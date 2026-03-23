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Brasileiros famosos que têm origem libanesa

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Redação Flipar
  • <p>Almir Sater – Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o cantor e instrumentista tem raízes libanesas por parte de pai. Na versão de 2024 da novela “Renascer”, o artista interpretou um imigrante libanês, Rachid, em sua juventude.</p>

    Almir Sater – Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o cantor e instrumentista tem raízes libanesas por parte de pai. Na versão de 2024 da novela “Renascer”, o artista interpretou um imigrante libanês, Rachid, em sua juventude.

     Foto: Reprodução
  • <p>Antonio Tabet – O ator e humorista, um dos criadores do canal Porta dos Fundos, tem ascendência libanesa por parte do avô paterno.</p>

    Antonio Tabet – O ator e humorista, um dos criadores do canal Porta dos Fundos, tem ascendência libanesa por parte do avô paterno.

     Foto: Reprodução
  • <p>Beatriz Haddad Maia – Melhor tenista brasileira da atualidade, a atleta paulistana tem ascendência libanesa pelo lado materno.</p>

    Beatriz Haddad Maia – Melhor tenista brasileira da atualidade, a atleta paulistana tem ascendência libanesa pelo lado materno.

     Foto: Divulgação
  • <p>Sabrina Sato – A apresentadora e modelo tem avô paterno libanês, responsável pelo seu segundo sobrenome, Rahal.</p>

    Sabrina Sato – A apresentadora e modelo tem avô paterno libanês, responsável pelo seu segundo sobrenome, Rahal.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Leda Nagle – A jornalista e apresentadora Ã© neta de libaneses. Ela Ã© mÃ£e do ator Duda Nagle, que foi casado por sete anos com Sabrina Sato.</p>

    Leda Nagle – A jornalista e apresentadora Ã© neta de libaneses. Ela Ã© mÃ£e do ator Duda Nagle, que foi casado por sete anos com Sabrina Sato.

     Foto: PrÃªmio da MÃºsica Brasileira/Wikimedia Commons
  • <p>Fernando Haddad – O ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda é filho de Khalil Haddad, que emigrou do Líbano para o Brasil. Sua mãe, Thereza Goussain Haddad, nasceu no Brasil, mas era filha de libaneses.</p>

    Fernando Haddad – O ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda é filho de Khalil Haddad, que emigrou do Líbano para o Brasil. Sua mãe, Thereza Goussain Haddad, nasceu no Brasil, mas era filha de libaneses.

     Foto: Wikimedia Commons/Fora do Eixo
  • <p>Michel Temer – O ex-presidente da República (2016 – 2018) é filho de imigrantes libaneses. Ele nasceu na cidade de Tietê, no interior de São Paulo, em 1940.</p>

    Michel Temer – O ex-presidente da República (2016 – 2018) é filho de imigrantes libaneses. Ele nasceu na cidade de Tietê, no interior de São Paulo, em 1940.

     Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
  • <p>Ellen Jabour – A apresentadora e ex-modelo tem ascendência libanesa. Ela nasceu em Brasília, no Distrito Federal.</p>

    Ellen Jabour – A apresentadora e ex-modelo tem ascendência libanesa. Ela nasceu em Brasília, no Distrito Federal.

     Foto: Reginaldo Teixeira/Divulgação
  • <p>Evandro Mesquita – O ator e cantor, conhecido como vocalista da banda de rock Blitz, é descendente de libaneses e carrega o sobrenome Nahid.</p>

    Evandro Mesquita – O ator e cantor, conhecido como vocalista da banda de rock Blitz, é descendente de libaneses e carrega o sobrenome Nahid.

     Foto: Divulgação/TV Globo
  • <p>Raimundo Fagner – Nascido no Ceará, o cantor é filho do imigrante libanês José Fares Haddad Lupus.</p>

    Raimundo Fagner – Nascido no Ceará, o cantor é filho do imigrante libanês José Fares Haddad Lupus.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>João Bosco – Um dos principais nomes da música brasileira, o cantor e violonista é filho de um imigrante libanês.</p>

    João Bosco – Um dos principais nomes da música brasileira, o cantor e violonista é filho de um imigrante libanês.

     Foto: Marcos Hermes/Divulgação
  • <p>Guga Chacra – O jornalista da Globo News, especialista em noticiário internacional, é neto de libaneses pelo lado paterno.</p>

    Guga Chacra – O jornalista da Globo News, especialista em noticiário internacional, é neto de libaneses pelo lado paterno.

     Foto: Reprodução
  • <p>Juca Kfouri – Um dos mais conhecidos jornalistas esportivos do Brasil, é descendente de libaneses pelo lado paterno.</p>

    Juca Kfouri – Um dos mais conhecidos jornalistas esportivos do Brasil, é descendente de libaneses pelo lado paterno.

     Foto: Reprodução/ESPN
  • <p>Milton Hatoum – Um dos principais escritores brasileiros vivos, é descendente de libaneses e esse traço está bastante presente em sua literatura. Um exemplo disso é o romance “Dois Irmãos”, que se passa em uma família com origem no país.</p>

    Milton Hatoum – Um dos principais escritores brasileiros vivos, é descendente de libaneses e esse traço está bastante presente em sua literatura. Um exemplo disso é o romance “Dois Irmãos”, que se passa em uma família com origem no país.

     Foto: Divulgação
  • <p>Nizan Guanaes – O publicitário, nascido na Bahia, tem origem libanesa por parte da avó materna.</p>

    Nizan Guanaes – O publicitário, nascido na Bahia, tem origem libanesa por parte da avó materna.

     Foto: Divulgação
  • <p>Raduan Nassar – Escritor vencedor do Prêmio Camões (2016), o mais importante em língua portuguesa, o autor de “Lavoura Arcaica” é filho de imigrantes libaneses.</p>

    Raduan Nassar – Escritor vencedor do Prêmio Camões (2016), o mais importante em língua portuguesa, o autor de “Lavoura Arcaica” é filho de imigrantes libaneses.

     Foto: Divulgação/Ministério da Cultura
  • <p>William Bonner – O jornalista nascido em São Paulo é neto de libaneses de ambos os lados da família, paterno e materno.</p>

    William Bonner – O jornalista nascido em São Paulo é neto de libaneses de ambos os lados da família, paterno e materno.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Wanderléa – A cantora, um dos ícones da Jovem Guarda, nasceu em Minas Gerais é tem ascendência libanesa. Seu nome de batismo é Wanderléa Charlup Boere Salim.</p>

    Wanderléa – A cantora, um dos ícones da Jovem Guarda, nasceu em Minas Gerais é tem ascendência libanesa. Seu nome de batismo é Wanderléa Charlup Boere Salim.

     Foto: Ione Candengue/Divulgação
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