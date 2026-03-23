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Monumentos da China revelam a riqueza histórica e cultural do país

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Redação Flipar
  • <p>Exército de Terracota de Xian” – É um monumental conjunto de estátuas descoberto por acaso em 1974, quando agricultores chineses faziam a escavação de um poço na localidade.</p>

    Exército de Terracota de Xian” – É um monumental conjunto de estátuas descoberto por acaso em 1974, quando agricultores chineses faziam a escavação de um poço na localidade.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Independent
  • <p>As representações de argila em tamanho real datam do final do século III a.C. Elas representam os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, entre 247 a.C. e 221 a.C.</p>

    As representações de argila em tamanho real datam do final do século III a.C. Elas representam os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, entre 247 a.C. e 221 a.C.

     Foto: xiquinhosilva/Wikimédia Commons
  • <p>As estátuas têm tamanhos variados, correspondendo às funções de cada soldado. O conjunto inclui ainda a representação de carruagens e cavalos.</p>

    As estátuas têm tamanhos variados, correspondendo às funções de cada soldado. O conjunto inclui ainda a representação de carruagens e cavalos.

     Foto: Zossolino/Wikimédia Commons
  • <p>Palácio de Verão – Localizado na capital Pequim, é uma antiga residência imperial chinesa que ocupa área de 2,9 quilômetros quadrados,</p>

    Palácio de Verão – Localizado na capital Pequim, é uma antiga residência imperial chinesa que ocupa área de 2,9 quilômetros quadrados,

     Foto: Gisling/Wikimédia Commons
  • <p>Em 1998, o Palácio de Verão foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Ele é composto por palácios, jardins e outras construções de arquitetura clássica.</p>

    Em 1998, o Palácio de Verão foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Ele é composto por palácios, jardins e outras construções de arquitetura clássica.

     Foto: - ????/Wikimédia Commons
  • <p>Mosteiro Xuankong ou templo suspenso – Erguido em um precipício de 75 metros de altura, em meio a uma vasta natureza. O templo que mais parece um “milagre” arquitetônico por sua localização surpreendente fica na província de Shanxi.</p>

    Mosteiro Xuankong ou templo suspenso – Erguido em um precipício de 75 metros de altura, em meio a uma vasta natureza. O templo que mais parece um “milagre” arquitetônico por sua localização surpreendente fica na província de Shanxi.

     Foto: Nicor /Wikimédia Commons
  • <p>O ponto religioso é uma das atrações turísticas mais famosas da região de Datong, juntamente com as grutas de Yungang. De acordo com os registros históricos, o templo foi construído no ano 491 da era cristã.</p>

    O ponto religioso é uma das atrações turísticas mais famosas da região de Datong, juntamente com as grutas de Yungang. De acordo com os registros históricos, o templo foi construído no ano 491 da era cristã.

     Foto: BRUNNER Emmanuel /Wikimédia Commons
  • <p>O caminho que leva ao mosteiro é ornado de ambos os lados por Budas Dourados, cada qual com poses únicas. Embora a nomenclatura diga “dez mil”, são no total 13 mil estátuas de Buda.</p>

    O caminho que leva ao mosteiro é ornado de ambos os lados por Budas Dourados, cada qual com poses únicas. Embora a nomenclatura diga “dez mil”, são no total 13 mil estátuas de Buda.

     Foto: Deror_avi/Wikimédia Commons
  • <p>Palácio de Potala – Fortaleza construída no século 17, fica na cidade de Lhassa, capital da região autônoma do Tibete – ocupada pela China desde 1950. Está localizado a 3.700 metros de altitude e conta com imensas muralhas interiores.</p>

    Palácio de Potala – Fortaleza construída no século 17, fica na cidade de Lhassa, capital da região autônoma do Tibete – ocupada pela China desde 1950. Está localizado a 3.700 metros de altitude e conta com imensas muralhas interiores.

     Foto: Imagem de littleP por Pixabay
  • <p>Até 1959, o Palácio de Potala foi a casa dos Dalai Lamas. A partir desse ano, passou a ser um museu da República Popular da China.</p>

    Até 1959, o Palácio de Potala foi a casa dos Dalai Lamas. A partir desse ano, passou a ser um museu da República Popular da China.

     Foto: Antoine Taveneaux /Wikimédia Commons
  • <p>Templo do Céu – Maior complexo de templos da religião e filosofia taoísta do país, fica situado na capital Pequim. O conjunto foi erguido em 1420, na época da China imperial. Desde 1998 é classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.</p>

    Templo do Céu – Maior complexo de templos da religião e filosofia taoísta do país, fica situado na capital Pequim. O conjunto foi erguido em 1420, na época da China imperial. Desde 1998 é classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

     Foto: Philip Larson/Wikimédia Commons
  • <p>O Templo do Céu era considerado pelas dinastias Ming e Qing um ponto de ligação entre o céu e a terra – o Tian -, sendo local de pedido às forças celestiais pelas colheitas de primavera.</p>

    O Templo do Céu era considerado pelas dinastias Ming e Qing um ponto de ligação entre o céu e a terra – o Tian -, sendo local de pedido às forças celestiais pelas colheitas de primavera.

     Foto: Divulgação
  • <p>Cidade Proibida – Localizada no centro de Pequim, foi por quase cinco séculos a residência do Imperador – da Dinastia Ming até a Dinastia Qing.</p>

    Cidade Proibida – Localizada no centro de Pequim, foi por quase cinco séculos a residência do Imperador – da Dinastia Ming até a Dinastia Qing.

     Foto: SAMUEL OFOSU/Pixabay
  • <p>O título de Cidade Proibida para o palácio imperial nasceu do fato de que apenas o imperador, seus familiares e os empregados mais próximos terem acesso ao complexo de prédios da construção.</p>

    O título de Cidade Proibida para o palácio imperial nasceu do fato de que apenas o imperador, seus familiares e os empregados mais próximos terem acesso ao complexo de prédios da construção.

     Foto: kallgan/Wikimédia Commons
  • <p>Grande Muralha da China – Conhecida como uma das sete maravilhas do mundo moderno, soma mais de 20 mil quilômetros de extensão, cortando o território da China de leste a oeste.</p>

    Grande Muralha da China – Conhecida como uma das sete maravilhas do mundo moderno, soma mais de 20 mil quilômetros de extensão, cortando o território da China de leste a oeste.

     Foto: Fabien Dany /Wikimédia Commons
  • <p>Tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, a Grande Muralha é obra de muitos séculos, com suas primeiras edificações datadas do século II a.C. Ela é definida pela agência especializada da ONU como a maior obra de engenharia militar da história.</p>

    Tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, a Grande Muralha é obra de muitos séculos, com suas primeiras edificações datadas do século II a.C. Ela é definida pela agência especializada da ONU como a maior obra de engenharia militar da história.

     Foto: Imagem de carrieisme por Pixabay
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