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Diferentes tipos de embarcações e sua importância

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Redação Flipar
  • <p>Desde jangadas artesanais até modernos iates, passando por barcos usados regionalmente que a maioria não conhece em outras partes do mundo, cada tipo reflete a adaptação às condições locais. Sua diversidade demonstra a engenhosidade e a importância da vida aquática para a humanidade.</p>

    Desde jangadas artesanais até modernos iates, passando por barcos usados regionalmente que a maioria não conhece em outras partes do mundo, cada tipo reflete a adaptação às condições locais. Sua diversidade demonstra a engenhosidade e a importância da vida aquática para a humanidade.

     Foto: Reprodução do X @vikrantyagnick
  • <p>Veja diversos tipos de embarcações que existem em difererentes partes do mundo, sua importância e sua utilidade.</p>

    Veja diversos tipos de embarcações que existem em difererentes partes do mundo, sua importância e sua utilidade.

     Foto: Thomas Istvan Seibel wikimedia commons
  • <p>Canoa – Embarcação pequena, usada principalmente em rios e lagos, popular em culturas indígenas e pesqueiras. Geralmente feita de madeira, bambu ou fibras sintéticas, é movida a remo, oferecendo agilidade e facilidade em águas rasas. É muito utilizada para pesca, transporte local e esportes.</p>

    Canoa – Embarcação pequena, usada principalmente em rios e lagos, popular em culturas indígenas e pesqueiras. Geralmente feita de madeira, bambu ou fibras sintéticas, é movida a remo, oferecendo agilidade e facilidade em águas rasas. É muito utilizada para pesca, transporte local e esportes.

     Foto: Hermanditt wikimedia commons
  • <p>Junco – barco tradicional asiático, com velas feitas de bambu ou tecidos reforçados e casco largo. Muito utilizado na China e em países vizinhos, é usado tanto para transporte de mercadorias quanto para habitação flutuante. Seu design permite boa estabilidade e manobrabilidade.</p>

    Junco – barco tradicional asiático, com velas feitas de bambu ou tecidos reforçados e casco largo. Muito utilizado na China e em países vizinhos, é usado tanto para transporte de mercadorias quanto para habitação flutuante. Seu design permite boa estabilidade e manobrabilidade.

     Foto: Botaurus-stellaris - wikimedia commons
  • <p>Catamarã – Tem dois cascos paralelos unidos por uma plataforma, sendo popular em diversas culturas costeiras. Originalmente usado por povos polinésios, hoje é adotado em competições e turismo. É conhecido pela estabilidade, velocidade e eficiência energética.</p>

    Catamarã – Tem dois cascos paralelos unidos por uma plataforma, sendo popular em diversas culturas costeiras. Originalmente usado por povos polinésios, hoje é adotado em competições e turismo. É conhecido pela estabilidade, velocidade e eficiência energética.

     Foto: SoHome Jacaranda Lilau - wikimedia commons
  • <p>Dhow – Embarcação tradicionalmente usada para transporte de especiarias. Feito de madeira e com velas triangulares, é ágil em ventos fortes e ideal para navegação costeira. Ainda hoje é usado em pesca e comércio regional.</p>

    Dhow – Embarcação tradicionalmente usada para transporte de especiarias. Feito de madeira e com velas triangulares, é ágil em ventos fortes e ideal para navegação costeira. Ainda hoje é usado em pesca e comércio regional.

     Foto: Matt Crypto. domínio público
  • <p>Felucca – Barco à vela leve e pequeno, comum no Egito e no Mediterrâneo Oriental. Caracteriza-se pelas velas triangulares e o casco estreito, perfeito para navegar no rio Nilo e em águas calmas. É usado para transporte de pessoas e turistas, oferecendo um toque histórico.</p>

    Felucca – Barco à vela leve e pequeno, comum no Egito e no Mediterrâneo Oriental. Caracteriza-se pelas velas triangulares e o casco estreito, perfeito para navegar no rio Nilo e em águas calmas. É usado para transporte de pessoas e turistas, oferecendo um toque histórico.

     Foto: Marc Ryckaert wikimedia commons
  • <p>Barco de junco Totora – Esse tipo de embarcação é típico da região andina, usado principalmente no lago Titicaca, entre Bolívia e Peru. Feito de junco totora, planta abundante na área, é leve e flutua bem em águas calmas. Tem importância cultural e religiosa, além de servir para pesca e transporte local.</p>

    Barco de junco Totora – Esse tipo de embarcação é típico da região andina, usado principalmente no lago Titicaca, entre Bolívia e Peru. Feito de junco totora, planta abundante na área, é leve e flutua bem em águas calmas. Tem importância cultural e religiosa, além de servir para pesca e transporte local.

     Foto: Reprodução rede social Emre Ulus
  • <p>Gôndola – Ícone de Veneza, a gôndola é um barco estreito e longo, movido por um remador com um remo único. Sua construção artesanal é adaptada para os canais da cidade, garantindo estabilidade e elegância. Usada para transporte turístico, simboliza a cultura veneziana.</p>

    Gôndola – Ícone de Veneza, a gôndola é um barco estreito e longo, movido por um remador com um remo único. Sua construção artesanal é adaptada para os canais da cidade, garantindo estabilidade e elegância. Usada para transporte turístico, simboliza a cultura veneziana.

     Foto: Imagem de Bernd Hildebrandt por Pixabay
  • <p>Traghetto – Pequeno barco usado para transporte de passageiros nos canais de Veneza. Lembra uma gôndola, mas é mais simples e eficiente para travessias curtas. Sua função prática é essencial na locomoção da população local. Capacidade para 12 pessoas.</p>

    Traghetto – Pequeno barco usado para transporte de passageiros nos canais de Veneza. Lembra uma gôndola, mas é mais simples e eficiente para travessias curtas. Sua função prática é essencial na locomoção da população local. Capacidade para 12 pessoas.

     Foto: Gary Houston wikimedia commons
  • <p>Vaporetto – Em Veneza, é a opção para deslocamentos pelo grande canal com maior quantidade de passageiros, a preço mais acessível. Tem linhas com horários e percursos definidos.</p>

    Vaporetto – Em Veneza, é a opção para deslocamentos pelo grande canal com maior quantidade de passageiros, a preço mais acessível. Tem linhas com horários e percursos definidos.

     Foto: Jean-Pol GRANDMONT wikimedia commons
  • <p>Dhoni – Tradicional das Maldivas, o dhoni é uma embarcação multiuso com velas triangulares e estrutura de madeira. Originalmente usado para pesca, transporte e comércio, hoje também atende ao turismo, oferecendo passeios em águas cristalinas.</p>

    Dhoni – Tradicional das Maldivas, o dhoni é uma embarcação multiuso com velas triangulares e estrutura de madeira. Originalmente usado para pesca, transporte e comércio, hoje também atende ao turismo, oferecendo passeios em águas cristalinas.

     Foto: Nevit Dilmen wikimedia commons
  • <p>Veleiro – Amplamente usado em várias culturas, desde lazer e esportes até travessias oceânicas. Funciona com velas que captam o vento, tendo modelos variados, como monocabines ou catamarãs. É valorizado por sua autonomia e interação com a natureza.</p>

    Veleiro – Amplamente usado em várias culturas, desde lazer e esportes até travessias oceânicas. Funciona com velas que captam o vento, tendo modelos variados, como monocabines ou catamarãs. É valorizado por sua autonomia e interação com a natureza.

     Foto: Ulflarsen wikimedia commons
  • <p>Barca – Embarcação de grande porte para transporte de passageiros, veículos e cargas leves em rotas curtas, como travessias entre cidades separadas por rios ou baías. A barca entre Rio de Janeiro e Niterói, por exemplo, é movida a motor, possui ampla capacidade e oferece viagens regulares.</p>

    Barca – Embarcação de grande porte para transporte de passageiros, veículos e cargas leves em rotas curtas, como travessias entre cidades separadas por rios ou baías. A barca entre Rio de Janeiro e Niterói, por exemplo, é movida a motor, possui ampla capacidade e oferece viagens regulares.

     Foto: Andrevruas wikimedia commons
  • <p>Navio de Cruzeiro – Embarcação de grande porte projetada para viagens de lazer, funcionando como um hotel flutuante. Possui cabines, restaurantes, piscinas e entretenimento, permitindo aos passageiros explorar destinos enquanto desfrutam de conforto e luxo. É muito popular em roteiros turísticos em oceanos e rios, conectando várias culturas ao redor do mundo.</p>

    Navio de Cruzeiro – Embarcação de grande porte projetada para viagens de lazer, funcionando como um hotel flutuante. Possui cabines, restaurantes, piscinas e entretenimento, permitindo aos passageiros explorar destinos enquanto desfrutam de conforto e luxo. É muito popular em roteiros turísticos em oceanos e rios, conectando várias culturas ao redor do mundo.

     Foto: divulgação
  • <p>Sampana – Embarcação tradicional chinesa e de outros países do Sudeste Asiático. Feita de madeira e com teto de bambu ou lona, é usada principalmente para pesca e transporte de mercadorias em rios e águas costeiras. Seu design é simples, mas altamente funcional.</p>

    Sampana – Embarcação tradicional chinesa e de outros países do Sudeste Asiático. Feita de madeira e com teto de bambu ou lona, é usada principalmente para pesca e transporte de mercadorias em rios e águas costeiras. Seu design é simples, mas altamente funcional.

     Foto: Leonard G. wikimedia commons
  • <p>Submarino – Embora militar e científico, o submarino é uma das embarcações mais tecnológicas do mundo. Projetado para operar debaixo d’água, ele realiza missões de guerra, pesquisa marinha e exploração em grandes profundidades. Culturas modernas o associam à inovação marítima</p>

    Submarino – Embora militar e científico, o submarino é uma das embarcações mais tecnológicas do mundo. Projetado para operar debaixo d’água, ele realiza missões de guerra, pesquisa marinha e exploração em grandes profundidades. Culturas modernas o associam à inovação marítima

     Foto: U.S. Navy domínio público
  • <p>Iate – Embarcação luxuosa usada em várias partes do mundo para lazer e turismo. Construído com materiais avançados e equipado com confortos modernos, é símbolo de status. Pode ser à vela ou motorizado, com design focado na experiência e no conforto.</p>

    Iate – Embarcação luxuosa usada em várias partes do mundo para lazer e turismo. Construído com materiais avançados e equipado com confortos modernos, é símbolo de status. Pode ser à vela ou motorizado, com design focado na experiência e no conforto.

     Foto: Andrea - Iate - Instagram @theworldofyachts
  • <p>Jangada – Embarcação artesanal típica do nordeste brasileiro, feita de toras de madeira ou bambu amarradas, com uma vela triangular. Tradicionalmente usada para pesca, é leve e ideal para navegar em águas rasas e calmas. Símbolo cultural da região, destaca a engenhosidade de comunidades locais.</p>

    Jangada – Embarcação artesanal típica do nordeste brasileiro, feita de toras de madeira ou bambu amarradas, com uma vela triangular. Tradicionalmente usada para pesca, é leve e ideal para navegar em águas rasas e calmas. Símbolo cultural da região, destaca a engenhosidade de comunidades locais.

     Foto: alfredo saints wikimedia commons
  • <p>Caiaque – Embarcação leve e estreita, geralmente movida a remo duplo, ideal para navegação em rios, lagos ou mares calmos. Tradicionalmente usado pelos inuítes para caça, hoje é popular em esportes aquáticos e turismo de aventura. Feito de fibra ou plástico, é ágil e versátil.</p>

    Caiaque – Embarcação leve e estreita, geralmente movida a remo duplo, ideal para navegação em rios, lagos ou mares calmos. Tradicionalmente usado pelos inuítes para caça, hoje é popular em esportes aquáticos e turismo de aventura. Feito de fibra ou plástico, é ágil e versátil.

     Foto: Tumi-1983 - wikimedia commons
  • <p>Balsa – EmbarcaÃ§Ã£o plana e estÃ¡vel, usada para transporte de cargas, veÃ­culos e pessoas em rios e baÃ­as. Geralmente construÃ­da de madeira ou ferro, pode ser movida por motores ou correnteza. Amplamente usada em Ã¡reas remotas, Ã© essencial para travessias e transporte pesado.</p>

    Balsa – EmbarcaÃ§Ã£o plana e estÃ¡vel, usada para transporte de cargas, veÃ­culos e pessoas em rios e baÃ­as. Geralmente construÃ­da de madeira ou ferro, pode ser movida por motores ou correnteza. Amplamente usada em Ã¡reas remotas, Ã© essencial para travessias e transporte pesado.

     Foto: Filipe Rocha,u wikimedia commons
  • <p>Barco de Casco Redondo (Coracle) – Tradicional no Reino Unido e na Índia, o coracle é uma embarcação pequena, com casco redondo e leve. Feito de vime ou madeira e revestido de couro ou lona, é movido a remo. Usado para pesca e travessias curtas, destaca-se por sua simplicidade e história ancestral.</p>

    Barco de Casco Redondo (Coracle) – Tradicional no Reino Unido e na Índia, o coracle é uma embarcação pequena, com casco redondo e leve. Feito de vime ou madeira e revestido de couro ou lona, é movido a remo. Usado para pesca e travessias curtas, destaca-se por sua simplicidade e história ancestral.

     Foto: Dey.sandip - wikimedia commons
  • <p>Caravela – Embarcação histórica europeia, usada durante os Descobrimentos nos séculos XV e XVI. Tem velas triangulares (latinas) e um design que combina manobrabilidade e capacidade de carga. Foi essencial para longas explorações marítimas, como as realizadas por portugueses e espanhóis.</p>

    Caravela – Embarcação histórica europeia, usada durante os Descobrimentos nos séculos XV e XVI. Tem velas triangulares (latinas) e um design que combina manobrabilidade e capacidade de carga. Foi essencial para longas explorações marítimas, como as realizadas por portugueses e espanhóis.

     Foto: freepik wirestock
  • <p>Galeão – Navio europeu de grande porte usado entre os séculos XVI e XVIII. Com vários mastros e convés espaçoso, era utilizado para transporte de cargas, como ouro e especiarias, além de desempenhar funções militares. Tornou-se símbolo das potências navais da época.</p>

    Galeão – Navio europeu de grande porte usado entre os séculos XVI e XVIII. Com vários mastros e convés espaçoso, era utilizado para transporte de cargas, como ouro e especiarias, além de desempenhar funções militares. Tornou-se símbolo das potências navais da época.

     Foto: Ypacaraí domínio público
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