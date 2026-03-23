Minions: produção revela detalhes de novo capítulo da franquia de animação
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A prévia também confirmou o elenco de dubladores, que reúne nomes como Allison Janney, Christoph Waltz (foto), Jeff Bridges, Zoey Deutch, Jesse Eisenberg e Trey Parker, além de Bobby Moynihan e Phil LaMarr.
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A prévia também confirmou o elenco de dubladores, que reúne nomes como Allison Janney, Christoph Waltz (foto), Jeff Bridges, Zoey Deutch, Jesse Eisenberg e Trey Parker, além de Bobby Moynihan e Phil LaMarr.Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
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Com estreia prevista para 2 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros, a animação teve seu título oficial confirmado como “Minions e Monstros”.
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Com estreia prevista para 2 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros, a animação teve seu título oficial confirmado como “Minions e Monstros”.Foto: Divulgação
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Embalado pela música “How You Like That”, do grupo Blackpink, o primeiro trailer antecipa uma trama ainda mais agitada para os carismáticos personagens amarelos.
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Embalado pela música “How You Like That”, do grupo Blackpink, o primeiro trailer antecipa uma trama ainda mais agitada para os carismáticos personagens amarelos.Foto: Divulgação
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Junto à divulgação, o estúdio também apresentou o pôster oficial, que reforça o tom fantástico da nova aventura.
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Junto à divulgação, o estúdio também apresentou o pôster oficial, que reforça o tom fantástico da nova aventura.Foto: Divulgação/Illumination
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Ambientada na chamada Era de Ouro de Hollywood, a história acompanha James, um Minion que se diferencia dos demais por seu perfil introspectivo e criativo. Insatisfeito em seguir apenas como parte de uma coletividade subordinada, ele sonha em fazer cinema.
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Ambientada na chamada Era de Ouro de Hollywood, a história acompanha James, um Minion que se diferencia dos demais por seu perfil introspectivo e criativo. Insatisfeito em seguir apenas como parte de uma coletividade subordinada, ele sonha em fazer cinema.Foto: Divulgação
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A franquia Minions nasceu como um desdobramento do sucesso de “Meu Malvado Favorito”, que foi lançado em 2010 e rapidamente se transformou em um dos pilares da animação contemporânea.
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A franquia Minions nasceu como um desdobramento do sucesso de “Meu Malvado Favorito”, que foi lançado em 2010 e rapidamente se transformou em um dos pilares da animação contemporânea.Foto: Divulgação
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Criados pelo estúdio Illumination, os pequenos personagens amarelos surgiram inicialmente como coadjuvantes cômicos do vilão Gru, mas conquistaram o público com seu humor físico, linguagem própria e comportamento caótico.
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Criados pelo estúdio Illumination, os pequenos personagens amarelos surgiram inicialmente como coadjuvantes cômicos do vilão Gru, mas conquistaram o público com seu humor físico, linguagem própria e comportamento caótico.Foto: Divulgação
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O carisma imediato fez com que se tornassem protagonistas de uma linha narrativa própria, ampliando o universo da franquia e consolidando um fenômeno cultural que ultrapassa o cinema.
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O carisma imediato fez com que se tornassem protagonistas de uma linha narrativa própria, ampliando o universo da franquia e consolidando um fenômeno cultural que ultrapassa o cinema.Foto: Divulgação
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O primeiro longa dedicado exclusivamente aos personagens, “Minions”, explorou a origem dessas criaturas, retratadas como seres que existem desde o início da humanidade com o objetivo de servir aos maiores vilões da história.
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O primeiro longa dedicado exclusivamente aos personagens, “Minions”, explorou a origem dessas criaturas, retratadas como seres que existem desde o início da humanidade com o objetivo de servir aos maiores vilões da história.Foto: Divulgação
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O sucesso de bilheteria foi expressivo, colocando entre as animações mais lucrativas de todos os tempos, com mais de US$ 1,1 bilhão mundo afora, tornando-se a primeira a quebrar o domínio Disney/Pixar nesse universo cinematográfico.
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O sucesso de bilheteria foi expressivo, colocando entre as animações mais lucrativas de todos os tempos, com mais de US$ 1,1 bilhão mundo afora, tornando-se a primeira a quebrar o domínio Disney/Pixar nesse universo cinematográfico.Foto: Divulgação
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A continuidade veio com “Minions 2: A Origem de Gru”, de 2022, que aprofundou a conexão entre os Minions e o personagem Gru, explorando sua juventude e os primeiros passos rumo à vilania.
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A continuidade veio com “Minions 2: A Origem de Gru”, de 2022, que aprofundou a conexão entre os Minions e o personagem Gru, explorando sua juventude e os primeiros passos rumo à vilania.Foto: Divulgação
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O longa ampliou o universo narrativo ao introduzir novos personagens e referências à cultura pop dos anos 1970, mantendo o equilíbrio entre ação, comédia e nostalgia. Mais uma vez, o desempenho comercial foi robusto, demonstrando a força da franquia mesmo em um cenário de mudanças no consumo audiovisual.
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O longa ampliou o universo narrativo ao introduzir novos personagens e referências à cultura pop dos anos 1970, mantendo o equilíbrio entre ação, comédia e nostalgia. Mais uma vez, o desempenho comercial foi robusto, demonstrando a força da franquia mesmo em um cenário de mudanças no consumo audiovisual.Foto: Divulgação
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Um dos elementos mais distintivos dos Minions é sua linguagem peculiar, uma mistura de palavras de diversos idiomas com sons inventados, que contribui para o humor universal da série.
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Um dos elementos mais distintivos dos Minions é sua linguagem peculiar, uma mistura de palavras de diversos idiomas com sons inventados, que contribui para o humor universal da série.Foto: Divulgação
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Pierre Coffin (foto) e Chris Renaud, responsáveis pela criação dos Minions, já explicaram que os personagens nasceram a partir de referências variadas do cinema e da televisão. Entre elas estão os Oompa Loompas, conhecidos por trabalharem para Willy Wonka em “A Fantástica Fábrica de Chocolates”.
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Pierre Coffin (foto) e Chris Renaud, responsáveis pela criação dos Minions, já explicaram que os personagens nasceram a partir de referências variadas do cinema e da televisão. Entre elas estão os Oompa Loompas, conhecidos por trabalharem para Willy Wonka em “A Fantástica Fábrica de Chocolates”.Foto: - Divulgação
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Uma curiosidade é que todos os Minions são “meninos”. “Vendo como eles são bobos e estúpidos, eu simplesmente não conseguia imaginar os Minions sendo garotas”, afirmou Pierre Coffin ao “The Wrap”.
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Uma curiosidade é que todos os Minions são “meninos”. “Vendo como eles são bobos e estúpidos, eu simplesmente não conseguia imaginar os Minions sendo garotas”, afirmou Pierre Coffin ao “The Wrap”.Foto: Divulgação
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O impacto da franquia vai além das salas de cinema. Os Minions se tornaram figuras centrais em estratégias de marketing, campanhas publicitárias e uma ampla gama de produtos, de brinquedos a vestuário.
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O impacto da franquia vai além das salas de cinema. Os Minions se tornaram figuras centrais em estratégias de marketing, campanhas publicitárias e uma ampla gama de produtos, de brinquedos a vestuário.Foto: Divulgação
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A presença constante em redes sociais e memes também ajudou a manter os personagens relevantes ao longo dos anos, especialmente entre públicos mais jovens. Esse alcance midiático reforça a capacidade da marca de se reinventar e dialogar com novas gerações.
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A presença constante em redes sociais e memes também ajudou a manter os personagens relevantes ao longo dos anos, especialmente entre públicos mais jovens. Esse alcance midiático reforça a capacidade da marca de se reinventar e dialogar com novas gerações.Foto: Divulgação