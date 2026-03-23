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Atibaia: ‘Capital Nacional do Morango’, cidade se destaca por qualidade de vida

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Redação Flipar
  • <p><span style=O prestígio atual do município se deve em grande parte à qualidade de vida e os indicadores que a colocam com frequência entre as cidades mais seguras do país. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/09-Atibaia.jpg?20260323080653" width="1114" height="626">

    O prestígio atual do município se deve em grande parte à qualidade de vida e os indicadores que a colocam com frequência entre as cidades mais seguras do país. 

     Foto: Jose Reynaldo da Fonseca/Wikimédia Commons
  • <p><span style=No Anuário 2025 das Cidades Mais Seguras do Brasil, o município apareceu na 6ª posição no ranking nacional e a 3ª colocação no estado de São Paulo entre cidades com mais de 100 mil habitantes, com base na taxa de homicídios. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/11-Atibaia.jpg?20260323080654" width="1114" height="626">

    No Anuário 2025 das Cidades Mais Seguras do Brasil, o município apareceu na 6ª posição no ranking nacional e a 3ª colocação no estado de São Paulo entre cidades com mais de 100 mil habitantes, com base na taxa de homicídios. 

     Foto: Jose Reynaldo da Fonseca/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Além disso, a cidade figura como a 26ª cidade mais sustentável do país em levantamento da BrightCities. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/14-Atibaia.jpg?20260323080654" width="1114" height="626">

    Além disso, a cidade figura como a 26ª cidade mais sustentável do país em levantamento da BrightCities. 

     Foto: joao batista Shimoto/Wikimédia Commons
  • <p><span style=O resultado é uma cidade que alia desenvolvimento urbano a um ambiente mais seguro, fator cada vez mais valorizado por famílias e por quem decide migrar das grandes metrópoles em busca de melhor qualidade de vida .

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/17-Atibaia.jpg?20260323080653" width="1114" height="626">

    O resultado é uma cidade que alia desenvolvimento urbano a um ambiente mais seguro, fator cada vez mais valorizado por famílias e por quem decide migrar das grandes metrópoles em busca de melhor qualidade de vida .

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Mas Atibaia não se resume aos bons índices. O município carrega também o título oficial de Capital Nacional do Morango, reconhecimento concedido por lei federal em razão de sua forte tradição agrícola. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/08/strawberries-8177601_1280.jpg?20260323080658" width="1114" height="626">

    Mas Atibaia não se resume aos bons índices. O município carrega também o título oficial de Capital Nacional do Morango, reconhecimento concedido por lei federal em razão de sua forte tradição agrícola. 

     Foto: Imagem de beauty_of_nature por Pixabay
  • <p><span style=A produção da fruta, iniciada ainda na década de 1950 por imigrantes japoneses, tornou-se um dos pilares econômicos e culturais da cidade, ajudando a moldar sua identidade ao longo das décadas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/29-Atibaia.jpg?20260323080656" width="1114" height="626">

    A produção da fruta, iniciada ainda na década de 1950 por imigrantes japoneses, tornou-se um dos pilares econômicos e culturais da cidade, ajudando a moldar sua identidade ao longo das décadas.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Até os dias atuais, o cultivo segue relevante, com técnicas modernas e certificações que colocam a produção local em posição de destaque no estado.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/08/strawberry-6648685_1280.jpg?20260323080657" width="1114" height="626">

    Até os dias atuais, o cultivo segue relevante, com técnicas modernas e certificações que colocam a produção local em posição de destaque no estado.

     Foto: Imagem de Jorge Lujan por Pixabay
  • <p><span style=Essa vocação agrícola também se traduz em eventos tradicionais que movimentam o calendário turístico, como a Festa das Flores e do Morango, que atrai milhares de visitantes todos os anos. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/flores.jpg?20260323080656" width="1114" height="626">

    Essa vocação agrícola também se traduz em eventos tradicionais que movimentam o calendário turístico, como a Festa das Flores e do Morango, que atrai milhares de visitantes todos os anos. 

     Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
  • <p><span style=Outro ponto que chama atenção é o perfil geográfico e climático de Atibaia. Classificada como estância climática, a cidade apresenta temperaturas mais amenas e boa qualidade do ar, fatores que reforçam seu apelo como destino de descanso e moradia. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/16-Atibaia.jpg?20260323080656" width="1114" height="626">

    Outro ponto que chama atenção é o perfil geográfico e climático de Atibaia. Classificada como estância climática, a cidade apresenta temperaturas mais amenas e boa qualidade do ar, fatores que reforçam seu apelo como destino de descanso e moradia. 

     Foto: Reprodução do Flickr Débora Aquelarde
  • <p><span style=Cercada por áreas verdes e relevo montanhoso, oferece paisagens que contrastam com o ritmo acelerado da capital, favorecendo atividades ao ar livre e o turismo ecológico .

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/23-Atibaia.jpg?20260323080703" width="1114" height="626">

    Cercada por áreas verdes e relevo montanhoso, oferece paisagens que contrastam com o ritmo acelerado da capital, favorecendo atividades ao ar livre e o turismo ecológico .

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Visão da Cidade
  • <p><span style=Do ponto de vista econômico, Atibaia apresenta uma estrutura diversificada, que vai além da agricultura. Setores como comércio, serviços e indústria têm peso relevante, contribuindo para a geração de empregos e para o crescimento regional. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/24-Atibaia.jpg?20260323080658" width="1114" height="626">

    Do ponto de vista econômico, Atibaia apresenta uma estrutura diversificada, que vai além da agricultura. Setores como comércio, serviços e indústria têm peso relevante, contribuindo para a geração de empregos e para o crescimento regional. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Visão da Cidade
  • <p><span style=Entre os principais cartões-postais de Atibaia está a Pedra Grande, formação rochosa que se tornou símbolo da cidade e um dos destinos mais procurados por turistas e praticantes de esportes de aventura.

     

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/07-Atibaia.jpg?20260323080703" width="1114" height="626">

    Entre os principais cartões-postais de Atibaia está a Pedra Grande, formação rochosa que se tornou símbolo da cidade e um dos destinos mais procurados por turistas e praticantes de esportes de aventura.

     

     Foto: Álvaro Menezes/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Com mais de 1.400 metros de altitude, o local oferece uma vista panorâmica privilegiada da região, sendo ideal para atividades como voo livre, trilhas e contemplação da natureza. A infraestrutura de acesso relativamente facilitada contribui para o fluxo constante de visitantes ao longo do ano.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/08-Atibaia.jpg?20260323080659" width="1114" height="626">

    Com mais de 1.400 metros de altitude, o local oferece uma vista panorâmica privilegiada da região, sendo ideal para atividades como voo livre, trilhas e contemplação da natureza. A infraestrutura de acesso relativamente facilitada contribui para o fluxo constante de visitantes ao longo do ano.

     Foto: Géder Abrahão/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Outro ponto de destaque é o Parque Edmundo Zanoni, área verde que combina lazer, cultura e tradição. O espaço abriga o Museu de História Natural, lagos, jardins e pavilhões onde são realizados eventos importantes, como a tradicional Festa das Flores e do Morango. Frequentado tanto por moradores quanto por turistas, o parque funciona como um dos principais polos de convivência e turismo da cidade.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/04-Atibaia.jpg?20260323080659" width="1114" height="626">

    Outro ponto de destaque é o Parque Edmundo Zanoni, área verde que combina lazer, cultura e tradição. O espaço abriga o Museu de História Natural, lagos, jardins e pavilhões onde são realizados eventos importantes, como a tradicional Festa das Flores e do Morango. Frequentado tanto por moradores quanto por turistas, o parque funciona como um dos principais polos de convivência e turismo da cidade.

     Foto: Mike Peel/Wikimédia Commons
  • <p><span style=A religiosidade e a arquitetura histórica também têm espaço na paisagem urbana, como exemplifica a Igreja Matriz de São João Batista, localizada no centro. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/03-Atibaia.jpg?20260323080705" width="1114" height="626">

    A religiosidade e a arquitetura histórica também têm espaço na paisagem urbana, como exemplifica a Igreja Matriz de São João Batista, localizada no centro. 

     Foto: Divulgação
  • <p>O <span class=Casarão Júlia Ferraz é um dos marcos históricos de Atibaia, preservando a arquitetura do século XIX e revelando aspectos do período colonial e do desenvolvimento urbano da cidade.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/12-Atibaia.jpg?20260323080700" width="1114" height="626">

    O Casarão Júlia Ferraz é um dos marcos históricos de Atibaia, preservando a arquitetura do século XIX e revelando aspectos do período colonial e do desenvolvimento urbano da cidade.

     Foto: Sintegrity /Wikimédia Commons
  • <p><span style=Outro ponto de destaque de Atibaia é a presença do Radiobservatório do Itapetinga, importante centro de pesquisa científica dedicado à radioastronomia, operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Atibaia.jpg?20260323080705" width="1114" height="626">

    Outro ponto de destaque de Atibaia é a presença do Radiobservatório do Itapetinga, importante centro de pesquisa científica dedicado à radioastronomia, operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

     Foto: Sturm/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Essa cojunção de fatores, entre segurança, qualidade ambiental e potencial turístico, fazem Atibaia aparecer frequentemente como um dos melhores lugares para viver no interior paulista.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/25-Atibaia.jpg?20260323080701" width="1114" height="626">

    Essa cojunção de fatores, entre segurança, qualidade ambiental e potencial turístico, fazem Atibaia aparecer frequentemente como um dos melhores lugares para viver no interior paulista.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Visão da Cidade
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