais audaciosa: o projeto de uma terceira pista no trecho de serra.Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Drone SÃ£o Paulo
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Esta nova etapa prevê a construção de 21,5 km adicionais, dos quais a maior parte será composta por túneis, incluindo uma estrutura que poderá ser a maior do gênero no Brasil, com 6 km de extensão.Foto: Hamilton B Furtado/Wikimédia Commons
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Ao atravessar a serra, o motorista experimenta a sensação única de “flutuar” sobre o bioma, alternando entre a penumbra dos túneis e clarões com vistas panorâmicas que mudam conforme a luz do dia.Foto: Reprodução do Flickr Eduardo Maida
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Essa integraÃ§Ã£o entre o concreto e a natureza transforma o deslocamento em uma jornada contemplativa, onde a prÃ³pria estrada jÃ¡ Ã© parte da experiÃªncia.Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr Dyce Poesias
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Por meio de monitoramento constante e planejamento sustentável, a Imigrantes permanece como uma vitrine tecnológica que prova ser viável unir progresso e respeito ambiental em terrenos desafiadores.Foto: Reprodução do Youtube Canal Drone São Paulo