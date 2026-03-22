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Economia

Marcas de refrigerante que saíram de linha no Brasil

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Redação Flipar
  • <p>Crush foi um refrigerante criado na Califórnia e produzido no Brasil por diferentes empresas, chegando a ter grande alcance nacional. Durante décadas, foi a principal concorrente da Fanta, destacando-se pelo sabor de laranja e pela forte presença nos anos 1980.</p>

    Crush foi um refrigerante criado na Califórnia e produzido no Brasil por diferentes empresas, chegando a ter grande alcance nacional. Durante décadas, foi a principal concorrente da Fanta, destacando-se pelo sabor de laranja e pela forte presença nos anos 1980.

     Foto: Foto de Erik Mclean na Unsplash
  • <p>A produção brasileira foi encerrada nos anos 1990, quando as licenças locais deixaram de ser renovadas. Desde então, a marca deixou de ter fabricação regular no país, embora continue ativa em outros mercados, como EUA e Canadá.</p>

    A produção brasileira foi encerrada nos anos 1990, quando as licenças locais deixaram de ser renovadas. Desde então, a marca deixou de ter fabricação regular no país, embora continue ativa em outros mercados, como EUA e Canadá.

     Foto: Flickr varejoness
  • <p>No início dos anos 2010, a Coca-Cola Norsa relançou a Crush de forma limitada no Nordeste, em sabores regionais como cajuína. A iniciativa, porém, durou pouco, e o refrigerante voltou a desaparecer das prateleiras brasileiras.</p>

    No início dos anos 2010, a Coca-Cola Norsa relançou a Crush de forma limitada no Nordeste, em sabores regionais como cajuína. A iniciativa, porém, durou pouco, e o refrigerante voltou a desaparecer das prateleiras brasileiras.

     Foto: Reprodução das Redes Sociais
  • <p>Lançado em 1979 pela Coca-Cola Company, o Guaraná Taí surgiu para substituir a antiga versão de guaraná da Fanta. O refrigerante conquistou popularidade nacional nos anos 1980, sendo lembrado por seu sabor leve e campanhas publicitárias marcantes.</p>

    Lançado em 1979 pela Coca-Cola Company, o Guaraná Taí surgiu para substituir a antiga versão de guaraná da Fanta. O refrigerante conquistou popularidade nacional nos anos 1980, sendo lembrado por seu sabor leve e campanhas publicitárias marcantes.

     Foto: - Reprodução Redes Socias
  • <p>Com o tempo, a marca perdeu espaço para concorrentes e deixou de ter distribuição em todo o país. Hoje, o Taí ainda é produzido de forma limitada, com presença concentrada principalmente nos estados do Sudeste e em algumas regiões do Sul.</p>

    Com o tempo, a marca perdeu espaço para concorrentes e deixou de ter distribuição em todo o país. Hoje, o Taí ainda é produzido de forma limitada, com presença concentrada principalmente nos estados do Sudeste e em algumas regiões do Sul.

     Foto: - Reprodução Redes Socias
  • <p>O Gini é um refrigerante de limão criado na França e conhecido por seu sabor semelhante ao de uma limonada gaseificada. Tornou-se popular em alguns mercados internacionais, especialmente na Europa, sob a marca Orangina Suntory.</p>

    O Gini é um refrigerante de limão criado na França e conhecido por seu sabor semelhante ao de uma limonada gaseificada. Tornou-se popular em alguns mercados internacionais, especialmente na Europa, sob a marca Orangina Suntory.

     Foto: Reprodução Redes Socias
  • <p>No Brasil, teve presença limitada e desapareceu do mercado nas décadas finais do século XX. Atualmente, o Gini continua sendo vendido em países como França e Bélgica, mas não há produção ou distribuição regular no país.</p>

    No Brasil, teve presença limitada e desapareceu do mercado nas décadas finais do século XX. Atualmente, o Gini continua sendo vendido em países como França e Bélgica, mas não há produção ou distribuição regular no país.

     Foto: Reprodução Redes Socias
  • <p>O Grapette chegou ao Brasil em 1948 por meio da Companhia de Refrigerantes Guanabara, no Rio de Janeiro, sendo um dos primeiros refrigerantes de uva no país</p>

    O Grapette chegou ao Brasil em 1948 por meio da Companhia de Refrigerantes Guanabara, no Rio de Janeiro, sendo um dos primeiros refrigerantes de uva no país

     Foto: Reprodução Redes Socias
  • <p>O slogan “Quem bebe Grapette repete!” ficou muito popular entre os brasileiros nos anos 60/70.</p>

    O slogan “Quem bebe Grapette repete!” ficou muito popular entre os brasileiros nos anos 60/70.

     Foto: Reprodução Redes Socias
  • <p>A marca ainda continua em circulação, com variantes como uva verde e framboesa em alguns estados, embora não com a mesma presença nacional de antes</p>

    A marca ainda continua em circulação, com variantes como uva verde e framboesa em alguns estados, embora não com a mesma presença nacional de antes

     Foto: Reprodução Redes Socias
  • <p>O 7UP, marca internacional de refrigerante sabor limão, teve alguma distribuição no Brasil, mas não obteve boa aceitação e teve sua produção encerrada no país por volta de 1997</p>

    O 7UP, marca internacional de refrigerante sabor limão, teve alguma distribuição no Brasil, mas não obteve boa aceitação e teve sua produção encerrada no país por volta de 1997

     Foto: Reprodução Redes Socias
  • <p>Posteriormente, a fórmula simplificada foi utilizada para lançar a bebida H2OH! pela AmBev no Brasil, em substituição à 7UP.</p>

    Posteriormente, a fórmula simplificada foi utilizada para lançar a bebida H2OH! pela AmBev no Brasil, em substituição à 7UP.

     Foto: Reprodução Divulgação 7Up
  • <p>Produzida pela PepsiCo, Mirinda sabor laranja foi comercializada no Brasil entre cerca de 1996 e 1998.</p>

    Produzida pela PepsiCo, Mirinda sabor laranja foi comercializada no Brasil entre cerca de 1996 e 1998.

     Foto: Reprodução Redes Socias
  • <p>A marca foi retirada gradualmente do mercado para dar espaço à marca Sukita</p>

    A marca foi retirada gradualmente do mercado para dar espaço à marca Sukita

     Foto: Vis M/Wikimedia Commons
  • <p>LanÃ§ado em 1977 pela Companhia Antarctica Paulista, teve grande popularidade nos anos 80 como refrigerante de sabor laranja.</p>

    LanÃ§ado em 1977 pela Companhia Antarctica Paulista, teve grande popularidade nos anos 80 como refrigerante de sabor laranja.

     Foto: - ReproduÃ§Ã£o Redes Socias
  • <p>Com a fusão da Antarctica e da Companhia Cervejaria?Brahma que gerou a AmBev no ano 2000, a marca Pop Laranja foi descontinuada para favorecer outras marcas no portfólio</p>

    Com a fusão da Antarctica e da Companhia Cervejaria?Brahma que gerou a AmBev no ano 2000, a marca Pop Laranja foi descontinuada para favorecer outras marcas no portfólio

     Foto: Reprodução Redes Socias
  • <p>A Dolly foi um refrigerante brasileiro lançado em 1987 que chegou a ter forte presença no mercado de São Paulo, com grande visibilidade e o mascote “Dollynho”</p>

    A Dolly foi um refrigerante brasileiro lançado em 1987 que chegou a ter forte presença no mercado de São Paulo, com grande visibilidade e o mascote “Dollynho”

     Foto: Divulgação
  • <p>PorÃ©m, a marca enfrentou graves problemas judiciais e de imagem, o que fez com que gradualmente desaparecesse das prateleiras e deixasse de ter distribuiÃ§Ã£o massiva.</p>

    PorÃ©m, a marca enfrentou graves problemas judiciais e de imagem, o que fez com que gradualmente desaparecesse das prateleiras e deixasse de ter distribuiÃ§Ã£o massiva.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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