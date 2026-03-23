Último censo mostra redução da migração interna para Rio de Janeiro e São Paulo
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É a primeira vez desde 1991, início da série histórica, que o IBGE registra perda de habitantes no saldo migratório em dois dos três estados mais populosos do Brasil.Foto: Divulgação/IBGE
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Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do país, foi o único do trio que teve saldo migratório positivo – 106,5 mil pessoas. Do total, 19,1% vieram de São Paulo e 17,7%, do Rio de Janeiro, justamente os dois vizinhos que “encolheram”.Foto: Breno Pataro/PMBH
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Essa inflexão inédita aponta para uma importante alteração no mapa migratório do Brasil, com os centros urbanos mais pujantes perdendo atratividade.Foto: Raffner/Wikimedia Commons
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No saldo migratório interno do período, o estado de São Paulo registrou perda de 89,5 mil habitantes. O estado mais populoso do Brasil soma 44,4 milhões de residentes, de acordo com o censo.Foto: Diogo Moreira/Governo do Estado de São Paulo
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São Paulo, um polo histórico de chegada de migrantes de várias regiões do Brasil, registrou a saída de 825.958 pessoas e a chegada de outras 736.380 entre 2017 e 2022.Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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JÃ¡ no caso do estado do Rio de Janeiro, a perda de habitantes no saldo migratÃ³rio dentro do paÃs foi de 165,3 mil pessoas.Foto: Artyominc / Wikimedia Commons
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Ou seja, a média da perda diária de moradores do estado de São Paulo entre 2017 e 2022 foi de 49 pessoas e, do Rio de Janeiro, de 91.Foto: Fotos Públicas
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De acordo com o Ãºltimo censo, a populaÃ§Ã£o fluminense Ã© de 16 milhÃµes de habitantes.Foto: ASSY/Pixabay
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No censo anterior, de 2010, São Paulo aparecia como destino número um de migração brasileira.Foto: henriquea2011/Pixabay
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Curiosamente, São Paulo registrou esse saldo negativo muito em função da saída de pessoas que haviam migrado para o estado em anos anteriores.Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Entre os principais destinos de emigrantes de São Paulo no período estão Minas Gerais, com 19,1%, e Bahia, com 15,4%. Uma parcela deles representa pessoas que optaram por retornar à sua terra de origem.Foto: Robson Mendes / AGECOM wikimedia commons
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Em relação ao Rio de Janeiro, o principal destino dos moradores que deixaram o estado foram São Paulo, com 21,4%, e Minas Gerais, com 17.7%. Ou seja, o movimento migratório predominante nesse caso foi dentro da região sudeste.Foto: - Wikipedia
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O IBGE calculou esse saldo a partir das respostas dadas à pergunta sobre onde a pessoa residia em 31 de julho de 2017.Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
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O estado que registrou maior saldo positivo de migração interna no período foi Santa Catarina. Ao todo, 503.580 moradores chegaram ao estado do Sul e 149.230 saíram no fluxo interno do país, um saldo de 354,3 mil habitantes. Isso representou 4,66% de aumento populacional.Foto:
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Os números do IBGE mostram que Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo somam mais de 50% dos estados de origem das novas entradas em Santa Catarina.Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Após Santa Catarina, os outros quatro estados com maior incremento populacional por fluxo migratório foram Goiás, com 186.827, Minas Gerais, com 106.499, Mato Grosso, com 103.938, e Paraná, com 85.045.Foto: Boaventuravinicius - Wikimédia Commons
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No top 5 de estados com maior fluxo negativo de migrantes internos, Rio de Janeiro e São Paulo vêm acompanhados de Maranhão, com menos 129.228, Distrito Federal, com menos 99.228, e Pará, com menos 94.097 pessoas.Foto: Agência IBGE Notícias
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O estrato populacional que maior número de pessoas que fizeram migração interestadual no período aferido pelo censo foi o de jovens entre 25 e 34 anos. Um em cada cinco migrantes tinha entre 25 e 29 anos – mais de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa etária.Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
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Em relação ao Nordeste, a região seguiu perdendo população para outros lugares do Brasil. Entre os estados nordestinos, somente a Paraíba teve saldo positivo no quesito, com 30.952 pessoas.Foto: Raphael Lorenzeto de Abreu/Wikimedia Commons
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