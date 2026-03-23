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Árvore rara ameaçada de extinção, camboatã é encontrada em Porto Alegre

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Redação Flipar
  • <p>O registro, feito por uma equipe da <span class=Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, em parceria com o pesquisador Martin Molz, confirma a ocorrência autóctone da árvore, que mede 13,5 metros.<" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/09/Arvore-2.png?20260323122517" width="1114" height="626">

    O registro, feito por uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, em parceria com o pesquisador Martin Molz, confirma a ocorrência autóctone da árvore, que mede 13,5 metros.< Foto: Rogério Otávio Schmidt/Smamus

  • <p>Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela <span class=União Internacional para a Conservação da Natureza, revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo está ameaçado de extinção, o que pode comprometer a biodiversidade e os ecossistemas.

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    Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo está ameaçado de extinção, o que pode comprometer a biodiversidade e os ecossistemas.

     Foto: El?bieta Michta/Pixabay
  • <p>Divulgado para coincidir com a <span class=COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que cerca de 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas de extinção, principalmente devido ao desmatamento, à agricultura, à expansão urbana e às mudanças climáticas.

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    Divulgado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que cerca de 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas de extinção, principalmente devido ao desmatamento, à agricultura, à expansão urbana e às mudanças climáticas.

     Foto: Imagem de 995645 por Pixabay
  • <p>Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira e medicamentos, além de produzir oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.</p>

    Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira e medicamentos, além de produzir oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.

     Foto: Reprodução de vídeo BBC
  • <p>Segundo a <span class=União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas na construção, enquanto outras 2 mil servem para alimentação, combustíveis e remédios. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam derrubadas a cada ano.

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    Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas na construção, enquanto outras 2 mil servem para alimentação, combustíveis e remédios. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam derrubadas a cada ano.

     Foto: Imagem de Milt Ritter por Pixabay
  • <p>O <span class=Brasil lidera o ranking de espÃ©cies de Ã¡rvores em risco de extinÃ§Ã£o, com 1.788 registros. Ainda assim, novas descobertas reforÃ§am a importÃ¢ncia da conservaÃ§Ã£o.

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    O Brasil lidera o ranking de espÃ©cies de Ã¡rvores em risco de extinÃ§Ã£o, com 1.788 registros. Ainda assim, novas descobertas reforÃ§am a importÃ¢ncia da conservaÃ§Ã£o.

     Foto: Germano Roberto Schuur wikimedia commons
  • <p>Em 2023, pesquisadores da <span class=Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro identificaram duas espécies no " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/serra-tiririca-01.jpg?20260323122510" width="1114" height="626">

    Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro identificaram duas espécies no Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Niterói

  • <p>Uma delas Ã© a <span class=Eugenia delicata, conhecida como uvaia-pitanga, com frutos comestÃ­veis alaranjados e sabor semelhante ao da goiaba.

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    Uma delas Ã© a Eugenia delicata, conhecida como uvaia-pitanga, com frutos comestÃ­veis alaranjados e sabor semelhante ao da goiaba.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Thiago Fernandes
  • <p>A outra é a <span class=Eugenia superba, chamada de cereja-amarela-de-Niterói, que possui tronco descamante e frutos característicos. Ambas são endêmicas da região entre Niterói e Maricá e atingem entre 12 e 15 metros de altura.

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    A outra é a Eugenia superba, chamada de cereja-amarela-de-Niterói, que possui tronco descamante e frutos característicos. Ambas são endêmicas da região entre Niterói e Maricá e atingem entre 12 e 15 metros de altura.

     Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • <p>Já em dezembro de 2023, uma guapeba, também conhecida como fruta-do-imperador, foi encontrada na <span class=Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, por equipes do

    Já em dezembro de 2023, uma guapeba, também conhecida como fruta-do-imperador, foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, por equipes do Foto: Divulgação

  • <p>A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.</p>

    A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.

     Foto: Wikipedia
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