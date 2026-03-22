Úteis e práticas: conheça as normas para películas de carros e evite multas
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O motorista que dirigir o carro com película fora do padrão perde cinco pontos na carteira, pois a infração é considerada gravíssima. E ainda precisa pagar multa de R$ 195, 23.Foto: @ jcomp por freepik
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Se o veículo que estiver com película fora do padrão pode ficar retido pelo agente de trânsito até a regularização. As regras atuais estão em vigor em todo o Brasil desde janeiro de 2023.Foto: Divulgação
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Películas que já haviam sido colocadas anteriormente, mais escuras do que o percentual exigido, tiveram que ser trocadas.Foto: Reprodução de TV
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De acordo com as normas vigentes do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), especialmente a Resolução nº 960/2022, em vigor desde 2023, a transmitância luminosa dos vidros considerados essenciais à dirigibilidade — como o para-brisa e os vidros laterais dianteiros — não pode ser inferior a 70%.Foto: Reprodução de TV
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Antes dessa atualização, a legislação previa percentuais distintos, podendo o para-brisa exigir cerca de 75% de transparência, enquanto os vidros laterais dianteiros já admitiam 70%. Com a norma atual, houve a padronização do limite mínimo em 70% para ambos, simplificando a regra e mantendo as condições adequadas de visibilidade e segurança.Foto: Reprodução de TV
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É importante verificar se a película apresenta bolhas ou outros danos. Caso isso ocorra, recomenda-se o reparo ou a substituição, já que imperfeições podem comprometer a visibilidade e gerar autuação. Oficinas especializadas costumam indicar a troca periódica, em média a cada três anos, para evitar esse tipo de problema.Foto: Reprodução de TV
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As películas automotivas podem contribuir para a segurança do veículo, ao dificultar a visualização do interior e, em alguns casos, aumentar a resistência dos vidros contra impactos. Além disso, ajudam a reduzir a entrada de calor e a bloquear parte dos raios ultravioleta (UV), trazendo mais conforto aos ocupantes.Foto: Reprodução de TV
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Películas mais espessas, conhecidas como de segurança, também podem ajudar a reduzir o estilhaçamento dos vidros em caso de acidente, ao manter os fragmentos presos à película.Foto: Reprodução de TV
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Conselho Nacional de Trânsito.
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No entanto, a transparência é limitada por lei, justamente para garantir que a visibilidade do motorista não seja comprometida, conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito.Foto: Divulgação
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As películas automotivas podem variar entre opções mais leves, voltadas à estética e privacidade; de alta performance, que ajudam na redução do calor; e as de segurança, que podem dificultar ações como furtos e vandalismo.Foto: Divulgação
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Conselho Nacional de Trânsito.
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Além de respeitar os limites de transparência, o motorista deve verificar se a película possui selo com a indicação do percentual, que deve estar visível para fiscalização, conforme normas do Conselho Nacional de Trânsito.Foto:
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Caso seja flagrada irregularidade, o veículo pode ser retido até a devida regularização. Em alguns casos, o condutor pode ser orientado a corrigir o problema e apresentar o carro para vistoria posteriormente. Se a situação não for regularizada, o veículo pode ser removido em uma nova abordagem.Foto: Freepik