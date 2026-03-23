Stavkirker: fascinantes igrejas medievais da Noruega têm 10 séculos de história
-
O frio país nórdico, que fica na região europeia da Escandinávia (junto com Suécia e Dinamarca), está sempre no topo em qualidade de vida. E atrai visitantes pela beleza, organização e atrações históricas de imenso valor.Foto: Free de Willi F./Pixabay
-
Uma das curiosidades são as chamadas StavKirker, igrejas medievais, que surgiram no século 11, após a adoção do Cristianismo. Elas representam a habilidade norueguesa na arte da carpintaria naval, herdada dos vikings.Foto: Lukáš Jan?i?ka por Pixabay
-
Em norueguês, a palavra “stav” significa coluna em madeira, e “kirker” significa igreja.Foto: wikimedia commons Richard N Horne
-
Essas igrejas medievais são conhecidas por suas colunas de madeira distintas e são consideradas construções emblemáticas na Noruega.Foto: wikimedia commons Ekko
-
-
O estilo StavKirker reflete inovações nas técnicas de construção em madeira, transformando as igrejas em verdadeiras obras de arte arquitetônica.Foto: flickr Zach Heller
-
Na construção dessas igrejas, usava-se um sistema inovador na época, no qual colunas de madeira eram colocadas sobre uma base de pedras.Foto: wikimedia commons Ximonic
-
Isso era diferente das construções europeias do século X, que eram feitas diretamente no solo.Foto: wikimedia commons Bjørn Christian Tørrissen
-
-
As stavkirker são geralmente construídas em forma de cruz latina, com um longo corredor central e dois corredores mais curtos.Foto: wikimedia commons Richard N Horne
-
Para dar estabilidade à estrutura, essas colunas eram reforçadas com vigas de madeira na base e no topo, formando uma estrutura forte em forma de pórticos.Foto: wikimedia commons Richard N Horne
-
Além disso, os interiores eram simples, feitos com divisórias, e as paredes externas eram cobertas com tábuas de madeira maciça.Foto: wikimedia commons Zach Heller
-
-
Um dos aspectos mais característicos das stavkirker é sua decoração. As esculturas e pinturas nas paredes e telhados das igrejas são frequentemente inspiradas na arte cristã e pagã, com cruzes, dragões, animais e figuras humanas.Foto: flickr mararie
-
Para resistir à neve, os telhados eram inclinados e construídos com madeiras que resistem bem à umidade.Foto: wikimedia commons Bosc d'Anjou
-
Durante a Idade Média, os noruegueses construíram aproximadamente duas mil igrejas de madeira, mas esse número diminuiu muito depois da Reforma Luterana no século XIX.Foto: wikimedia commons
-
-
Muitas delas acabaram sendo destruídas ao longo dos anos.Foto: wikimedia commons Micha L. Rieser
-
Hoje em dia, na Noruega, cerca de 30 igrejas no estilo StavKirker ainda existem, algumas com partes de madeira preservadas por mais de mil anos.Foto: wikimedia commons Micha L. Rieser
-
Na Europa, a Noruega se destaca justamente por preservar e estudar essas construções medievais, embora outros países nórdicos também tenham construído igrejas com estilo parecido.Foto: wikimedia commons Havardtl
-
-
Também é possível encontrar igrejas em estilo stavkirker em países como como Suécia, Dinamarca e Finlândia.Foto: wikimedia commons W. Bulach
-
Hoje, essas igrejas são vistas como exemplos importantes da tecnologia de construção da época, carregando símbolos da herança arquitetônica e cultural nacional.Foto: wikimedia commons Bjørn Christian Tørrissen
-
Em 1979, as igrejas stavkirker foram declaradas Patrimônio Mundial da UNESCO.Foto: wikimedia commons Bjørn Erik Pedersen
-
-
As stavkirker tambÃ©m desempenharam um papel importante na vida religiosa e social da Noruega medieval. Elas eram o centro da vida da comunidade local e eram usadas para celebrar casamentos, batizados e outros eventos importantes.Foto: wikimedia commons Micha L. Rieser
-
Atualmente, as stavkirker são uma atração turística popular na Noruega. Elas são um lembrete da rica história e cultura do país.Foto: flickr Leo-setä