Monumentos da China revelam a riqueza histórica e cultural do país
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Exército de Terracota de Xian” – É um monumental conjunto de estátuas descoberto por acaso em 1974, quando agricultores chineses faziam a escavação de um poço na localidade.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Independent
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As representações de argila em tamanho real datam do final do século III a.C. Elas representam os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, entre 247 a.C. e 221 a.C.Foto: xiquinhosilva/Wikimédia Commons
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As estátuas têm tamanhos variados, correspondendo às funções de cada soldado. O conjunto inclui ainda a representação de carruagens e cavalos.Foto: Zossolino/Wikimédia Commons
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Palácio de Verão – Localizado na capital Pequim, é uma antiga residência imperial chinesa que ocupa área de 2,9 quilômetros quadrados,Foto: Gisling/Wikimédia Commons
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Em 1998, o Palácio de Verão foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Ele é composto por palácios, jardins e outras construções de arquitetura clássica.Foto: - ????/Wikimédia Commons
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Mosteiro Xuankong ou templo suspenso – Erguido em um precipício de 75 metros de altura, em meio a uma vasta natureza. O templo que mais parece um “milagre” arquitetônico por sua localização surpreendente fica na província de Shanxi.Foto: Nicor /Wikimédia Commons
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O ponto religioso é uma das atrações turísticas mais famosas da região de Datong, juntamente com as grutas de Yungang. De acordo com os registros históricos, o templo foi construído no ano 491 da era cristã.Foto: BRUNNER Emmanuel /Wikimédia Commons
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O caminho que leva ao mosteiro é ornado de ambos os lados por Budas Dourados, cada qual com poses únicas. Embora a nomenclatura diga “dez mil”, são no total 13 mil estátuas de Buda.Foto: Deror_avi/Wikimédia Commons
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Palácio de Potala – Fortaleza construída no século 17, fica na cidade de Lhassa, capital da região autônoma do Tibete – ocupada pela China desde 1950. Está localizado a 3.700 metros de altitude e conta com imensas muralhas interiores.Foto: Imagem de littleP por Pixabay
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Até 1959, o Palácio de Potala foi a casa dos Dalai Lamas. A partir desse ano, passou a ser um museu da República Popular da China.Foto: Antoine Taveneaux /Wikimédia Commons
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Templo do Céu – Maior complexo de templos da religião e filosofia taoísta do país, fica situado na capital Pequim. O conjunto foi erguido em 1420, na época da China imperial. Desde 1998 é classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.Foto: Philip Larson/Wikimédia Commons
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O Templo do Céu era considerado pelas dinastias Ming e Qing um ponto de ligação entre o céu e a terra – o Tian -, sendo local de pedido às forças celestiais pelas colheitas de primavera.Foto: Divulgação
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Cidade Proibida – Localizada no centro de Pequim, foi por quase cinco séculos a residência do Imperador – da Dinastia Ming até a Dinastia Qing.Foto: SAMUEL OFOSU/Pixabay
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O título de Cidade Proibida para o palácio imperial nasceu do fato de que apenas o imperador, seus familiares e os empregados mais próximos terem acesso ao complexo de prédios da construção.Foto: kallgan/Wikimédia Commons
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Grande Muralha da China – Conhecida como uma das sete maravilhas do mundo moderno, soma mais de 20 mil quilômetros de extensão, cortando o território da China de leste a oeste.Foto: Fabien Dany /Wikimédia Commons
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Tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, a Grande Muralha é obra de muitos séculos, com suas primeiras edificações datadas do século II a.C. Ela é definida pela agência especializada da ONU como a maior obra de engenharia militar da história.Foto: Imagem de carrieisme por Pixabay
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