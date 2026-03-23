Framboesa de Ouro 2026: Rebel Wilson vence como Pior Atriz por “Duro de Casar”
-
Criado em 1981, o “Golden Raspberry Awards”, também conhecido como Razzies ou Framboesa de Ouro, surgiu como uma forma bem-humorada de satirizar os piores do ano. A primeira cerimônia ocorreu na sala de estar do publicitário John J. B. Wilson, após a 53ª edição do Oscar, que ele e seus amigos haviam se reunido para assistir.Foto: Par Lance wikimedia commonS
-
No dia seguinte, eles enviaram à imprensa um comunicado com os principais “vencedores” da noite. Entre os destaques da primeira edição estavam Robert Greenwald, eleito Pior Diretor por “Xanadu”, e “Can’t Stop the Music”, estrelado pelo Village People, premiado como Pior Filme e Pior Roteiro. A repercussão fez a premiação crescer rapidamente.Foto: Divulgação
-
Já no segundo ano, a cerimônia foi realizada em uma mansão em Bel Air e, a partir da quarta edição, passou a ocorrer na véspera do Oscar, o que se mostrou uma estratégia eficaz de marketing. Ao longo dos anos, alguns vencedores entraram na brincadeira e aceitaram os prêmios pessoalmente.Foto: Divulgação
-
Uma das aparições mais marcantes foi a de Halle Berry, eleita Pior Atriz em 2005 por seu papel em “Mulher-Gato”. Durante o discurso, ela segurava o Oscar que havia conquistado três anos antes. Já Sandra Bullock também entrou para a história ao comparecer pessoalmente à cerimônia do Framboesa de Ouro em 2010 para receber o prêmio por “Maluca Paixão” e, na noite seguinte, vencer o Oscar por “Um Sonho Possível”, único de sua carreira.Foto: Divulgação/instagram
-
-
Entretanto, nem todos reagem bem. Sylvester Stallone, por exemplo, é o recordista de indicações e vitórias e já demonstrou incômodo com o prêmio. Ainda assim, os organizadores defendem o sucesso do evento. A seguir, confira quais atrizes venceram o prêmio desde 2016:Foto: Divulgação
-
Dakota Johnson – 2025: a atriz venceu o Framboesa de Ouro de Pior Atriz por “Madame Teia”, longa dirigido por S. J. Clarkson. No filme, que faz parte do universo do Homem-Aranha, Cassandra Webb é uma paramédica com poderes sobrenaturais que se une a outras jovens para enfrentar o vilão principal.Foto: reprodução / madame teia
-
Megan Fox – 2024: foi eleita Pior Atriz por “Johnny e Clyde – Parceiros no Crime”, dirigido por Tom DeNucci. No filme, ela interpreta Alana Hart, dona de um cassino envolvida com crimes e rituais. A história acompanha um casal de assassinos, Johnny e Clyde, que reúne um grupo de criminosos para assaltar um cassino de luxo, enquanto um antigo xerife busca vingança pela morte da filha.Foto: Divulgação
-
-
2023 â?? categoria anulada: a categoria foi cancelada apÃ³s a polÃªmica envolvendo a indicaÃ§Ã£o da jovem Ryan Kiera Armstrong, de 12 anos, por “Chamas da VinganÃ§a”. A organizaÃ§Ã£o retirou a indicaÃ§Ã£o e pediu desculpas, com a declaraÃ§Ã£o de que nenhuma crianÃ§a deve ser indicada.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Jeanna de Waal – 2022: a atriz venceu por “Diana: O Musical”, dirigido por Christopher Ashley, produção lançada como especial da Netflix e filmada antes da estreia oficial na Broadway. No filme, ela interpreta a princesa Diana em uma versão musical de sua vida.Foto: Divulgação
-
Kate Hudson – 2021: Kate Hudson – 2021: a atriz recebeu o prêmio por “Music”, longa dirigido por Sia. Na história, ela interpreta Zu, uma jovem distante da família que precisa assumir a responsabilidade de cuidar da meia-irmã autista, Music.Foto: Divulgação
-
-
Hilary Duff – 2020: foi eleita Pior Atriz por “A Maldição de Sharon Tate”, dirigido por Daniel Farrands. O filme é uma versão ficcional dos assassinatos da família Tate em 1969, e acompanha a atriz Sharon Tate, personagem de Hudson, enquanto ela sofre com premonições de seu assassinato pela família Manson .Foto: Divulgação
-
Melissa McCarthy – 2019: venceu por “Crimes em Happytime” e “Alma da Festa”. No primeiro, dirigido por Brian Henson, interpreta a detetive Connie Edwards em um mundo onde humanos e fantoches coexistem. No segundo, dirigido por Ben Falcone, vive Deanna, uma mulher de meia-idade que volta à universidade após um divórcio.Foto: Divulgação / Warner Bros. Pictures
-
Tyler Perry – 2018: o ator venceu como Pior Atriz ao interpretar Madea em “Boo 2! A Madea Halloween”, filme que ele também dirigiu. Na história, após irem a um acampamento assombrado, Madea, Bam e Hattie precisam fugir quando monstros e outras criaturas passam a persegui-las.Foto: Divulgação
-
-
Rebekah Turner – 2017: recebeu o prêmio por “Os Estados Unidos da Hillary: A História Secreta do Partido Democrata”, filme biográfico dirigido por Dinesh D’Souza, no qual interpreta a personagem-título, Hillary Clinton, ex-primeira-dama dos Estados Unidos e candidata à presidência em 2016.Foto: Divulgação
-
Dakota Johnson – 2016: a atriz venceu pela primeira vez por “Cinquenta Tons de Cinza”, longa dirigido por Sam Taylor-Johnson. No filme, ela interpreta Anastasia Steele, que se envolve com o milionário Christian Grey, personagem de Jamie Dornan. Nesse mesmo ano, ambos venceram na categoria de Pior Dupla ou Elenco.Foto: Divulgação