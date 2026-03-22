Alquimistas, magos e místicos mais famosos do mundo
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Merlin (Reino Unido) – O mago mais icônico da cultura ocidental. Figura-chave das lendas do Rei Arthur, é descrito como conselheiro do rei, dotado de poderes de profecia e transformação. Um sábio místico que guia Arthur na formação do reino de Camelot.Foto: Imagem de Jean-François FAGEOL por Pixabay
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Morgana Le Fay (Lendas Arturianas) – Também presente nessa fantasia, é uma poderosa feiticeira e meia-irmã do Rei Arthur. Em várias versões da história, ela começa como uma aliada de Arthur, mas se torna sua inimiga, associada a tramas para derrubar o reino. Personagem complexa, que combina conhecimento místico e ambição.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Gandalf (Literatura / Mitologia Nórdica) – Mago do universo de O Senhor dos Anéis, criado por J.R.R. Tolkien. Inspirado em figuras da mitologia nórdica, ele é sábio e corajoso, encarregado de proteger a Terra Média do mal. Lidera e inspira outros personagens, sempre aparecendo no momento certo para combater as forças sombrias.Foto: Divulgação
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Circe (Mitologia Grega) – Feiticeira poderosa que vive na ilha de Ea. Famosa por suas habilidades de transformar humanos em animais, como na obra “Odisseia” de Homero, onde transforma os homens de Ulisses em porcos. Circe simboliza o poder mágico feminino, combinando feitiçaria e habilidades de manipulação.Foto: Reprodução da pintura de John William Waterhouse.
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Simon Magus (Cristianismo Primitivo) – Simão, o Mago, foi uma figura que, segundo a Bíblia, era mágico ou feiticeiro da Samaria. Ele se converteu ao cristianismo, mas é conhecido por tentar comprar o poder dos apóstolos para fazer milagres, levando à criação do termo “simonia”, referente ao comércio de bens espirituais.Foto: Reprodução do Youtube
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Zaratustra (Zoroastrismo) – Também chamado de Zoroastro, foi o profeta fundador do zoroastrismo na Pérsia Antiga e é considerado um mestre espiritual. Embora não seja um “mago” em um sentido fantástico, teve papel crucial no desenvolvimento de ideias sobre o dualismo entre o bem e o mal, influenciando a cultura religiosa e mágica na Ásia.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Druidas (Mitologia Celta) – Sacerdotes, curandeiros e conselheiros nas sociedades celtas antigas. Associados ao conhecimento dos mistérios da natureza e de rituais religiosos. Embora não fossem “magos” no sentido moderno, são vistos como figuras com sabedoria e habilidades místicas.Foto: Museu Nacional do País de Gales
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Fausto (Literatura Alemã) – Figura literária famosa, protagonista da obra “Fausto” de Johann Wolfgang von Goethe. Ele é um estudioso que faz um pacto com o demônio Mefistófeles, trocando sua alma por conhecimento e poder sobrenatural. Fausto representa o desejo humano pelo saber ilimitado e o custo da ambição desmedida.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Thoth (Mitologia Egípcia) – Deus da sabedoria, magia, escrita e conhecimento. Embora seja mais um deus do que um mago, é frequentemente retratado como uma figura que detém e ensina mistérios e práticas mágicas. Os sacerdotes egípcios que praticavam magia e alquimia muitas vezes se inspiravam em Thoth, associado ao conhecimento dos mistérios do universo.Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
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Aleister Crowley (Ocultismo Moderno) – Ocultista britÃ¢nico do sÃ©culo XX, fundador da religiÃ£o de Thelema. Ele se autointitulava â??A Grande Bestaâ? e escreveu extensivamente sobre rituais de magia, astrologia e misticismo. Crowley Ã© uma figura controversa, mas influente no ocultismo moderno, inspirando vÃ¡rias prÃ¡ticas esotÃ©ricas atÃ© hoje.Foto: DomÃnio PÃºblico/WikimiÃ©dia Commons
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Paracelso (Alquimia e Medicina Medieval) – Alquimista, médico e astrólogo suíço-alemão do século XVI. Famoso pelo trabalho com medicamentos e pela criação de teorias alquímicas, relacionando substâncias químicas com a cura de doenças. Paracelso acreditava que a magia e a ciência estavam interligadas e que o conhecimento dos elementos poderia ajudar a transformar e curar o corpo.Foto: domínio Público/Wikimédia Commons
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John Dee (História da Inglaterra)Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
– Matemático, astrônomo, astrólogo e conselheiro da rainha Elizabeth I no século XVI. Estudou alquimia e magia e acreditava na comunicação com anjos para desvendar segredos divinos. Famoso no ocultismo, influenciou práticas místicas e esotéricas em toda a Europa.
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Rasputin (História da Rússia) – Embora não seja um “mago” no sentido estrito, Rasputin é frequentemente lembrado como uma figura mística e misteriosa da Rússia. Conhecido por seu papel próximo à família imperial no início do século XX, foi descrito como curandeiro e profeta, mas com influência perigosa sobre o czar e a czarina.Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
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