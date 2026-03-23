Pesquisa alerta sobre emojis inadequados no ambiente de trabalho
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Uma pesquisa do centro de estudos Lokalise revelou que muitos emojis são considerados inadequados para o ambiente corporativo.Foto: Emojisprout emojisprout.com/Unsplash
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O mais rejeitado é o de berinjela, visto como inapropriado por 91% dos entrevistados.Foto: Reprodução/Emojipedia
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Em seguida, os emojis mais inconvenientes são o de cocô, apontado por 82% dos entrevistados, e o de pêssego, com 81%.Foto: Reprodução/EmojiTerra
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Outros símbolos desaprovados incluem o beijo de batom, os pingos de suor, o coração vermelho e o famoso “foguinho”.Foto: Reproduc?a?o/Emojipedia/EmojiTerra
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Outros emojis foram apontados como problemáticos por ofensa ou ambiguidade, como o da caveira, que pode significar “morte” ou “morrendo de rir”.Foto: Reprodução
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Também está nessa categoria de “potencialmente ofensivos” o rosto sorrindo de cabeça para baixo, que pode incluir ironia.Foto: Reprodução
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O tradicional “olhinhos para o lado”, por sua vez, pode ser visto como um olhar desconfiado ou dissimulado.Foto: Reprodução
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No total, 27% dos entrevistados já se sentiram ofendidos por um emoji em mensagens de trabalho, enquanto 65% evitam usá-los por medo de má interpretação.Foto: Florian Pirche/Pixabay
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A pesquisa mostra ainda que 33% das pessoas já usaram emojis para reagir a notícias ruins no trabalho.Foto: Tom Krach/Unsplash
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Além disso, de acordo com o estudo, o WhatsApp é visto como a plataforma onde mais se confunde significado de emojis, seguido por Instagram e Microsoft Teams.Foto: Marcos Paulo Prado/Unsplash
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Os especialistas destacam que há uma clara desconexão geracional na interpretação desses símbolos; o que para uns é um tom de empatia, para outros pode soar pouco profissional ou desdenhoso.Foto: Planet Volume/Unsplash
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Por fim, a pesquisa revelou que 47% dos entrevistados acham que os emojis deveriam ser proibidos nos ambientes de trabalho.Foto: Arlington Research/Unsplash
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Os emojis têm uma história relativamente recente, mas que transformou profundamente a forma como as pessoas se comunicam digitalmente.Foto: Planet Volume/Unsplash
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A origem dos emojis como são conhecidos hoje remonta ao fim da década de 1990, no Japão.Foto: Tom Krac/Unsplash
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Na época, o designer Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de 176 símbolos com o objetivo de facilitar a comunicação em mensagens curtas de celular.Foto: Reprodução/kickstarter
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Esses pequenos Ãcones eram simples, com 12 por 12 pixels, mas conseguiam transmitir emoÃ§Ãµes e ideias de forma rÃ¡pida, o que logo os tornou populares.Foto: ReproduÃ§Ã£o/Kickstarter
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A palavra “emoji” vem do japonês, sendo a junção de “e” (imagem) e “moji” (caractere).Foto: Divulgação/Adobe
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A verdadeira revoluÃ§Ã£o global dos emojis aconteceu quando a Apple, reconhecendo o potencial do mercado japonÃªs, incluiu um teclado de emoji em seu iPhone por padrÃ£o a partir de 2011.Foto: ReproduÃ§Ã£o/Emojipedia
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Hoje, os emojis sÃ£o objeto de estudos acadÃªmicos sobre linguÃstica, sÃ£o usados em campanhas publicitÃ¡rias e atÃ© tÃªm seu prÃ³prio dia mundial, 17 de julho!Foto: Denis Cherkashi/Unsplash
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