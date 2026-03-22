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Ponte brasileira está entre as maiores do mundo

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Redação Flipar
  • <p>15º – A Ponte Rio-Niterói, na região metropolitana do RJ , representa o Brasil na lista. Inaugurada em 1974, tem 13,3 quilômetros de extensão e é a maior ponte da América Latina.</p>

    15º – A Ponte Rio-Niterói, na região metropolitana do RJ , representa o Brasil na lista. Inaugurada em 1974, tem 13,3 quilômetros de extensão e é a maior ponte da América Latina.

     Foto: Mario Roberto Duran Ortiz Mariordo - Wikimédia Commons
  • <p>Ela cruza a Baía de Guanabara, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O nome oficial é Presidente Costa e Silva, em homenagem ao presidente da época que deu a ordem para a construção da estrutura, Arthur da Costa e Silva.</p>

    Ela cruza a Baía de Guanabara, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O nome oficial é Presidente Costa e Silva, em homenagem ao presidente da época que deu a ordem para a construção da estrutura, Arthur da Costa e Silva.

     Foto: Mario Roberto Duran Ortiz Mariordo - Wikimédia Commons
  • <p>14º – A Ponte Penang fica localizada na Malásia e foi inaugurada em 1985. Com 13,5 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte do país.</p>

    14º – A Ponte Penang fica localizada na Malásia e foi inaugurada em 1985. Com 13,5 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte do país.

     Foto: Bauinghel wikimedia commons
  • <p>Ela é uma ponte rodoviária que liga Georgetown, na ilha de Penang, à parte continental do território malaio.</p>

    Ela é uma ponte rodoviária que liga Georgetown, na ilha de Penang, à parte continental do território malaio.

     Foto: Shoestring wikimedia commons
  • <p>13º- A Ponte Vasco da Gama fica localizada em Portugal e foi inaugurada em 1998. Com 17 quilômetros de extensão, é a segunda maior ponte da Europa.</p>

    13º- A Ponte Vasco da Gama fica localizada em Portugal e foi inaugurada em 1998. Com 17 quilômetros de extensão, é a segunda maior ponte da Europa.

     Foto: Till Niermann wikimedia commons
  • <p>Ela liga os distritos de Setúbal e Lisboa, passando sobre o rio Tejo. Mais de três mil operários fizeram parte da sua construção.</p>

    Ela liga os distritos de Setúbal e Lisboa, passando sobre o rio Tejo. Mais de três mil operários fizeram parte da sua construção.

     Foto: Paulo Juntas wikimedia commons
  • <p>11º- A Ponte do Rei Fahd, que fica localizada na Arábia Saudita e Bahrein, foi inaugurada em 1986. Ela possui 25 quilômetros de extensão.</p>

    11º- A Ponte do Rei Fahd, que fica localizada na Arábia Saudita e Bahrein, foi inaugurada em 1986. Ela possui 25 quilômetros de extensão.

     Foto: Greens n cornbread wikimedia commons
  • <p>Ela possui quatro pistas sustentadas por 147 mil toneladas de aço que passam sobre o golfo Pérsico.</p>

    Ela possui quatro pistas sustentadas por 147 mil toneladas de aço que passam sobre o golfo Pérsico.

     Foto: Divulgação Facebook
  • <p>10º- A Ponte Atchafalaya Basin fica localizada nos Estados Unidos e foi inaugurada em 1973. Ela possui 29,3 quilômetros de extensão.</p>

    10º- A Ponte Atchafalaya Basin fica localizada nos Estados Unidos e foi inaugurada em 1973. Ela possui 29,3 quilômetros de extensão.

     Foto: wikimedia commons
  • <p>São duas pontes paralelas que passam por cima do enorme pântano na bacia do rio Atchafalaya, ligando as cidades de Lafayette e Baton Rouge, no estado da Louisiana.</p>

    São duas pontes paralelas que passam por cima do enorme pântano na bacia do rio Atchafalaya, ligando as cidades de Lafayette e Baton Rouge, no estado da Louisiana.

     Foto: Lcaraccioli - wikimedia commons
  • <p>9º- A Ponte de Donghai fica na China e foi inaugurada em 2005. Ela possui 32,5 quilômetros de extensão e é uma das maiores pontes sobre o mar do mundo.</p>

    9º- A Ponte de Donghai fica na China e foi inaugurada em 2005. Ela possui 32,5 quilômetros de extensão e é uma das maiores pontes sobre o mar do mundo.

     Foto: :Zhang 2008 wikimedia commons
  • <p>Ela liga Xangai, a maior cidade da China, ao porto de águas profundas de Yangshan, localizado na província costeira de Zhejiang.</p>

    Ela liga Xangai, a maior cidade da China, ao porto de águas profundas de Yangshan, localizado na província costeira de Zhejiang.

     Foto: Bru216 wikimedia commons
  • <p>8º- A Ponte de Runyangtambém fica na China e foi inaugurada em 2005. Ela possui 35,6 quilômetros de extensão.</p>

    8º- A Ponte de Runyangtambém fica na China e foi inaugurada em 2005. Ela possui 35,6 quilômetros de extensão.

     Foto: Voyager wikimedia commons
  • <p>Localizada em Nanjing, capital província de Jiangsu, a Ponte de Runyang cruza o rio Yangtzé. Trata-se de uma ponte estaiada – suspensa por cabos, construída para servir de autoestrada.</p>

    Localizada em Nanjing, capital província de Jiangsu, a Ponte de Runyang cruza o rio Yangtzé. Trata-se de uma ponte estaiada – suspensa por cabos, construída para servir de autoestrada.

     Foto: ????1961 wikimedia commons
  • <p>7º- A Ponte da Baía de Hangzhou também fica localizada na China. Ela foi inaugurada em 2008 e tem 36 quilômetros de extensão.</p>

    7º- A Ponte da Baía de Hangzhou também fica localizada na China. Ela foi inaugurada em 2008 e tem 36 quilômetros de extensão.

     Foto: Flickr as ????? wikimedia commons
  • <p>Também é uma ponte estaiada e tem esse nome porque cruza a Baía de Hangzou, no Mar da China Oriental, conectando Xangai e a cidade portuária de Ningbo.</p>

    Também é uma ponte estaiada e tem esse nome porque cruza a Baía de Hangzou, no Mar da China Oriental, conectando Xangai e a cidade portuária de Ningbo.

     Foto: Jürgen Zeller - wikimedia commons
  • <p>6º- A Ponte do Pântano Manchac fica nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1979 e tem 36,7 quilômetros de extensão, sendo a segunda maior ponte do país.</p>

    6º- A Ponte do Pântano Manchac fica nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1979 e tem 36,7 quilômetros de extensão, sendo a segunda maior ponte do país.

     Foto: Melanie Commander Thibodaux wikimedia commons
  • <p>Ela cruza o lago Maurepas, no sudeste do estado da Louisiana. Por conta do terreno instável, os pilares de sustentação dessa ponte encontram-se 76 metros abaixo da terra.</p>

    Ela cruza o lago Maurepas, no sudeste do estado da Louisiana. Por conta do terreno instável, os pilares de sustentação dessa ponte encontram-se 76 metros abaixo da terra.

     Foto: Flickr ????????????? ??????
  • <p>5º- A Ponte do lago Pontchartrain também fica nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1956 (lado sul) e 1969 (lado norte) e possui 38,4 quilômetros de extensão.</p>

    5º- A Ponte do lago Pontchartrain também fica nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1956 (lado sul) e 1969 (lado norte) e possui 38,4 quilômetros de extensão.

     Foto: U.S. Army Corps of Engineers domínio público
  • <p>Ela fica na região sul do estado da Louisiana e foi construída em apenas 1 ano. Chegou a ser a maior ponte do mundo por muitos anos.</p>

    Ela fica na região sul do estado da Louisiana e foi construída em apenas 1 ano. Chegou a ser a maior ponte do mundo por muitos anos.

     Foto: Markuskun - wikimedia commons
  • <p>4º- A Ponte Qingdao Haiwan, é mais uma localizada na China. Ela foi inaugurada em 2011 e tem 42,5 quilômetros de extensão.</p>

    4º- A Ponte Qingdao Haiwan, é mais uma localizada na China. Ela foi inaugurada em 2011 e tem 42,5 quilômetros de extensão.

     Foto: Domínio público
  • <p>Ela fica na cidade portuária de Qingdao, na província de Shandong, no extremo leste do território chinês.</p>

    Ela fica na cidade portuária de Qingdao, na província de Shandong, no extremo leste do território chinês.

     Foto: Google
  • <p>3º- A Ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai, na China, foi inaugurada em 2018. Com 55 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte marítima do mundo.</p>

    3º- A Ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai, na China, foi inaugurada em 2018. Com 55 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte marítima do mundo.

     Foto: N509FZ/Wikimédia Commons
  • <p>Ela liga as cidades de Hong Kong e Macau, atravessando o Mar do Sul da China. Ela tem um túnel subaquático e três ilhas artificiais interligando seus trechos.</p>

    Ela liga as cidades de Hong Kong e Macau, atravessando o Mar do Sul da China. Ela tem um túnel subaquático e três ilhas artificiais interligando seus trechos.

     Foto: Ronald DeLong
  • <p>2º- A Grande Ponte de Tianjin, na China, foi inaugurada em 2011. Ela possui incríveis 113,7 quilômetros de extensão e é a segunda maior ponte do mundo.</p>

    2º- A Grande Ponte de Tianjin, na China, foi inaugurada em 2011. Ela possui incríveis 113,7 quilômetros de extensão e é a segunda maior ponte do mundo.

     Foto: Reprodução do X @Danalphie
  • <p>Ela liga as cidades de Langfang e Qingxian, no norte da China e é um gigantesco viaduto que integra a linha férrea de alta velocidade Pequim-Xangai.</p>

    Ela liga as cidades de Langfang e Qingxian, no norte da China e é um gigantesco viaduto que integra a linha férrea de alta velocidade Pequim-Xangai.

     Foto: Reprodução de vídeo Yenisafak
  • <p>1º- A maior ponte do mundo é a Grande Ponte de Danyang-Kunshan, na China. Ela foi inaugurada em 2011 e possui 164,8 quilômetros de extensão.</p>

    1º- A maior ponte do mundo é a Grande Ponte de Danyang-Kunshan, na China. Ela foi inaugurada em 2011 e possui 164,8 quilômetros de extensão.

     Foto: Reprodução Facebook 3Bridges Consulting
  • <p>A ponte é um viaduto na linha de Alta Velocidade Pequim-Xangai. Ela é uma ponte por onda passam (ou voam) trens-bala a uma velocidade média de 350 km/h.</p>

    A ponte é um viaduto na linha de Alta Velocidade Pequim-Xangai. Ela é uma ponte por onda passam (ou voam) trens-bala a uma velocidade média de 350 km/h.

     Foto: Reprodução Facebook GRUPO Geotrilho
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