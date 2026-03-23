Árvore rara ameaçada de extinção, camboatã é encontrada em Porto Alegre
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, em parceria com o pesquisador Martin Molz, confirma a ocorrência autóctone da árvore, que mede 13,5 metros.<" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/09/Arvore-2.png?20260323122517" width="1114" height="626">
O registro, feito por uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, em parceria com o pesquisador Martin Molz, confirma a ocorrência autóctone da árvore, que mede 13,5 metros.<Foto: Rogério Otávio Schmidt/Smamus
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União Internacional para a Conservação da Natureza, revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo está ameaçado de extinção, o que pode comprometer a biodiversidade e os ecossistemas.
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Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo está ameaçado de extinção, o que pode comprometer a biodiversidade e os ecossistemas.Foto: El?bieta Michta/Pixabay
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COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que cerca de 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas de extinção, principalmente devido ao desmatamento, à agricultura, à expansão urbana e às mudanças climáticas.
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Divulgado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que cerca de 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas de extinção, principalmente devido ao desmatamento, à agricultura, à expansão urbana e às mudanças climáticas.Foto: Imagem de 995645 por Pixabay
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Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira e medicamentos, além de produzir oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.Foto: Reprodução de vídeo BBC
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União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas na construção, enquanto outras 2 mil servem para alimentação, combustíveis e remédios. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam derrubadas a cada ano.
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Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas na construção, enquanto outras 2 mil servem para alimentação, combustíveis e remédios. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam derrubadas a cada ano.Foto: Imagem de Milt Ritter por Pixabay
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Brasil lidera o ranking de espÃ©cies de Ã¡rvores em risco de extinÃ§Ã£o, com 1.788 registros. Ainda assim, novas descobertas reforÃ§am a importÃ¢ncia da conservaÃ§Ã£o.
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O Brasil lidera o ranking de espÃ©cies de Ã¡rvores em risco de extinÃ§Ã£o, com 1.788 registros. Ainda assim, novas descobertas reforÃ§am a importÃ¢ncia da conservaÃ§Ã£o.Foto: Germano Roberto Schuur wikimedia commons
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro identificaram duas espécies no " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/serra-tiririca-01.jpg?20260323122510" width="1114" height="626">
Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro identificaram duas espécies no Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Niterói
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Eugenia delicata, conhecida como uvaia-pitanga, com frutos comestÃveis alaranjados e sabor semelhante ao da goiaba.
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Uma delas Ã© a Eugenia delicata, conhecida como uvaia-pitanga, com frutos comestÃveis alaranjados e sabor semelhante ao da goiaba.Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Thiago Fernandes
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Eugenia superba, chamada de cereja-amarela-de-Niterói, que possui tronco descamante e frutos característicos. Ambas são endêmicas da região entre Niterói e Maricá e atingem entre 12 e 15 metros de altura.
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A outra é a Eugenia superba, chamada de cereja-amarela-de-Niterói, que possui tronco descamante e frutos característicos. Ambas são endêmicas da região entre Niterói e Maricá e atingem entre 12 e 15 metros de altura.Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
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Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, por equipes do
Já em dezembro de 2023, uma guapeba, também conhecida como fruta-do-imperador, foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, por equipes do Foto: Divulgação
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A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.Foto: Wikipedia