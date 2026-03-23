Erva que tempera feijão, louro surpreende por ter ‘mil’ utilidades
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Mas também pode realçar o sabor de outros alimentos, como o arroz, por exemplo.Foto: Youtube Canal Niuzete Cunha
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Nessa galeria, você vai ver que o louro pode, inclusive, ser usado de diversas maneiras no combate a doenças, com muitos benefícios para todos.Foto: Reprodução do site Naturais e castanhas
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Muita gente não sabe, mas, além de servir para tempero, o louro rende um bom chá.Foto: Freepik
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O louro é uma planta medicinal da espécie Laurus nobilis, que possui substâncias, como taninos e flavonoides, com diversas ações benignas no organismo.Foto: GabrielTostes95 - Wikimédia Commons
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O louro pode auxiliar, por exemplo, no tratamento de problemas digestivos, como azia e gastrite.Foto: Imagem de Anna por Pixabay
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A erva também ajuda a regular o açúcar do organismo, sendo um elemento de combate à diabetes.Foto: Imagem de anandasandra por Pixabay
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Outra vantagem do louro é ajudar no combate ao estresse ou à ansiedade, tão comum hoje em dia, principalmente nas grandes cidades.Foto: Imagem de Felix Lichtenfeld por Pixabay
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O chá de louro tem ações anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes e antirreumáticas, reduzindo dificuldades de articulações.Foto: Imagem Freepik
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Da mesma forma, o louro melhora a função renal, reduzindo o risco de pedras nos rins.Foto: Otto Wilhelm Thomé - Wikimédia Commons
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As folhas de louro têm efeito expectorante, aliviando problemas respiratórios. O louro facilita na hora de eliminar o catarro.Foto: Image by katemangostar on Freepik
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As folhas de louro podem ser compradas em mercados, feiras e lojas de produtos naturais.Foto: Flickr Daniel Figueiredo
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Quem preferir e tiver espaÃ§o, pode cultivar as folhas de louro em casa. Pode plantar no quintal, onde ela se desenvolverÃ¡ bastante.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
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Ou pode plantar em vaso, num espaço mais reduzido. Para isso, use um vaso médio, já que as folhas ficam com cerca de 15 cm.Foto: Flickr Monica Pinheiro
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O louro não se adapta bem a áreas molhadas. Por isso a terra deve estar apenas úmida e não é necessário regar com frequência.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
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O louro se desenvolve bem ao sol. Pode ser colocado num local exposto à luz solar e ao calor.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
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O chá de louro é muito fácil de fazer. Basta colocar uma folha de louro seca para cada xícara de água fervente. E deixar repousar por 10 minutos.Foto: Youtube Canal Fazendo em Casa
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Em seguida, a pessoa deve coar o chá para beber três a quatro vezes por dia.Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
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A folha de louro também costuma ser usada no réveillon para certas simpatias em busca de sorte. Uma delas é fazer uma guirlanda com as folhas para “afastar as energias ruins”.Foto: Imagem de Bianca Van Dijk por Pixabay
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Outra sugestão dos supersticiosos é colocar três folhas de louro embaixo do prato onde a refeição será feita durante a ceia. Quem preferir pode botar as três folhas de louro junto ao corpo, nos bolsos da roupa ou na carteira de dinheiro.Foto: Imagem de Terri Cnudde por Pixabay
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