Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Maior túnel urbano do Brasil conecta a maior ponte do país

RF
Redação Flipar
  • <p>Conhecido também como Via Expressa, o túnel estabelece um trajeto direto entre a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil e o Aterro do Flamengo, passando sob regiões do Centro, Gamboa e Saúde.</p>

    Conhecido também como Via Expressa, o túnel estabelece um trajeto direto entre a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil e o Aterro do Flamengo, passando sob regiões do Centro, Gamboa e Saúde.

     Foto: Tomaz Silva/Age?ncia Brasil
  • <p>Ele é essencial para a logística de transporte da cidade, pois proporciona deslocamentos mais rápidos entre áreas centrais e a zona portuária.</p>

    Ele é essencial para a logística de transporte da cidade, pois proporciona deslocamentos mais rápidos entre áreas centrais e a zona portuária.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>A estrutura é composta por duas galerias separadas, cada uma com três pistas de circulação, o que garantem um fluxo ininterrupto de veículos em ambas as direções.</p>

    A estrutura é composta por duas galerias separadas, cada uma com três pistas de circulação, o que garantem um fluxo ininterrupto de veículos em ambas as direções.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A relevância do túnel no sistema rodoviário estadual é amplificada por sua conexão direta com a Ponte Rio-Niterói, que conecta o Rio a Niterói.</p>

    A relevância do túnel no sistema rodoviário estadual é amplificada por sua conexão direta com a Ponte Rio-Niterói, que conecta o Rio a Niterói.

     Foto: Twitter @_ecoponte
  • <p>Mesmo sendo o maior túnel urbano de transporte do Brasil, os 3,3 km de extensão do Prefeito Marcello Alencar são fichinha perto dos maiores túneis do mundo.</p>

    Mesmo sendo o maior túnel urbano de transporte do Brasil, os 3,3 km de extensão do Prefeito Marcello Alencar são fichinha perto dos maiores túneis do mundo.

     Foto: Tapani Hellman/Pixabay
  • <p>Em se tratando dos maiores túneis urbanos do mundo em extensão, WestConnex, que fica em Sydney, na Austrália, é considerado o maior do planeta com aproximadamente 22,4 km!</p>

    Em se tratando dos maiores túneis urbanos do mundo em extensão, WestConnex, que fica em Sydney, na Austrália, é considerado o maior do planeta com aproximadamente 22,4 km!

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O túnel foi concebido para aliviar vias históricas de grande congestionamento (como a Parramatta Road) e melhorar o acesso a áreas estratégicas, como o aeroporto e o porto de Botany.</p>

    O túnel foi concebido para aliviar vias históricas de grande congestionamento (como a Parramatta Road) e melhorar o acesso a áreas estratégicas, como o aeroporto e o porto de Botany.

     Foto: Flickr - Beau Giles
  • <p>Ele foi concluído progressivamente ao longo da década de 2010 e início dos anos 2020 e passou a ser modelo para megaprojetos urbanos de mobilidade em outras cidades do mundo.</p>

    Ele foi concluído progressivamente ao longo da década de 2010 e início dos anos 2020 e passou a ser modelo para megaprojetos urbanos de mobilidade em outras cidades do mundo.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Além dele, tem o Yamate Tunnel, em Tóquio, no Japão, com seus 18,2 km de extensão.</p>

    Além dele, tem o Yamate Tunnel, em Tóquio, no Japão, com seus 18,2 km de extensão.

     Foto: Wikimedia Commons/PekePON
  • <p>Também conhecido como C2, ele atravessa bairros movimentados como Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro e Shinagawa.</p>

    Também conhecido como C2, ele atravessa bairros movimentados como Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro e Shinagawa.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>As obras ocorreram entre os anos 1990 e 2010, enfrentando desafios como grande quantidade de estruturas subterrâneas já existentes e necessidade de operar abaixo de áreas populosas sem comprometer o funcionamento da cidade.</p>

    As obras ocorreram entre os anos 1990 e 2010, enfrentando desafios como grande quantidade de estruturas subterrâneas já existentes e necessidade de operar abaixo de áreas populosas sem comprometer o funcionamento da cidade.

     Foto: Wikimedia Commons/PekePON
  • <p>Ele passa por baixo de áreas densamente urbanizadas, integrando a chamada “Central Circular Route” da malha viária da cidade.</p>

    Ele passa por baixo de áreas densamente urbanizadas, integrando a chamada “Central Circular Route” da malha viária da cidade.

     Foto: Wikimedia Commons/UE-PON2600 (?PON??????)
  • <p>Apesar de a extensão total ser menor que outros (12 km), o Túnel de Boston (ou “The Big Dig”), nos Estados Unidos, é um dos projetos urbanos subterrâneos mais complexos já feitos.</p>

    Apesar de a extensão total ser menor que outros (12 km), o Túnel de Boston (ou “The Big Dig”), nos Estados Unidos, é um dos projetos urbanos subterrâneos mais complexos já feitos.

     Foto: Wikimedia Commons/Rene Schwietzke
  • <p>Realizado entre as décadas de 1990 e 2000, o Central Artery/Tunnel Project — como é chamado oficialmente — tinha como objetivo substituir a antiga Central Artery (I-93), que cortava o centro da cidade, por uma rede de túneis modernos.</p>

    Realizado entre as décadas de 1990 e 2000, o Central Artery/Tunnel Project — como é chamado oficialmente — tinha como objetivo substituir a antiga Central Artery (I-93), que cortava o centro da cidade, por uma rede de túneis modernos.

     Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/Mr. Matté
  • <p>Estimado em US$ 2,8 bilhões em 1985, o custo final com impostos e juros de empréstimos totalizou uma cifra impressionante de mais de US$ 22 bilhões a US$ 24 bilhões — o projeto rodoviário mais caro na história dos Estados Unidos.</p>

    Estimado em US$ 2,8 bilhões em 1985, o custo final com impostos e juros de empréstimos totalizou uma cifra impressionante de mais de US$ 22 bilhões a US$ 24 bilhões — o projeto rodoviário mais caro na história dos Estados Unidos.

     Foto: Wikimedia Commons/ArnoldReinhold
  • <p>Apesar das controvérsias e do custo, o “Big Dig” conseguiu atingir seu objetivo principal: reduziu significativamente o congestionamento no coração de Boston e criou um novo e valioso espaço verde (o “Greenway”) onde antes havia concreto e poluição.</p>

    Apesar das controvérsias e do custo, o “Big Dig” conseguiu atingir seu objetivo principal: reduziu significativamente o congestionamento no coração de Boston e criou um novo e valioso espaço verde (o “Greenway”) onde antes havia concreto e poluição.

     Foto: Wikimedia Commons/Anthony Citrano
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay