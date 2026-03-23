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Gastronomia

Alimentos sem glúten são essenciais para certas pessoas: entenda o motivo

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Redação Flipar
  • <p>Já na a<span class=lergia ao trigo, trata-se de uma reação alérgica clássica. Há ainda a sensibilidade ao glúten não celíaca, que pode gerar desconfortos digestivos e outros sintomas, sem envolver alergia ou autoimunidade.

     

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    Já na alergia ao trigo, trata-se de uma reação alérgica clássica. Há ainda a sensibilidade ao glúten não celíaca, que pode gerar desconfortos digestivos e outros sintomas, sem envolver alergia ou autoimunidade.

     

     Foto: Imagem de DEZALB por Pixabay
  • <p>A doença celíaca é uma condição autoimune em que o glúten danifica o intestino delgado. O único tratamento eficaz é a eliminação total do glúten da dieta.</p>

    A doença celíaca é uma condição autoimune em que o glúten danifica o intestino delgado. O único tratamento eficaz é a eliminação total do glúten da dieta.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Já a sensibilidade ao glúten não celíaca causa sintomas semelhantes, como inchaço, fadiga e dores, mas sem danos intestinais visíveis. Ainda assim, exige restrição alimentar.</p>

    Já a sensibilidade ao glúten não celíaca causa sintomas semelhantes, como inchaço, fadiga e dores, mas sem danos intestinais visíveis. Ainda assim, exige restrição alimentar.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Há também casos de alergia ao trigo, mais raros, mas que podem incluir reações respiratórias ou cutâneas. Nesse caso, é necessário evitar todos os derivados do trigo.</p>

    Há também casos de alergia ao trigo, mais raros, mas que podem incluir reações respiratórias ou cutâneas. Nesse caso, é necessário evitar todos os derivados do trigo.

     Foto: minka pixabay
  • <p>Além de atender a esses quadros, uma dieta sem glúten pode beneficiar pessoas com doenças inflamatórias ou distúrbios digestivos, desde que bem orientada.</p>

    Além de atender a esses quadros, uma dieta sem glúten pode beneficiar pessoas com doenças inflamatórias ou distúrbios digestivos, desde que bem orientada.

     Foto: Miguel Rozsas - wikimedia commons
  • <p>Eliminar o glúten requer atenção a rótulos, pois ele pode estar presente em pães, bolos, massas, molhos prontos e até embutidos. Ler os ingredientes é essencial.</p>

    Eliminar o glúten requer atenção a rótulos, pois ele pode estar presente em pães, bolos, massas, molhos prontos e até embutidos. Ler os ingredientes é essencial.

     Foto: Divulgação
  • <p>Farinhas sem glúten são ótimas alternativas para cozinhar e assar. Entre as mais usadas estão as de arroz, milho, amêndoas, grão-de-bico, aveia sem contaminação e alfarroba.</p>

    Farinhas sem glúten são ótimas alternativas para cozinhar e assar. Entre as mais usadas estão as de arroz, milho, amêndoas, grão-de-bico, aveia sem contaminação e alfarroba.

     Foto: Imagem de Vugar Ahmadov por Pixabay
  • <p>A farinha de arroz é leve, neutra e boa para bolos e massas. Já a de milho é excelente para pães, polentas e biscoitos tradicionais em muitas culturas.</p>

    A farinha de arroz é leve, neutra e boa para bolos e massas. Já a de milho é excelente para pães, polentas e biscoitos tradicionais em muitas culturas.

     Foto: Divulgação
  • <p>A farinha de grão-de-bico tem sabor marcante e alto teor de proteína. Pode ser usada em tortas, panquecas e receitas salgadas com boa estrutura.</p>

    A farinha de grão-de-bico tem sabor marcante e alto teor de proteína. Pode ser usada em tortas, panquecas e receitas salgadas com boa estrutura.

     Foto: Divulgação
  • <p>A farinha de amêndoas é rica em gorduras boas e confere umidade a bolos e tortas. É ótima para dietas com restrição de carboidratos.</p>

    A farinha de amêndoas é rica em gorduras boas e confere umidade a bolos e tortas. É ótima para dietas com restrição de carboidratos.

     Foto: Divulgação
  • <p>A farinha de aveia, se certificada sem glúten, é versátil em panquecas, cookies e pães rápidos. Também pode ser usada em vitaminas e mingaus.</p>

    A farinha de aveia, se certificada sem glúten, é versátil em panquecas, cookies e pães rápidos. Também pode ser usada em vitaminas e mingaus.

     Foto: Divulgação
  • <p>Outros alimentos naturalmente sem glúten incluem frutas, vegetais, leguminosas, arroz, carnes frescas, ovos e laticínios sem aditivos. Eles formam a base da alimentação segura.</p>

    Outros alimentos naturalmente sem glúten incluem frutas, vegetais, leguminosas, arroz, carnes frescas, ovos e laticínios sem aditivos. Eles formam a base da alimentação segura.

     Foto: Pixabay/congerdesign
  • <p>É importante não seguir dieta sem glúten sem necessidade médica, pois isso pode limitar nutrientes. O ideal é acompanhamento com nutricionista.</p>

    É importante não seguir dieta sem glúten sem necessidade médica, pois isso pode limitar nutrientes. O ideal é acompanhamento com nutricionista.

     Foto: Imagem de Sidhik Keerantakath por Pixabay
  • <p>Para quem precisa, planejar refeições e fazer substituições conscientes garante variedade e equilíbrio. Há muitos sites e livros com receitas sem glúten deliciosas</p>

    Para quem precisa, planejar refeições e fazer substituições conscientes garante variedade e equilíbrio. Há muitos sites e livros com receitas sem glúten deliciosas

     Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay
  • <p>Com atenção, é possível comer bem e com segurança, mesmo evitando o glúten. O mais importante é respeitar a condição individual e buscar alternativas saudáveis.</p>

    Com atenção, é possível comer bem e com segurança, mesmo evitando o glúten. O mais importante é respeitar a condição individual e buscar alternativas saudáveis.

     Foto: vivienviv0/Pixabay
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