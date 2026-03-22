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Animais

Animais que fazem casulos: tipos e funções na natureza

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Redação Flipar
  • <p>Bicho-da-Seda (Bombyx mori) – A lagarta secreta fios de seda e forma um casulo para a fase de pupa. Esse casulo é usado na produção comercial de seda. Ele protege o inseto enquanto ele se transforma em mariposa.</p>

    Bicho-da-Seda (Bombyx mori) – A lagarta secreta fios de seda e forma um casulo para a fase de pupa. Esse casulo é usado na produção comercial de seda. Ele protege o inseto enquanto ele se transforma em mariposa.

     Foto: Fastily wikimedia commons
  • <p>O bicho-da-seda é um inseto domesticado e criado para a produção de seda. Originário da China, habita locais controlados por humanos. Sua expectativa de vida é de cerca de 2 meses.</p>

    O bicho-da-seda é um inseto domesticado e criado para a produção de seda. Originário da China, habita locais controlados por humanos. Sua expectativa de vida é de cerca de 2 meses.

     Foto: Zivya - wikimedia commons
  • <p>Mariposa Atlas (Attacus atlas) – Suas lagartas produzem um casulo de seda resistente, pendurado em galhos. Dentro dele, ocorre a metamorfose para a fase adulta. O casulo protege contra predadores e condições adversas. Na foto, o inseto saindo do casulo.</p>

    Mariposa Atlas (Attacus atlas) – Suas lagartas produzem um casulo de seda resistente, pendurado em galhos. Dentro dele, ocorre a metamorfose para a fase adulta. O casulo protege contra predadores e condições adversas. Na foto, o inseto saindo do casulo.

     Foto: Sachin Palkar wikimedia commons
  • <p>A mariposa Atlas é uma das maiores do mundo, com até 30 cm de envergadura. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático. Seu ciclo de vida dura de 1 a 2 meses</p>

    A mariposa Atlas é uma das maiores do mundo, com até 30 cm de envergadura. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático. Seu ciclo de vida dura de 1 a 2 meses

     Foto: Chiara Renso wikimedia commons
  • <p>Taturana (Lonomia obliqua) – Forma um casulo no solo ou em folhas secas antes da fase adulta. O casulo protege contra predadores enquanto a lagarta vira mariposa. Sua seda é resistente e bem camuflada.</p>

    Taturana (Lonomia obliqua) – Forma um casulo no solo ou em folhas secas antes da fase adulta. O casulo protege contra predadores enquanto a lagarta vira mariposa. Sua seda é resistente e bem camuflada.

     Foto: domínio público
  • <p>É uma mariposa venenosa encontrada no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste. As lagartas possuem cerdas urticantes que podem ser letais. Elas têm hábitos gregários, se juntam umas às outras em colônia. Sua vida adulta dura cerca de uma semana.</p>

    É uma mariposa venenosa encontrada no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste. As lagartas possuem cerdas urticantes que podem ser letais. Elas têm hábitos gregários, se juntam umas às outras em colônia. Sua vida adulta dura cerca de uma semana.

     Foto: domínio público
  • <p>Borboleta Monarca (Danaus plexippus) – Forma um casulo esverdeado e dourado na fase de pupa. Esse envoltório rígido protege contra predadores e intempéries. Após dias, a borboleta emerge pronta para voar.</p>

    Borboleta Monarca (Danaus plexippus) – Forma um casulo esverdeado e dourado na fase de pupa. Esse envoltório rígido protege contra predadores e intempéries. Após dias, a borboleta emerge pronta para voar.

     Foto: divulgação redes sociais Fabiano Ignacio
  • <p>É famosa por suas migrações de milhares de quilômetros entre os EUA e o México. Vive em campos e florestas, alimentando-se de néctar. Sua vida média varia de algumas semanas a 8 meses.</p>

    É famosa por suas migrações de milhares de quilômetros entre os EUA e o México. Vive em campos e florestas, alimentando-se de néctar. Sua vida média varia de algumas semanas a 8 meses.

     Foto: commons wikimedia
  • <p>Aranha-de-Jardim (Argiope aurantia) – Constrói casulos de seda para seus ovos, fixando-os em folhas ou galhos. Esses casulos protegem os ovos de predadores e do clima. As crias eclodem em semanas, permanecendo abrigadas até a dispersão.</p>

    Aranha-de-Jardim (Argiope aurantia) – Constrói casulos de seda para seus ovos, fixando-os em folhas ou galhos. Esses casulos protegem os ovos de predadores e do clima. As crias eclodem em semanas, permanecendo abrigadas até a dispersão.

     Foto: Hamon jp - wikimedia commons
  • <p>Essa aranha é comum na América do Norte e América do Sul. Vive em jardins e campos, construindo teias elaboradas. Sua expectativa de vida é de cerca de um ano.</p>

    Essa aranha é comum na América do Norte e América do Sul. Vive em jardins e campos, construindo teias elaboradas. Sua expectativa de vida é de cerca de um ano.

     Foto: VijghenPh wikimedia commons
  • <p>Bicho-pau (Clonopsis gallica) – Constrói pequenos casulos subterrâneos para seus ovos. O casulo protege contra predadores e variações climáticas. Os filhotes emergem após meses, parecendo miniaturas dos adultos.</p>

    Bicho-pau (Clonopsis gallica) – Constrói pequenos casulos subterrâneos para seus ovos. O casulo protege contra predadores e variações climáticas. Os filhotes emergem após meses, parecendo miniaturas dos adultos.

     Foto: Drägüs wikimedia commons
  • <p>O bicho-pau é um inseto mimético que imita galhos para se camuflar. Vive em florestas e matas tropicais ao redor do mundo. Pode viver de 1 a 3 anos.</p>

    O bicho-pau é um inseto mimético que imita galhos para se camuflar. Vive em florestas e matas tropicais ao redor do mundo. Pode viver de 1 a 3 anos.

     Foto: Frank Vassen wikimedia commons
  • <p>É um molusco terrestre de grande porte, chegando a 20 cm de comprimento. Originário da África, se espalhou pelo mundo como praga. Vive entre 3 e 5 anos</p>

    É um molusco terrestre de grande porte, chegando a 20 cm de comprimento. Originário da África, se espalhou pelo mundo como praga. Vive entre 3 e 5 anos

     Foto: Ahoerstemeier wikimedia commons
  • <p>Peixe-Ánabas (Anabas testudineus) – Constrói casulos de muco para sobreviver fora d’água por curtos períodos. Isso ajuda na retenção de umidade enquanto se desloca em terra. Essa habilidade é útil para buscar novos habitats.</p>

    Peixe-Ánabas (Anabas testudineus) – Constrói casulos de muco para sobreviver fora d’água por curtos períodos. Isso ajuda na retenção de umidade enquanto se desloca em terra. Essa habilidade é útil para buscar novos habitats.

     Foto: Xufanc - wikimedia commons
  • <p>É um peixe que pode respirar ar e se mover em solo úmido. Habita pântanos e rios na Ásia tropical. Sua expectativa de vida é de até 10 anos.</p>

    É um peixe que pode respirar ar e se mover em solo úmido. Habita pântanos e rios na Ásia tropical. Sua expectativa de vida é de até 10 anos.

     Foto: Abu Hamas wikimedia commons
  • <p>Lagarta do Mandruvá (Erinnyis ello) – Faz um casulo subterrâneo com terra e seda. O casulo protege a pupa até a emergência da mariposa. Esse processo pode durar semanas ou meses.</p>

    Lagarta do Mandruvá (Erinnyis ello) – Faz um casulo subterrâneo com terra e seda. O casulo protege a pupa até a emergência da mariposa. Esse processo pode durar semanas ou meses.

     Foto: José Roberto Peruca wikimedia commons
  • <p>É uma mariposa comum na América do Sul e Central. Suas lagartas são grandes e se alimentam de plantas diversas. Sua vida adulta dura poucas semanas.</p>

    É uma mariposa comum na América do Sul e Central. Suas lagartas são grandes e se alimentam de plantas diversas. Sua vida adulta dura poucas semanas.

     Foto: Didier Descouens wikimedia commons
  • <p>Abelha-Corta-Folha (Megachile spp.) – Constrói casulos de folhas cortadas para suas larvas. Esses casulos protegem os filhotes até que se desenvolvam. Cada casulo contém alimento para o crescimento da larva.</p>

    Abelha-Corta-Folha (Megachile spp.) – Constrói casulos de folhas cortadas para suas larvas. Esses casulos protegem os filhotes até que se desenvolvam. Cada casulo contém alimento para o crescimento da larva.

     Foto: Sam Droege wikimedia commons
  • <p>São abelhas solitárias que polinizam flores. Vivem em ambientes variados, como campos e jardins. Sua expectativa de vida é de poucos meses.</p>

    São abelhas solitárias que polinizam flores. Vivem em ambientes variados, como campos e jardins. Sua expectativa de vida é de poucos meses.

     Foto: Bob Peterson wikimedia commons
  • <p>Besouro-Heremita (Osmoderma eremita) – Faz um casulo de madeira triturada dentro de troncos ocos. O casulo protege a larva enquanto ocorre a metamorfose. Esse processo pode levar até três anos.</p>

    Besouro-Heremita (Osmoderma eremita) – Faz um casulo de madeira triturada dentro de troncos ocos. O casulo protege a larva enquanto ocorre a metamorfose. Esse processo pode levar até três anos.

     Foto: Magne Flåten - wikimedia commons
  • <p>É um besouro raro que vive em florestas antigas da Europa. Alimenta-se de madeira em decomposição. Pode viver até 5 anos.</p>

    É um besouro raro que vive em florestas antigas da Europa. Alimenta-se de madeira em decomposição. Pode viver até 5 anos.

     Foto: domínio público
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