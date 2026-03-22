Incríveis ciclovias pelo mundo
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O ato de andar de bicicleta é indicado para pessoas de qualquer idade pois ajuda a manter a forma e auxilia a respiração, além de beneficiar a mente.
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O ato de andar de bicicleta é indicado para pessoas de qualquer idade pois ajuda a manter a forma e auxilia a respiração, além de beneficiar a mente.Foto: pasja1000/Pixabay
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Nem todos os lugares têm boas ciclovias, mas alguns países, como Holanda e Dinamarca, mantêm malhas de alta qualidade para quem quer se deslocar usando a bicicleta. Uma inspiração!Foto: faris hamza pixabay
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Na Holanda, a malha cicloviária alcança um total de 32 mil km. A bicicleta faz parte da rotina dos cidadãos. Na Dinamarca, 12 mil km de ciclovias facilitam a mobilidade urbana e atraem os ciclistas para trilhas em ambientes naturais de rara beleza.Foto: Reprodução do site hypeness.com.br
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Além das ciclovias tradicionais, existem vias incríveis, especialmente destinadas aos ciclistas, tanto no dia a dia como para o chamado cicloturismo. Veja algumas das mais impressionantes do mundo!Foto: rudy and peter skitterians pixabay
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Ciclovia de Rottnest Island (Austrália) – Tem 22 km e fica à beira de praias paradisíacas, na Ilha de Rottnest. Carros não são permitidos no local, o que favorece ainda mais a prática do ciclismo e as caminhadas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Yohan Totting
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Ciclovia do Rio Reno (Alemanha, Suíça, França e Holanda) – São mais de 1.200 km passando pelos quatro países e cruzando trechos espetaculares – sendo 9 Patrimônios Culturais da Unesco.Foto: Reprodução do site pxfuel.com/pt/free-photo-oxrdh
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Ciclovia Brilhante (Holanda) – Fica na cidade de Eindhoven, ao sul da capital Amsterdã, e brilha no escuro. A ciclovia foi inspirada no quadro “Noite Estrelada”, do pintor holandês Van Gogh. O efeito é provocado por milhares de lâmpadas de LED, no tom azulado das estrelas.Foto: Reprodução do site redbull.com/br-pt Criador descohecido
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Ciclovia do Caminho de Santiago de Compostela (Espanha) – Essa rota de peregrinação é Patrimônio Mundial da Unesco e tem sido percorrida há 12 séculos. São 748 km. Muitos caminham, mas outros tantos preferem pedalar.Foto: Reprodução do site redbull.com/br-pt Criador Desconhecido
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Ciclotúnel de San Sebastian (Espanha) – Esse antigo túnel ferroviário foi transformando no maior túnel para ciclismo no mundo. Ele também tem uma utilidade prática: liga dois bairros que antes eram inacessíveis de forma direta.Foto: Reprodução do Youtube Canal Jessica Diamond
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Ciclovia Suspensa Hovenring (Holanda)- Mais uma ciclovia importante em Eindhoven. Inaugurada em junho de 2012, é uma rotatória em que os ciclistas seguem o percurso pela malha cicloviária sem interrupções. E ajuda a descongestionar o trânsito, já que os ciclistas têm preferência.Foto: Reprodução do Youtube Canal WeDrone
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Ciclovia Suspensa de Copenhague (Dinamarca) – Chamada de Cykelslangen (serpente das bicicletas), liga a ponte Dybbolsbro à ponte Bryggebro. Com isso, os cicilistas não precisaram mais subir com as bicicletas até as pontes. Foi inaugurada em junho de 2014.Foto: Reprodução do Youtube Canal ClassicCopenhagen
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Ciclovia de Xiamen (China) – O mesmo escritório que projetou a ciclovia suspensa de Copenhague assinou o projeto de uma ciclovia suspensa de 8 km em Xiamen, na China. A pista tem 13 conexões com outros sistemas de transporte facilitando os deslocamentos da população.Foto: Reprodução do Youtube Canal CIFRAS TV
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Ciclovia Vennbahn (Luxemburgo, Bélgica e Alemanha) – Liga Aaachen, na Alemanha, a Troisvierges, em Luxemburgo, passando pela Bélgica. Atravessa esses três países num percurso que passa por castelos medievais e paisagens de natureza exuberante.Foto: Reprodução de vídeo do site rtp.pt/noticias/mundo
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Ciclovia Avenue Verte (Inglaterra e França) – Essa ciclovia faz a ligação direta entre Londres e Paris para os amantes das pedaladas, com uma interrupção para a travessia do Canal da Mancha por ferryboat. Foi criada em 2012 para os Jogos Olímpicos.Foto: Guillaume de clermont 60 - Wikimédia Commons Delmottte - Wikimédfia Commons
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Ciclovia Alta Via dei Monti Liguri (Itália) – Fica na região da Ligúria, no norte do país, e abrange trechos de montanhas e florestas, incluindo a cidade portuária de Gênova.Foto: Reprodução do Youtube Canal Nikola Gereci
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Ciclovia Carretera Austral (Chile) – É uma rodovia no sul clileno, com 1.240 km entre Puerto Montt e Villa O’Higgins. Embora funcione como ciclovia, há trechos que precisam ser complementados por balsas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Colecionando Aventuras
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Ciclovia Rota dos Sete Lagos (Argentina) – É um trecho da Rota 40 que margeia lagos cristalinos no norte da Patagônia. Liga as cidades de San Martin de los Andes e Villa La Angostura.Foto: Albasmalko - Wikimédia Commons
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Ciclovia Otago Central Rail Trail (Nova Zelândia) – Corta a Cordilheira Escarpada que separa os Vales de Manuherikia e Ida. Inclui o viaduto Poolburn, de 37m de altura, dois túneis e uma ponte, passando por paisagens entre Auripo e Clyde.Foto: Grutness - Wikimédia Commons
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Ciclovia do Rio Danúbio (Alemanha e Áustria) – Embora atravesse uma região montanhosa, a ciclovia foi projetada para ser plana. Atravessa parques, vilas, cidades medievais, passando perto de mosteiros e igrejas seculares e pelas capitais: Viena, Bratislava e Budapeste.Foto: Reprodução do Youtube Canal Jardel John
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Ciclovia Trilha do Colorado (EUA) – O Colorado tem vários trilhas e uma das mais procuradas é em Summit County, em meio às montandas rochosas do centro-oeste americano. Uma paisagem de tirar o fôlego.Foto: Reprodução do site ladobviagem.com.br
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Ciclovia Solar (Coreia do Sul) – Tem este nome por causa de painéis solares instalados ao longo do percurso de 32 km, entre as cidades de Daejeon e Sejong.Foto: reprodução youtube
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Ciclovia Solar (Holanda) – Mas a primeira ciclovia solar foi a da Holanda. Fica em Krommenie, a noroeste de Amsterdã, e inovou ao prover energia para a cidade. Ao receberem a luz solar, painéis de concreto com células fotovoltaicas de vidro geram energia usada pela população.Foto: Reprodução do site hypeness.com.br
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