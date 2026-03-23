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Último censo mostra redução da migração interna para Rio de Janeiro e São Paulo

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Redação Flipar
  • <p>É a primeira vez desde 1991, início da série histórica, que o IBGE registra perda de habitantes no saldo migratório em dois dos três estados mais populosos do Brasil.</p>

    É a primeira vez desde 1991, início da série histórica, que o IBGE registra perda de habitantes no saldo migratório em dois dos três estados mais populosos do Brasil.

     Foto: Divulgação/IBGE
  • <p>Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do país, foi o único do trio que teve saldo migratório positivo – 106,5 mil pessoas. Do total, 19,1% vieram de São Paulo e 17,7%, do Rio de Janeiro, justamente os dois vizinhos que “encolheram”.</p>

    Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do país, foi o único do trio que teve saldo migratório positivo – 106,5 mil pessoas. Do total, 19,1% vieram de São Paulo e 17,7%, do Rio de Janeiro, justamente os dois vizinhos que “encolheram”.

     Foto: Breno Pataro/PMBH
  • <p>Essa inflexão inédita aponta para uma importante alteração no mapa migratório do Brasil, com os centros urbanos mais pujantes perdendo atratividade.</p>

    Essa inflexão inédita aponta para uma importante alteração no mapa migratório do Brasil, com os centros urbanos mais pujantes perdendo atratividade.

     Foto: Raffner/Wikimedia Commons
  • <p>No saldo migratório interno do período, o estado de São Paulo registrou perda de 89,5 mil habitantes. O estado mais populoso do Brasil soma 44,4 milhões de residentes, de acordo com o censo.</p>

    No saldo migratório interno do período, o estado de São Paulo registrou perda de 89,5 mil habitantes. O estado mais populoso do Brasil soma 44,4 milhões de residentes, de acordo com o censo.

     Foto: Diogo Moreira/Governo do Estado de São Paulo
  • <p>São Paulo, um polo histórico de chegada de migrantes de várias regiões do Brasil, registrou a saída de 825.958 pessoas e a chegada de outras 736.380 entre 2017 e 2022.</p>

    São Paulo, um polo histórico de chegada de migrantes de várias regiões do Brasil, registrou a saída de 825.958 pessoas e a chegada de outras 736.380 entre 2017 e 2022.

     Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • <p>JÃ¡ no caso do estado do Rio de Janeiro, a perda de habitantes no saldo migratÃ³rio dentro do paÃ­s foi de 165,3 mil pessoas.</p>

    JÃ¡ no caso do estado do Rio de Janeiro, a perda de habitantes no saldo migratÃ³rio dentro do paÃ­s foi de 165,3 mil pessoas.

     Foto: Artyominc / Wikimedia Commons
  • <p>Ou seja, a média da perda diária de moradores do estado de São Paulo entre 2017 e 2022 foi de 49 pessoas e, do Rio de Janeiro, de 91.</p>

    Ou seja, a média da perda diária de moradores do estado de São Paulo entre 2017 e 2022 foi de 49 pessoas e, do Rio de Janeiro, de 91.

     Foto: Fotos Públicas
  • <p>De acordo com o Ãºltimo censo, a populaÃ§Ã£o fluminense Ã© de 16 milhÃµes de habitantes.</p>

    De acordo com o Ãºltimo censo, a populaÃ§Ã£o fluminense Ã© de 16 milhÃµes de habitantes.

     Foto: ASSY/Pixabay
  • <p>No censo anterior, de 2010, São Paulo aparecia como destino número um de migração brasileira.</p>

    No censo anterior, de 2010, São Paulo aparecia como destino número um de migração brasileira.

     Foto: henriquea2011/Pixabay
  • <p>Curiosamente, São Paulo registrou esse saldo negativo muito em função da saída de pessoas que haviam migrado para o estado em anos anteriores.</p>

    Curiosamente, São Paulo registrou esse saldo negativo muito em função da saída de pessoas que haviam migrado para o estado em anos anteriores.

     Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • <p>Entre os principais destinos de emigrantes de São Paulo no período estão Minas Gerais, com 19,1%, e Bahia, com 15,4%. Uma parcela deles representa pessoas que optaram por retornar à sua terra de origem.</p>

    Entre os principais destinos de emigrantes de São Paulo no período estão Minas Gerais, com 19,1%, e Bahia, com 15,4%. Uma parcela deles representa pessoas que optaram por retornar à sua terra de origem.

     Foto: Robson Mendes / AGECOM wikimedia commons
  • <p>Em relação ao Rio de Janeiro, o principal destino dos moradores que deixaram o estado foram São Paulo, com 21,4%, e Minas Gerais, com 17.7%. Ou seja, o movimento migratório predominante nesse caso foi dentro da região sudeste.</p>

    Em relação ao Rio de Janeiro, o principal destino dos moradores que deixaram o estado foram São Paulo, com 21,4%, e Minas Gerais, com 17.7%. Ou seja, o movimento migratório predominante nesse caso foi dentro da região sudeste.

     Foto: - Wikipedia
  • <p>O IBGE calculou esse saldo a partir das respostas dadas à pergunta sobre onde a pessoa residia em 31 de julho de 2017.</p>

    O IBGE calculou esse saldo a partir das respostas dadas à pergunta sobre onde a pessoa residia em 31 de julho de 2017.

     Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
  • <p>O estado que registrou maior saldo positivo de migração interna no período foi Santa Catarina. Ao todo, 503.580 moradores chegaram ao estado do Sul e 149.230 saíram no fluxo interno do país, um saldo de 354,3 mil habitantes. Isso representou 4,66% de aumento populacional.</p>

    O estado que registrou maior saldo positivo de migração interna no período foi Santa Catarina. Ao todo, 503.580 moradores chegaram ao estado do Sul e 149.230 saíram no fluxo interno do país, um saldo de 354,3 mil habitantes. Isso representou 4,66% de aumento populacional.

     Foto:
  • <p>Os números do IBGE mostram que Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo somam mais de 50% dos estados de origem das novas entradas em Santa Catarina.</p>

    Os números do IBGE mostram que Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo somam mais de 50% dos estados de origem das novas entradas em Santa Catarina.

     Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • <p>Após Santa Catarina, os outros quatro estados com maior incremento populacional por fluxo migratório foram Goiás, com 186.827, Minas Gerais, com 106.499, Mato Grosso, com 103.938, e Paraná, com 85.045.</p>

    Após Santa Catarina, os outros quatro estados com maior incremento populacional por fluxo migratório foram Goiás, com 186.827, Minas Gerais, com 106.499, Mato Grosso, com 103.938, e Paraná, com 85.045.

     Foto: Boaventuravinicius - Wikimédia Commons
  • <p>No top 5 de estados com maior fluxo negativo de migrantes internos, Rio de Janeiro e São Paulo vêm acompanhados de Maranhão, com menos 129.228, Distrito Federal, com menos 99.228, e Pará, com menos 94.097 pessoas.</p>

    No top 5 de estados com maior fluxo negativo de migrantes internos, Rio de Janeiro e São Paulo vêm acompanhados de Maranhão, com menos 129.228, Distrito Federal, com menos 99.228, e Pará, com menos 94.097 pessoas.

     Foto: Agência IBGE Notícias
  • <p>O estrato populacional que maior número de pessoas que fizeram migração interestadual no período aferido pelo censo foi o de jovens entre 25 e 34 anos. Um em cada cinco migrantes tinha entre 25 e 29 anos – mais de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa etária.</p>

    O estrato populacional que maior número de pessoas que fizeram migração interestadual no período aferido pelo censo foi o de jovens entre 25 e 34 anos. Um em cada cinco migrantes tinha entre 25 e 29 anos – mais de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa etária.

     Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
  • <p>Em relação ao Nordeste, a região seguiu perdendo população para outros lugares do Brasil. Entre os estados nordestinos, somente a Paraíba teve saldo positivo no quesito, com 30.952 pessoas.</p>

    Em relação ao Nordeste, a região seguiu perdendo população para outros lugares do Brasil. Entre os estados nordestinos, somente a Paraíba teve saldo positivo no quesito, com 30.952 pessoas.

     Foto: Raphael Lorenzeto de Abreu/Wikimedia Commons
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