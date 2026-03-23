Alimentos sem glúten são essenciais para certas pessoas: entenda o motivo
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lergia ao trigo, trata-se de uma reação alérgica clássica. Há ainda a sensibilidade ao glúten não celíaca, que pode gerar desconfortos digestivos e outros sintomas, sem envolver alergia ou autoimunidade.
Já na alergia ao trigo, trata-se de uma reação alérgica clássica. Há ainda a sensibilidade ao glúten não celíaca, que pode gerar desconfortos digestivos e outros sintomas, sem envolver alergia ou autoimunidade.
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A doença celíaca é uma condição autoimune em que o glúten danifica o intestino delgado. O único tratamento eficaz é a eliminação total do glúten da dieta.Foto: Imagem gerada por i.a
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Já a sensibilidade ao glúten não celíaca causa sintomas semelhantes, como inchaço, fadiga e dores, mas sem danos intestinais visíveis. Ainda assim, exige restrição alimentar.Foto: Imagem gerada por i.a
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Há também casos de alergia ao trigo, mais raros, mas que podem incluir reações respiratórias ou cutâneas. Nesse caso, é necessário evitar todos os derivados do trigo.Foto: minka pixabay
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Além de atender a esses quadros, uma dieta sem glúten pode beneficiar pessoas com doenças inflamatórias ou distúrbios digestivos, desde que bem orientada.Foto: Miguel Rozsas - wikimedia commons
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Eliminar o glúten requer atenção a rótulos, pois ele pode estar presente em pães, bolos, massas, molhos prontos e até embutidos. Ler os ingredientes é essencial.Foto: Divulgação
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Farinhas sem glúten são ótimas alternativas para cozinhar e assar. Entre as mais usadas estão as de arroz, milho, amêndoas, grão-de-bico, aveia sem contaminação e alfarroba.Foto: Imagem de Vugar Ahmadov por Pixabay
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A farinha de arroz é leve, neutra e boa para bolos e massas. Já a de milho é excelente para pães, polentas e biscoitos tradicionais em muitas culturas.Foto: Divulgação
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A farinha de grão-de-bico tem sabor marcante e alto teor de proteína. Pode ser usada em tortas, panquecas e receitas salgadas com boa estrutura.Foto: Divulgação
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A farinha de amêndoas é rica em gorduras boas e confere umidade a bolos e tortas. É ótima para dietas com restrição de carboidratos.Foto: Divulgação
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A farinha de aveia, se certificada sem glúten, é versátil em panquecas, cookies e pães rápidos. Também pode ser usada em vitaminas e mingaus.Foto: Divulgação
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Outros alimentos naturalmente sem glúten incluem frutas, vegetais, leguminosas, arroz, carnes frescas, ovos e laticínios sem aditivos. Eles formam a base da alimentação segura.Foto: Pixabay/congerdesign
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É importante não seguir dieta sem glúten sem necessidade médica, pois isso pode limitar nutrientes. O ideal é acompanhamento com nutricionista.Foto: Imagem de Sidhik Keerantakath por Pixabay
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Para quem precisa, planejar refeições e fazer substituições conscientes garante variedade e equilíbrio. Há muitos sites e livros com receitas sem glúten deliciosasFoto: Imagem de pixel1 por Pixabay
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Com atenção, é possível comer bem e com segurança, mesmo evitando o glúten. O mais importante é respeitar a condição individual e buscar alternativas saudáveis.Foto: vivienviv0/Pixabay