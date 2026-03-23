Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Erva que tempera feijão, louro surpreende por ter ‘mil’ utilidades

RF
Redação Flipar
  • <p>Mas também pode realçar o sabor de outros alimentos, como o arroz, por exemplo.</p>

    Mas também pode realçar o sabor de outros alimentos, como o arroz, por exemplo.

     Foto: Youtube Canal Niuzete Cunha
  • <p>Nessa galeria, você vai ver que o louro pode, inclusive, ser usado de diversas maneiras no combate a doenças, com muitos benefícios para todos.</p>

    Nessa galeria, você vai ver que o louro pode, inclusive, ser usado de diversas maneiras no combate a doenças, com muitos benefícios para todos.

     Foto: Reprodução do site Naturais e castanhas
  • <p>Muita gente não sabe, mas, além de servir para tempero, o louro rende um bom chá.</p>

    Muita gente não sabe, mas, além de servir para tempero, o louro rende um bom chá.

     Foto: Freepik
  • <p>O louro é uma planta medicinal da espécie Laurus nobilis, que possui substâncias, como taninos e flavonoides, com diversas ações benignas no organismo.</p>

    O louro é uma planta medicinal da espécie Laurus nobilis, que possui substâncias, como taninos e flavonoides, com diversas ações benignas no organismo.

     Foto: GabrielTostes95 - Wikimédia Commons
  • <p>O louro pode auxiliar, por exemplo, no tratamento de problemas digestivos, como azia e gastrite.</p>

    O louro pode auxiliar, por exemplo, no tratamento de problemas digestivos, como azia e gastrite.

     Foto: Imagem de Anna por Pixabay
  • <p>A erva também ajuda a regular o açúcar do organismo, sendo um elemento de combate à diabetes.</p>

    A erva também ajuda a regular o açúcar do organismo, sendo um elemento de combate à diabetes.

     Foto: Imagem de anandasandra por Pixabay
  • <p>Outra vantagem do louro é ajudar no combate ao estresse ou à ansiedade, tão comum hoje em dia, principalmente nas grandes cidades.</p>

    Outra vantagem do louro é ajudar no combate ao estresse ou à ansiedade, tão comum hoje em dia, principalmente nas grandes cidades.

     Foto: Imagem de Felix Lichtenfeld por Pixabay
  • <p>O chá de louro tem ações anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes e antirreumáticas, reduzindo dificuldades de articulações.</p>

    O chá de louro tem ações anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes e antirreumáticas, reduzindo dificuldades de articulações.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Da mesma forma, o louro melhora a função renal, reduzindo o risco de pedras nos rins.</p>

    Da mesma forma, o louro melhora a função renal, reduzindo o risco de pedras nos rins.

     Foto: Otto Wilhelm Thomé - Wikimédia Commons
  • <p>As folhas de louro têm efeito expectorante, aliviando problemas respiratórios. O louro facilita na hora de eliminar o catarro.</p>

    As folhas de louro têm efeito expectorante, aliviando problemas respiratórios. O louro facilita na hora de eliminar o catarro.

     Foto: Image by katemangostar on Freepik
  • <p>As folhas de louro podem ser compradas em mercados, feiras e lojas de produtos naturais.</p>

    As folhas de louro podem ser compradas em mercados, feiras e lojas de produtos naturais.

     Foto: Flickr Daniel Figueiredo
  • <p>Quem preferir e tiver espaÃ§o, pode cultivar as folhas de louro em casa. Pode plantar no quintal, onde ela se desenvolverÃ¡ bastante.</p>

    Quem preferir e tiver espaÃ§o, pode cultivar as folhas de louro em casa. Pode plantar no quintal, onde ela se desenvolverÃ¡ bastante.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • <p>Ou pode plantar em vaso, num espaço mais reduzido. Para isso, use um vaso médio, já que as folhas ficam com cerca de 15 cm.</p>

    Ou pode plantar em vaso, num espaço mais reduzido. Para isso, use um vaso médio, já que as folhas ficam com cerca de 15 cm.

     Foto: Flickr Monica Pinheiro
  • <p>O louro não se adapta bem a áreas molhadas. Por isso a terra deve estar apenas úmida e não é necessário regar com frequência.</p>

    O louro não se adapta bem a áreas molhadas. Por isso a terra deve estar apenas úmida e não é necessário regar com frequência.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • <p>O louro se desenvolve bem ao sol. Pode ser colocado num local exposto à luz solar e ao calor.</p>

    O louro se desenvolve bem ao sol. Pode ser colocado num local exposto à luz solar e ao calor.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • <p>O chá de louro é muito fácil de fazer. Basta colocar uma folha de louro seca para cada xícara de água fervente. E deixar repousar por 10 minutos.</p>

    O chá de louro é muito fácil de fazer. Basta colocar uma folha de louro seca para cada xícara de água fervente. E deixar repousar por 10 minutos.

     Foto: Youtube Canal Fazendo em Casa
  • <p>Em seguida, a pessoa deve coar o chá para beber três a quatro vezes por dia.</p>

    Em seguida, a pessoa deve coar o chá para beber três a quatro vezes por dia.

     Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
  • <p>A folha de louro também costuma ser usada no réveillon para certas simpatias em busca de sorte. Uma delas é fazer uma guirlanda com as folhas para “afastar as energias ruins”.</p>

    A folha de louro também costuma ser usada no réveillon para certas simpatias em busca de sorte. Uma delas é fazer uma guirlanda com as folhas para “afastar as energias ruins”.

     Foto: Imagem de Bianca Van Dijk por Pixabay
  • <p>Outra sugestão dos supersticiosos é colocar três folhas de louro embaixo do prato onde a refeição será feita durante a ceia. Quem preferir pode botar as três folhas de louro junto ao corpo, nos bolsos da roupa ou na carteira de dinheiro.</p>

    Outra sugestão dos supersticiosos é colocar três folhas de louro embaixo do prato onde a refeição será feita durante a ceia. Quem preferir pode botar as três folhas de louro junto ao corpo, nos bolsos da roupa ou na carteira de dinheiro.

     Foto: Imagem de Terri Cnudde por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay