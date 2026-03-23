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Stavkirker: fascinantes igrejas medievais da Noruega têm 10 séculos de história

RF
Redação Flipar
  • <p>O frio país nórdico, que fica na região europeia da Escandinávia (junto com Suécia e Dinamarca), está sempre no topo em qualidade de vida. E atrai visitantes pela beleza, organização e atrações históricas de imenso valor.</p>

    O frio país nórdico, que fica na região europeia da Escandinávia (junto com Suécia e Dinamarca), está sempre no topo em qualidade de vida. E atrai visitantes pela beleza, organização e atrações históricas de imenso valor.

     Foto: Free de Willi F./Pixabay
  • <p>Uma das curiosidades são as chamadas StavKirker, igrejas medievais, que surgiram no século 11, após a adoção do Cristianismo. Elas representam a habilidade norueguesa na arte da carpintaria naval, herdada dos vikings.</p>

    Uma das curiosidades são as chamadas StavKirker, igrejas medievais, que surgiram no século 11, após a adoção do Cristianismo. Elas representam a habilidade norueguesa na arte da carpintaria naval, herdada dos vikings.

     Foto: Lukáš Jan?i?ka por Pixabay
  • <p>Em norueguês, a palavra “stav” significa coluna em madeira, e “kirker” significa igreja.</p>

    Em norueguês, a palavra “stav” significa coluna em madeira, e “kirker” significa igreja.

     Foto: wikimedia commons Richard N Horne
  • <p>Essas igrejas medievais são conhecidas por suas colunas de madeira distintas e são consideradas construções emblemáticas na Noruega.</p>

    Essas igrejas medievais são conhecidas por suas colunas de madeira distintas e são consideradas construções emblemáticas na Noruega.

     Foto: wikimedia commons Ekko
  • <p>O estilo StavKirker reflete inovações nas técnicas de construção em madeira, transformando as igrejas em verdadeiras obras de arte arquitetônica.</p>

    O estilo StavKirker reflete inovações nas técnicas de construção em madeira, transformando as igrejas em verdadeiras obras de arte arquitetônica.

     Foto: flickr Zach Heller
  • <p>Na construção dessas igrejas, usava-se um sistema inovador na época, no qual colunas de madeira eram colocadas sobre uma base de pedras.</p>

    Na construção dessas igrejas, usava-se um sistema inovador na época, no qual colunas de madeira eram colocadas sobre uma base de pedras.

     Foto: wikimedia commons Ximonic
  • <p>Isso era diferente das construções europeias do século X, que eram feitas diretamente no solo.</p>

    Isso era diferente das construções europeias do século X, que eram feitas diretamente no solo.

     Foto: wikimedia commons Bjørn Christian Tørrissen
  • <p>As stavkirker são geralmente construídas em forma de cruz latina, com um longo corredor central e dois corredores mais curtos.</p>

    As stavkirker são geralmente construídas em forma de cruz latina, com um longo corredor central e dois corredores mais curtos.

     Foto: wikimedia commons Richard N Horne
  • <p>Para dar estabilidade à estrutura, essas colunas eram reforçadas com vigas de madeira na base e no topo, formando uma estrutura forte em forma de pórticos.</p>

    Para dar estabilidade à estrutura, essas colunas eram reforçadas com vigas de madeira na base e no topo, formando uma estrutura forte em forma de pórticos.

     Foto: wikimedia commons Richard N Horne
  • <p>Além disso, os interiores eram simples, feitos com divisórias, e as paredes externas eram cobertas com tábuas de madeira maciça.</p>

    Além disso, os interiores eram simples, feitos com divisórias, e as paredes externas eram cobertas com tábuas de madeira maciça.

     Foto: wikimedia commons Zach Heller
  • <p>Um dos aspectos mais característicos das stavkirker é sua decoração. As esculturas e pinturas nas paredes e telhados das igrejas são frequentemente inspiradas na arte cristã e pagã, com cruzes, dragões, animais e figuras humanas.</p>

    Um dos aspectos mais característicos das stavkirker é sua decoração. As esculturas e pinturas nas paredes e telhados das igrejas são frequentemente inspiradas na arte cristã e pagã, com cruzes, dragões, animais e figuras humanas.

     Foto: flickr mararie
  • <p>Para resistir à neve, os telhados eram inclinados e construídos com madeiras que resistem bem à umidade.</p>

    Para resistir à neve, os telhados eram inclinados e construídos com madeiras que resistem bem à umidade.

     Foto: wikimedia commons Bosc d'Anjou
  • <p>Durante a Idade Média, os noruegueses construíram aproximadamente duas mil igrejas de madeira, mas esse número diminuiu muito depois da Reforma Luterana no século XIX.</p>

    Durante a Idade Média, os noruegueses construíram aproximadamente duas mil igrejas de madeira, mas esse número diminuiu muito depois da Reforma Luterana no século XIX.

     Foto: wikimedia commons
  • <p>Muitas delas acabaram sendo destruídas ao longo dos anos.</p>

    Muitas delas acabaram sendo destruídas ao longo dos anos.

     Foto: wikimedia commons Micha L. Rieser
  • <p>Hoje em dia, na Noruega, cerca de 30 igrejas no estilo StavKirker ainda existem, algumas com partes de madeira preservadas por mais de mil anos.</p>

    Hoje em dia, na Noruega, cerca de 30 igrejas no estilo StavKirker ainda existem, algumas com partes de madeira preservadas por mais de mil anos.

     Foto: wikimedia commons Micha L. Rieser
  • <p>Na Europa, a Noruega se destaca justamente por preservar e estudar essas construções medievais, embora outros países nórdicos também tenham construído igrejas com estilo parecido.</p>

    Na Europa, a Noruega se destaca justamente por preservar e estudar essas construções medievais, embora outros países nórdicos também tenham construído igrejas com estilo parecido.

     Foto: wikimedia commons Havardtl
  • <p>Também é possível encontrar igrejas em estilo stavkirker em países como como Suécia, Dinamarca e Finlândia.</p>

    Também é possível encontrar igrejas em estilo stavkirker em países como como Suécia, Dinamarca e Finlândia.

     Foto: wikimedia commons W. Bulach
  • <p>Hoje, essas igrejas são vistas como exemplos importantes da tecnologia de construção da época, carregando símbolos da herança arquitetônica e cultural nacional.</p>

    Hoje, essas igrejas são vistas como exemplos importantes da tecnologia de construção da época, carregando símbolos da herança arquitetônica e cultural nacional.

     Foto: wikimedia commons Bjørn Christian Tørrissen
  • <p>Em 1979, as igrejas stavkirker foram declaradas Patrimônio Mundial da UNESCO.</p>

    Em 1979, as igrejas stavkirker foram declaradas Patrimônio Mundial da UNESCO.

     Foto: wikimedia commons Bjørn Erik Pedersen
  • <p>As stavkirker tambÃ©m desempenharam um papel importante na vida religiosa e social da Noruega medieval. Elas eram o centro da vida da comunidade local e eram usadas para celebrar casamentos, batizados e outros eventos importantes.</p>

    As stavkirker tambÃ©m desempenharam um papel importante na vida religiosa e social da Noruega medieval. Elas eram o centro da vida da comunidade local e eram usadas para celebrar casamentos, batizados e outros eventos importantes.

     Foto: wikimedia commons Micha L. Rieser
  • <p>Atualmente, as stavkirker são uma atração turística popular na Noruega. Elas são um lembrete da rica história e cultura do país.</p>

    Atualmente, as stavkirker são uma atração turística popular na Noruega. Elas são um lembrete da rica história e cultura do país.

     Foto: flickr Leo-setä
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